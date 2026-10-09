হোপের সেঞ্চুরিতে রেকর্ড রান তাড়া, টি-20 সিরিজে সমতা ফেরাল ক্যারিবিয়ানরা

হোপের সেঞ্চুরিতে রেকর্ড রান তাড়া, টি-20 সিরিজে সমতা ফেরাল ক্যারিবিয়ানরা
নয় বল বাকি থাকতে এদিন ভারতের দেওয়া 250 রান তাড়া করে জয় ছিনিয়ে নিল সফরকারী দল ৷
Published : October 9, 2026 at 11:55 PM IST
রাঁচি, 9 অক্টোবর: ঠিক পাঁচদিন আগে তাঁর ড্যাডি হান্ড্রেডে ভর করে ওডিআই সিরিজে চুনকাম এড়িয়েছিল দল ৷ শুক্রবার সেই শাই হোপের সেঞ্চুরির সৌজন্যেই মহেন্দ্র সিং ধোনির পাড়ায় টি-20 সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতকে হারাল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ একইসঙ্গে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে পাঁচম্যাচের সিরিজে সমতা (1-1) ফেরাল অতিথি দল ৷
অধিনায়ক হোপের দ্বিতীয় সেঞ্চুরিতে ভর করে কুড়ি-বিশের ফরম্যাটে নিজেদের সর্বাধিক রান তাড়া করে জয় পেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ যা সার্বিকভাবে টি-20'তে সর্বাধিক রান তাড়ার তালিকায় দ্বিতীয়স্থানে থাকবে ৷ টি-20 ক্রিকেটে সর্বাধিক 259 রান তাড়া করে জয়ের নজির রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার ঝুলিতে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধেই ৷ আর এদিন নয় বল বাকি থাকতে ভারতের দেওয়া 250 রান তাড়া করে জয় ছিনিয়ে নিল সফরকারী দল ৷
যদিও বিরাট রান তাড়া করতে নেমে এদিন শুরুটা মোটেই ভালো হয়নি ক্যারিবিয়ানদের ৷ পাঁচ রানের মধ্যে জোড়া উইকেট হারায় তারা ৷ চার রানে ফেরেন ওপেনার কামিল পুরান ৷ শূন্য রানে ফেরেন শিমরন হেটমেয়ার ৷ 13 বলে 24 রান করে আউট হন রোভমান পাওয়েল ৷ এরপর চতুর্থ উইকেটে ওপেনার শাই হোপের সঙ্গে জুটি বেঁধে দলকে ম্যাচে ফেরান শেরফান রাদারফোর্ড ৷
চতুর্থ উইকেটে এই দুই ব্যাটারের 120 রানের জুটি সংশ্লিষ্ট জুটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য সর্বাধিক ৷ 37 বলে বিস্ফোরক 84 রান করে আউট হন রাদারফোর্ড ৷ মারেন সাতটি চার ও সাতটি ছক্কা ৷ তবে থামানো যায়নি হোপকে ৷ ভারতের বিরুদ্ধে ওয়ান-ডে সিরিজ থেকেই দুরন্ত ছন্দে থাকা ব্যাটার ছক্কা হাঁকিয়ে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন ৷ একইসঙ্গে 18.3 ওভারে দলকে রেকর্ড রান তাড়া করে জয় এনে দেন ৷ 45 বলে কেরিয়ারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি আসে হোপের ব্যাটে ৷ তাঁর 45 বলে 102 রানের ইনিংস সাজানো ছ'টি চার ও ন'টি ছক্কায় ৷ ম্যাচের সেরাও ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক হোপ ৷ ভারতের হয়ে 36 রানে তিন উইকেট নেন ময়াঙ্ক যাদব ৷
The Skipper on fire from start to finish!🔥🔥🏏 #INDvWI | #MenInMaroon https://t.co/cG7kJ1eOFf— Windies Cricket (@windiescricket) October 9, 2026
তার আগে এদিন টস হেরে প্রথম ব্যাটিং করে ভারত ৷ ওপেনার সঞ্জু স্যামসনের 41 বলে 82 রানে ভর করে স্কোরবোর্ডে পাঁচ উইকেট হারিয়ে 249 রান তোলে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷ শেষদিকে 18 বলে অপরাজিত 44 রানের ঝোড়ো ক্যামিয়ো খেলেন তিলক বর্মা ৷ সমসংখ্যক বলে 40 রান আসে গত ম্যাচে শতরানকারী শ্রেয়স আইয়ারের ব্যাটে ৷ শেষ পাঁচ ওভারে 80 রান তোলে আয়োজকরা ৷ যা বিফলে গেল ৷