দ্বিতীয় টি-20 সেঞ্চুরিতে ভারতের বিরুদ্ধে নজির, রাঁচিতে অনন্য কীর্তি গড়লেন হোপ

দ্বিতীয় টি-20 সেঞ্চুরিতে ভারতের বিরুদ্ধে নজির, রাঁচিতে অনন্য কীর্তি গড়লেন হোপ
এভিন লুইসের পর দ্বিতীয় ক্যারিবিয়ান ব্য়াটার হিসেবে ভারতের বিরুদ্ধে টি-20 শতরান হাঁকিয়ে বিরল কীর্তি হোপের ৷
Published : October 10, 2026 at 9:45 AM IST
রাঁচি, 10 অক্টোবর: ভারত সফরে ব্য়াট হাতে দারুণ ছন্দে রয়েছেন তিনি ৷ ওডিআই সিরিজে দল হারলেও জোড়া শতরান এসেছিল তাঁর ব্য়াটে ৷ এর মধ্যে তৃতীয় ম্য়াচ জিতে চুনকাম এড়িয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ আর শুক্রবার দ্বিতীয় টি-20 ম্য়াচেও সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে সিরিজে দলকে তো সমতায় ফিরিয়ে আনলেনই, সেইসঙ্গে দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে ভারতের বিরুদ্ধে এক অনন্য কীর্তি গড়ে ফেললেন ক্যারাবিয়ান অধিনায়ক শাই হোপ ৷
প্রাক্তন অজি অলরাউন্ডার শ্যেন ওয়াটসনের পর বিশ্বের দ্বিতীয় ব্য়াটার হিসেবে ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে সবক'টি ফরম্য়াটেই শতরানের নজির গড়লেন হোপ ৷ শুক্রবার রাঁচিতে 250 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে 45 বলে বিস্ফোরক 102 রানের ইনিংস খেলে অপরাজিত থেকে যান ক্যারিবিয়ান দলনায়ক ৷ 18.3 ওভারে ছক্কা হাঁকিয়ে দলকে জেতানোর সঙ্গেই শতরান পূর্ণ করেন তিনি ৷ একইসঙ্গে প্রবেশ করেন এলিট ক্লাবে ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো হোপের ব্য়াটে এদিন আন্তর্জাতিক টি-20 ক্রিকেটের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বাধিক রান তাড়া করে জয় ছিনিয়ে নেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷
এর আগে একমাত্র ওয়াটসনের ঝুলিতে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট, ওডিআই ও টি-20 ক্রিকেটে সেঞ্চুরি হাঁকানোর অনন্য কীর্তি ছিল ৷ সেই কীর্তিতে শুক্রবার থাবা বসালেন হোপ ৷ শুক্রবারের আগে ভারতের বিরুদ্ধে লাল-বলের ক্রিকেটে একটি, ওডিআই ক্রিকেটে পাঁচ-পাঁচটি সেঞ্চুরি ছিল হোপের নামে ৷ রাঁচিতে তাঁর টি-20 সেঞ্চুরি কেরিয়ারের দ্বিতীয় হলেও ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম ৷
The Captain’s Statement! 🔥 #ShaiHope led from the front, powering the #WestIndies to their second highest-ever successful T20I run chase with a sensational show! 💥🏏 Watch #INDvWI 3rd T20I 👉 SUN, OCT 11, 6 PM https://t.co/SYA7SDeNYG— Star Sports (@StarSportsIndia) October 9, 2026
ইংল্যান্ডের জস বাটলার ও অস্ট্রেলিয়ার গ্লেন ম্য়াক্সওয়েলের ঝুলিতে ভারতের বিরুদ্ধে সাদা-বলের দুই ফরম্য়াটে সেঞ্চুরি থাকলেও টেস্টে তিন অঙ্কের রান নেই ৷ সে যাইহোক, এদিন রাঁচিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে ভারতের বিরুদ্ধে টি-20 শতরান করলেন হোপ ৷ এর আগে ক্য়ারিবিয়ান ব্যাটার হিসেবে এই নজির ছিল কেবল এভিন লুইসের ঝুলিতে ৷
সিরিজের দ্বিতীয় ম্য়াচে বড় রান তাড়া করতে নেমে প্রাথমিক ধাক্কা সামলে চতুর্থ উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ম্য়াচে ফেরায় শাই হোপ ও শেরফান রাদারফোর্ড জুটি ৷ দু'জনে যোগ করেনে 120 রান ৷ যা চতুর্থ উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য সর্বাধিক রানের জুটি ৷ রাদারফোর্ড 37 বলে 84 রান করে কুলদীপের শিকার হলেও হোপকে থামানো যায়নি ৷ ক্য়ারিবিয়ান দলনায়কের বিস্ফোরক ইনিংস সাজানো ছিল ছ'টি চার ও ন'টি ছক্কায় ৷