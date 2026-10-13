সুদে টাকা ধার করে সোনার দৌড়, মছলন্দপুরের শম্পা বলছেন, 'আরও এগোতে চাই'
জাতীয় ওপেন অ্যাথলেটিক্স চ্য়াম্পিয়নশিপে জোড়া সোনা জয়ের পর নানা অভিজ্ঞতা ইটিভি ভারতের সঙ্গে শেয়ার করলেন শম্পা গায়েন ৷ শুনলেন সঞ্জয় অধিকারী ৷
Published : October 13, 2026 at 4:28 PM IST
কলকাতা, 13 অক্টোবর: এ যেন পথের দৌড় ঠিক করে দিচ্ছে জীবনের দৌড়ের গল্প ৷ উত্তর 24 পরগনার মছলন্দপুরের দক্ষিণ চাপড়া বিধানপল্লী গ্রামের শম্পা গায়েনের দৌড়েই লুকিয়ে জীবনগাঁথা ৷ সদ্য 65তম জাতীয় ওপেন অ্যাথলেটিক্স চ্য়াম্পিয়নশিপে পাঁচ হাজার এবং দশ হাজার মিটারে সোনা জিতেছেন বাংলার এই তরুণী ৷ 26 বছর বয়সি শম্পার জীবনটা অবশ্য সোনায় মোড়া নয় ৷ বরং পরিবারের আর্থিক টানাটানির মধ্যে অ্যাথলিট হয়ে ওঠাটাই বড় বিস্ময় ৷
বাবা মঙ্গল গায়েন ভ্যানচালক ৷ মা অনিতা গায়েন গৃহবধূ ৷ দাদাও ড্রাইভারি করেন অন্যের গাড়িতে ৷ 'দিন আনি দিন খাই' সংসারে অ্যাথলিট হওয়ার স্বপ্নকে যেখানে বাতুলতা মনে হয়, শম্পা সেখানে চেনা ছকের বাইরে দৌড় দৌড় কেবল দৌড়ে জীবনের গল্পটা অন্যভাবে লিখতে চেয়েছেন ৷ নয়াদিল্লির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে জোড়া সোনা জয় যেন সেই দৌড়েরই স্বীকৃতি ৷ ইটিভি ভারতকে দেওয়া টেলিফোনিক সাক্ষাৎকারে শম্পা বলেন, "একবার গ্রামে মেলা উপলক্ষে ম্যারাথন আয়োজন হয়েছিল ৷ সেখানে অংশ নিয়ে আমি প্রথম হয়েছিলাম ৷ তা দেখে আমাকে অ্যাথলিট হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন স্থানীয় কোচ মনোজ কুমার বিশ্বাস ৷ উনি আমায় পঞ্চম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়িয়েছেন ৷ আবার অ্যাথলেটিক্সের ট্রেনিং দিয়েছেন ৷ তাঁর পরামর্শ মেনেই আমি অ্যাথলিট হওয়ার চেষ্টা শুরু করি ৷"
পরবর্তী সময়ে মনোজ বিশ্বাস চাকরি সূত্রে ওড়িশা চলে যান ৷ তখন ব্যারাকপুরে চলে আসেন শম্পা ৷ সেখানে চৈতন্য মাহাতোর অধীনে অনুশীলন করেন মছলন্দপুরের মেয়ে ৷ তারপর খড়গপুরে আদিনাথ ভট্টাচার্যের কাছে কোচিং নিয়েছেন জাতীয় ওপেন অ্য়াথলেটিক্সে চ্যাম্পিয়নশিপের জোড়া সোনাজয়ী ৷ শম্পা জানান, গত দু'বছর ধরে অমিতাভ রায়ের কাছে অনুশীলন করছেন তিনি ৷ প্রথমে 1500 মিটার এবং পাঁচ হাজার মিটার প্র্যাকটিস করলেও ওপেন ন্যাশানালে অংশগ্রহণের আগে শম্পা বর্তমান কোচের পরামর্শে 10 হাজার মিটারে নামার সিদ্ধান্ত নেন ৷ সেটা যে ভুল ছিল না, তা প্রমাণিত ৷
একটা সময় পরিবারের তরফে বিয়ে নিয়ে পরোক্ষ চাপ যে ছিল, তা গোপন করেননি শম্পা ৷ তিনি বলেন, "আমি দু'বছর সময় নিয়ে দেখতে চেয়েছিলাম। আসলে আমার এই লড়াইটা ছিল নিজের সঙ্গেই ৷ দেখাতে চেয়েছিলাম আমিও পারি ৷" সোনাজয়ের পরে স্বাভাবিকভাবেই বহু হাত এখন অভিনন্দনের জন্য এগিয়ে আসছে ৷ অথচ শম্পার লড়াইয়ের গল্পটা অজানা অনেকরই ৷ ইটিভি ভারতকে অ্যাথলিট বলেন, "আমি সুদে টাকা ধার নিয়ে জুতো, জার্সি, শর্টস কিনেছি ৷ ম্যারাথনে অংশ নিয়েছি ৷ সেখানে সফল হলে টাকা পরিবারকে দিতাম ৷ ধার শোধ করতাম। নিজের খরচা চালানোর জন্য আমি স্থানীয় ম্যারাথনে অংশ নিতাম ৷" পাশাপাশি গত বছর টাটা ম্যারাথনে 18 থেকে 30 বছর বয়সিদের বিভাগে খেতাব জয়ের কাহিনীও শোনান তিনি ৷
রাজ্য স্তরে সাফল্য রয়েছে ৷ জাতীয় স্তরে প্রথমবার সফল হলেন ৷ এবার লক্ষ্যটা আরও বড় করতে চান শম্পা ৷ বলছেন, "আর্ন্তজাতিক মঞ্চে আমি সফল হতে চাই ৷ এবার সেই লক্ষ্যে খাটব ৷" তবে এই লক্ষ্যপূরণের জন্য একটি চাকরি অবিলম্বে চাইছেন শম্পা ৷ স্নাতক অ্যাথলিট বলেছেন, "বর্তমান সরকার তো বলেছে জাতীয় পর্যায়ে পদক পেলে চাকরি দেবে ৷ চাকরিটা পেলে আমার পরিবারের সাশ্রয় হবে ৷" সবমিলিয়ে শম্পার লড়াই এরাজ্যের মেয়েদের প্রতিকূলতা সরিয়ে এগিয়ে চলার ছবি ৷ পালাবদলের রাজ্যে এই ছবিগুলো কি বদল হবে ? প্রশ্ন এখন সেটাই ৷