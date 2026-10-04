হোপের ড্য়াডি হান্ড্রেডে রেকর্ড রান তাড়া, ভারতের বিরুদ্ধে চুনকাম এড়াল ক্যারিবিয়ানরা

হোপের ড্য়াডি হান্ড্রেডে রেকর্ড রান তাড়া, ভারতের বিরুদ্ধে চুনকাম এড়াল ক্যারিবিয়ানরা
ওডিআই ক্রিকেটে নিজেদের সর্বাধিক রান তাড়া করে জয়ের নজির এদিন গড়ে ফেলল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷
Published : October 4, 2026 at 10:57 AM IST
নিউ চণ্ডীগড়, 4 অক্টোবর: সিরিজের ফয়সালা হয়ে গিয়েছিল আগেই ৷ শনিবার সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ ম্য়াচ জিতে অতিথি দলকে চুনকাম করার সুযোগ ছিল টিম ইন্ডিয়ার সামনে ৷ কিন্তু নিয়মরক্ষার সেই ম্য়াচ জিতে ভারতের বিরুদ্ধে ক্লিনস্যুইপের লজ্জা এড়াল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ তাও আবার রেকর্ড রান তাড়া করে ৷ কেএল রাহুলের 129 রানের ইনিংস ম্লান করে ক্যারিবিয়ানদের জয়ের নায়ক অধিনায়ক শাই হোপ ৷
প্রথম ব্য়াট করে রাহুলের শতরান ও রোহিত শর্মার 92 রানে ভর করে স্কোরবোর্ডে 351 রান তোলে টিম ইন্ডিয়া ৷ পাঁচ উইকেট হারিয়ে 10 বল বাকি থাকতে সেই রান তুলে নেয় ক্য়ারিবিয়ানরা ৷ যা ওডিআই ক্রিকেটে তাদের ব্যক্তিগত সর্বাধিক রান তাড়া করে জয়ের নজির ৷ 143 বলে 162 রানের ধ্রুপদী ইনিংসে বেশ কিছু নজিরে নাম তুললেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক শাই হোপও ৷
রোহিত শর্মার 85 বলে 92 এদিন ভারতের বড় রানের ভিত গড়ে দেয় ৷ ওডিআই ক্রিকেটে ওপেনার হিসেবে দ্রুততম 10 হাজার রানের নজিরও এদিন গড়ে ফেলেন 'হিটম্যান' ৷ রোহিতের গড়ে দেওয়া ভিতে এরপর ইমারত গড়েন কেএল রাহুল ৷ ওডিআই ক্রিকেটের নবম সেঞ্চুরিটি পূর্ণ করে 129 রানে অপরাজিত থাকেন দক্ষিণী ব্যাটার ৷ তাঁর 87 বলের ইনিংস সাজানো ছিল 10টি চার ও ছ'টি ছয়ে ৷ 69 বলে 57 রান করেন রুতুরাজ গায়কোয়াড় ৷ ক্য়ারিবিয়ান বোলারদের মধ্যে সর্বাধিক তিন উইকেট নেন জেইডেন সিলস ৷ যার মধ্যে রয়েছে শূন্য রানে বিরাট কোহলির উইকেটও ৷
জবাবে দ্বিতীয় উইকেটে শাই হোপ ও আমির জাঙ্গুর 109 রানের জুটি ওয়েস্ট ইন্ডিজকে চালকের আসনে বসিয়ে দেয় ৷ গত ম্য়াচের শতরানকারী জাঙ্গু 56 বলে 67 রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে ফিরলেও থামানো যায়নি হোপকে ৷ গত ম্য়াচের পর ফের 104 বলে এদিন আবারও সেঞ্চুরি করেন ক্যারিবিয়ান দলনায়ক ৷ শেষ পর্যন্ত 143 বলে 162 রানের ইনিংস খেলে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি ৷
The determination, the fight and finally, the win!💪🏽— Windies Cricket (@windiescricket) October 3, 2026
Incredible effort, Men In Maroon!👏🏾#INDvWI | #MenInMaroon pic.twitter.com/56O5RKES7C
হোপের এই রান ভারতের বিরুদ্ধে কোনও দেশের সফল রান তাড়া করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রানের ইনিংস ৷ দলের সফল রান তাড়ার ক্ষেত্রে ক্যারিবিয়ান ব্যাটার হিসেবেও সর্বাধিক রানের নজির এদিন গড়ে ফেলেন তিনি ৷ এক্ষেত্রে হোপ পিছনে ফেলেন 2019 সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে করা ক্রিস গেইলের 162 রানের ইনিংসকে ৷ 35 বলে 44 রান করে দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন কিমো পলও ৷ 19 রানে অপরাজিত থাকেন গুডাকেশ মোতি ৷
Honours Board. ✨🏏— Windies Cricket (@windiescricket) October 4, 2026
The work of a master to guide us to our highest successful chase. 🙌🏿#INDvWI | #MenInMaroon pic.twitter.com/SSjzq9Dr0g
ন'ওভারে 82 রান খরচ করে অভিষেক ম্য়াচ দ্রুত ভুলতে চাইবেন ভারতীয় পেসার অংশুল কম্বোজ ৷ মহম্মদ সিরাজ, গুর্নুর ব্রার, কুলদীপ যাদব, নমন ধির একটি করে উইকেট নিলেও তাদের নির্বিষ বোলিং কোনও কাজে আসেনি ৷ সবমিলিয়ে 48.2 ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে 352 রান তুলে ম্য়াচ জিতে নেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷