ETV Bharat / sports

দ্বিতীয় টি-20 সেঞ্চুরিতে ভারতের বিরুদ্ধে নজির, রাঁচিতে অনন্য কীর্তি গড়লেন হোপ

এভিন লুইসের পর দ্বিতীয় ক্যারিবিয়ান ব্য়াটার হিসেবে ভারতের বিরুদ্ধে টি-20 শতরান হাঁকিয়ে বিরল কীর্তি হোপের ৷

SHAI HOPE RECORD AGAINST INDIA
ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টি-20 সেঞ্চুরি হোপের (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 10, 2026 at 9:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

রাঁচি, 10 অক্টোবর: ভারত সফরে ব্য়াট হাতে দারুণ ছন্দে রয়েছেন তিনি ৷ ওডিআই সিরিজে দল হারলেও জোড়া শতরান এসেছিল তাঁর ব্য়াটে ৷ এর মধ্যে তৃতীয় ম্য়াচ জিতে চুনকাম এড়িয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ আর শুক্রবার দ্বিতীয় টি-20 ম্য়াচেও সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে সিরিজে দলকে তো সমতায় ফিরিয়ে আনলেনই, সেইসঙ্গে দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে ভারতের বিরুদ্ধে এক অনন্য কীর্তি গড়ে ফেললেন ক্যারাবিয়ান অধিনায়ক শাই হোপ

প্রাক্তন অজি অলরাউন্ডার শ্যেন ওয়াটসনের পর বিশ্বের দ্বিতীয় ব্য়াটার হিসেবে ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে সবক'টি ফরম্য়াটেই শতরানের নজির গড়লেন হোপ ৷ শুক্রবার রাঁচিতে 250 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে 45 বলে বিস্ফোরক 102 রানের ইনিংস খেলে অপরাজিত থেকে যান ক্যারিবিয়ান দলনায়ক ৷ 18.3 ওভারে ছক্কা হাঁকিয়ে দলকে জেতানোর সঙ্গেই শতরান পূর্ণ করেন তিনি ৷ একইসঙ্গে প্রবেশ করেন এলিট ক্লাবে ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো হোপের ব্য়াটে এদিন আন্তর্জাতিক টি-20 ক্রিকেটের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বাধিক রান তাড়া করে জয় ছিনিয়ে নেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷

এর আগে একমাত্র ওয়াটসনের ঝুলিতে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট, ওডিআই ও টি-20 ক্রিকেটে সেঞ্চুরি হাঁকানোর অনন্য কীর্তি ছিল ৷ সেই কীর্তিতে শুক্রবার থাবা বসালেন হোপ ৷ শুক্রবারের আগে ভারতের বিরুদ্ধে লাল-বলের ক্রিকেটে একটি, ওডিআই ক্রিকেটে পাঁচ-পাঁচটি সেঞ্চুরি ছিল হোপের নামে ৷ রাঁচিতে তাঁর টি-20 সেঞ্চুরি কেরিয়ারের দ্বিতীয় হলেও ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম ৷

ইংল্যান্ডের জস বাটলার ও অস্ট্রেলিয়ার গ্লেন ম্য়াক্সওয়েলের ঝুলিতে ভারতের বিরুদ্ধে সাদা-বলের দুই ফরম্য়াটে সেঞ্চুরি থাকলেও টেস্টে তিন অঙ্কের রান নেই ৷ সে যাইহোক, এদিন রাঁচিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে ভারতের বিরুদ্ধে টি-20 শতরান করলেন হোপ ৷ এর আগে ক্য়ারিবিয়ান ব্যাটার হিসেবে এই নজির ছিল কেবল এভিন লুইসের ঝুলিতে ৷

সিরিজের দ্বিতীয় ম্য়াচে বড় রান তাড়া করতে নেমে প্রাথমিক ধাক্কা সামলে চতুর্থ উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ম্য়াচে ফেরায় শাই হোপ ও শেরফান রাদারফোর্ড জুটি ৷ দু'জনে যোগ করেনে 120 রান ৷ যা চতুর্থ উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য সর্বাধিক রানের জুটি ৷ রাদারফোর্ড 37 বলে 84 রান করে কুলদীপের শিকার হলেও হোপকে থামানো যায়নি ৷ ক্য়ারিবিয়ান দলনায়কের বিস্ফোরক ইনিংস সাজানো ছিল ছ'টি চার ও ন'টি ছক্কায় ৷

আরও পড়ুন:

TAGGED:

ভারতের বিরুদ্ধে অনন্য কীর্তি হোপের
শাই হোপের অনন্য নজির
ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি20
দ্বিতীয় ম্য়াচে হারল ভারত
SHAI HOPE RECORD AGAINST INDIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.