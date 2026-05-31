মিটল রাজ্য টিটি'র জটিলতা, সিংহভাগের সমর্থনে যুগ্ম-সচিব পদে ফিরলেন শর্মী সেনগুপ্ত
প্রেসিডেন্ট স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শনিবার আলোচনায় খুলল জট ৷
Published : May 31, 2026 at 6:31 PM IST
কলকাতা, 31 মে: যুগ্ম-সচিব পদে ফিরলেন শর্মী সেনগুপ্ত ৷ একইসঙ্গে বেঙ্গল স্টেট টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনে যে অচলাবস্থা চলছিল তার অবসান হল ৷ আপাতত চলতি বছর প্রশাসনিক নির্বাচনের আগে পর্যন্ত সংস্থার যুগ্ম-সচিব পদে থাকছেন শর্মীই ৷ শনিবার বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের (BOA) অফিসে রাজ্য টেবল টেনিস সংস্থার কার্যকরী সমিতির সদস্যরা আলোচনায় বসেছিলেন ৷ সেখানেই সিংহভাগের সমর্থন নিয়ে ফিরলেন শর্মী সেনগুপ্ত ৷
মাসতিনেক আগে ব্যক্তিগত কারণকে সামনে রেখে আচমকাই যুগ্ম-সচিবের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন শর্মী সেনগুপ্ত ৷ তাঁর পদত্যাগ নিয়ে ছিল তুমুল জল্পনা ৷ শর্মী সেনগুপ্ত পদত্যাগ নিয়ে কিছু না-বললেও তাঁর ঘনিষ্ঠমহলের দাবি ছিল, ক্রমাগত বাইরের চাপে বিরক্ত হয়ে ইস্তফা দিয়েছেন তিনি ৷ ফলে তৈরি হয়েছিল প্রশাসনিক অচলাবস্থা ৷ রাজ্য সংস্থার প্রেসিডেন্ট স্বপন (বাবুন) বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই অবস্থা সামলাতে পারেননি ৷ ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল টেবল টেনিস খেলোয়াড়দের স্বার্থ ৷ অনেকেই রাজ্য বদলের সিদ্ধান্ত প্রায় নিয়ে ফেলেছিলেন ৷ অঙ্কুর ভট্টাচার্যের মতো সম্ভাবনাময় প্যাডলার ইতিমধ্যে নো-অবজেকশন লেটার নিয়েছেন ৷ এই পরিস্থিতিতে ফের শর্মী সেনগুপ্তকে ফেরানোর দাবি ক্রমশ জোরালো হতে শুরু করে ৷ বাইশ সদস্যের কার্যকরী কমিটির সিংহভাগ সদস্য তাঁকে ফিরিয়ে আনার চাপ দিতে থাকেন ৷
তিনমাস আগে শর্মী সেনগুপ্তর পদত্যাগপত্র নিয়ে আলোচনা হওয়া বৈঠকে মাত্র ছ'জন উপস্থিত ছিলেন ৷ ফলে কোরাম হয়নি ৷ পদত্যাগপত্র গ্রহণের ব্যাপারটি মান্যতা পায়নি ৷ শনিবার সিংহভাগ সদস্য ফের শর্মী সেনগুপ্তর পদত্যাগের বিষয়টি আলোচনার জন্য উত্থাপিত করেন ৷ শর্মী সেনগুপ্ত ফের পদত্যাগপত্র সভায় ফেলেন এবং তা অগ্রাহ্য হয় ৷ পরে সুব্রত দে'র উপস্থিতিতে শর্মী এবং প্রেসিডেন্ট স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনায় বসেন ৷ সবমিলিয়ে প্রেসিডেন্ট এবং যুগ্ম-সচিবের আলোচনায় জট খোলে এবং তা সিংহভাগ সদস্যের সমর্থনে ৷ আপাতত দায়িত্বে ফিরে যে সব সাব-কমিটি তৈরি করা হয়েছিল তা ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শর্মী দেবী ৷ সাতদিনের মধ্যে নতুন কমিটি গড়া হবে ৷
নতুন কমিটি গড়ে নতুনভাবে নতুন মরশুম চালানোর কথা বলছেন শর্মী সেনগুপ্ত ৷ তবে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর এখনও অধরা ৷ কারণ প্রেসিডেন্ট কোনও সিদ্ধান্ত যদি পাশ করাতে না-পারেন তাহলে অন্য বার্তা যায় কমিটির কাছে ৷ যা অস্বস্তিকর ৷ এরই পাশাপাশি বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা শর্মী সেনগুপ্তর প্রত্যাবর্তনে কমিটির পদাধিকারিদের উদ্দেশ্যে তির্যক মন্তব্য করে নতুন সমস্যা তৈরির চেষ্টা করছেন ৷ যা আপাত শান্তির পরিবেশে ধাক্কা দিতে পারে ৷ অর্থাৎ, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম শর্মী সেনগুপ্তর লড়াইয়ে বিরতি চললেও অন্য সমস্যা মাথাচাড়া দেওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে ৷ যা থামানোই এখন শর্মী সেনগুপ্তর চ্যালেঞ্জ ৷