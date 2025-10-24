ETV Bharat / sports

ফিরছেন শাহবাজ, চার পেসারে গুজরাতকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলতে চায় বঙ্গবিগ্রেড

উত্তরাখণ্ডের থেকে ভালো দল গুজরাত । ব্যাটিং-বোলিং দু' বিভাগেই ভালো ক্রিকেটার রয়েছে। প্রতিপক্ষকে সমীহ করছে বাংলা ।

Bengal vs Gujarat in Ranji Trophy
গুজরাত রঞ্জি ট্রফিতে বাংলার প্রস্তুতি (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 24, 2025 at 8:00 PM IST

কলকাতা, 24 অক্টোবর: দলে ফিরছেন শাহবাজ আহমেদ। গুজরাতের বিরুদ্ধে ফিরছেন এই বোলিং অলরাউন্ডার ৷ গুজরাত ম্যাচের প্রস্তুতি বাংলা শুরু করে দিয়েছিল 21 অক্টোবর থেকে ৷ বৃহস্পতিবার থেকে অনুশীলনে যোগ দিলেন স্পিন বোলিং-অলরাউন্ডার। বোলিং না-করলেও, চুটিয়ে ব্যাটিং করলেন নেটে । বেশ কিছু বড় শট খেলেছেন, সহজাত দক্ষতায় ।

এ বছরের বেঙ্গল প্রো টি-20 লিগে ডান কাধে চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছিলেন শাহবাজ । চোট পাওয়ার পর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ব্যাস্ত ছিলেন রি-হ্যাবে । আইপিএলে চোট পাওয়ার পরে দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে ছিলেন । বাংলা দলের হয়ে শাহবাজের প্রত্যাবর্তনে খুশি অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ। শুক্রবার বাংলা দলের অনুশীলনে চুটিয়ে নেট করলেন শাহবাজ । তাকে সাবলীলভাবে প্র্যাকটিস করতে দেখে খুশি বাংলার থিঙ্কট্যাঙ্ক। প্রথম একাদশে তাঁকে রাখা হবে কি না, সে ব্যাপারে শনিবার ম্যাচের আগে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

গুজরাত ম্যাচের আগে বাংলা অধিনায়ক (ইটিভি ভারত)

চলতি মরশুমের রঞ্জির শুরুটা ভালো হয়েছে বাংলার । প্রথম ম্যাচে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে সরাসরি জয়ে 6 পয়েন্ট পেয়েছে ঈশরণের দল । শনিবার রঞ্জির দ্বিতীয় ম্যাচে নামছে বাংলা । প্রতিপক্ষ গুজরাত জিততে না-পারলেও অসমের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে লিড পাওয়ার সুবাদে তিন পয়েন্ট পেয়েছে । উত্তরাখণ্ডের থেকে ভালো দল গুজরাত। ব্যাটিং-বোলিং দু' বিভাগেই ভালো ক্রিকেটার রয়েছে । প্রতিপক্ষকে সমীহ করছে বাংলা । তবে ঘরের মাঠে জয়ের ধারা বজায় রাখতে মরিয়া লক্ষ্মীরতন শুক্লা অ্যান্ড কোং।

Bengal vs Gujarat in Ranji Trophy
প্র্যাকটিসে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা (ইটিভি ভারত)

উত্তরাখণ্ডের ম্যাচের বাইশ গজ নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি । প্রথম ম্যাচ ইডেনের যে পিচে খেলা হয়েছিল, গুজরাত ম্যাচ সেই পিচে খেলা হবে না। সেই পিচের চরিত্র কেমন হবে ? বাংলা ম্যানেজমেন্ট আশা, গুজরাত ম্যাচের বাইশগজ থেকে সিমাররা সাহায্য পাবে। অধিনায়ক অভিমন্যুও মনে করেন পিচে বাউন্স পাওয়া যাবে ৷

Bengal vs Gujarat in Ranji Trophy
বোলারদের প্র্যাকটিস বোলিং কোচের (ইটিভি ভারত)

রঞ্জির প্রথম ম্যাচের প্রথম ইনিংসে 'গোল্ডেন ডাক' করেন ক্যাপ্টেন অভিমন্যু। দ্বিতীয় ইনিংসে অবশ্য রানে ফেরেন । ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে। ঝোড়ো 71 রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন । তাতেই ভারতীয় ‘এ‘ দলে ফের ডাক পেয়েছেন তিনি । দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ‘ দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্ট দলে রয়েছেন ঈশ্বরণ । 1 নভেম্বর ‘এ‘ দলের সঙ্গে যোগ দেবেন তিনি। ফলে, বাংলা পরপর দু'টি অ্যাওয়ে ম্যাচে ( ত্রিপুরা, রেলওয়েজ) ঈশ্বরণকে পাবে না। বাংলা অধিনায়কের মতো পরবর্তী দু'টি ম্যাচে খেলতে পারবেন না আকাশদীপও । ভারতীয় 'এ' দলে সুযোগ পাওয়া নিয়ে অভিমন্যু ঈশ্বরণ অবশ্য মুখ খুলতে রাজি নন। তিনি কেবলমাত্র গুজরাত ম্যাচে মনসংযোগ করতে চান।

উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে শামি সেরা হলেও তাঁকে শুরুতে ছন্দে পাওয়া যায়নি । অভিমন্যু বলেন, "শামি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ওভার বল করেছেন । যা তার ফিটনেসের প্রমাণ দেয় । দলে চার পেসার । তাদের সঠিকভাবে ব্যবহার করা সবসময়ই যে কোনও অধিনায়কের কাছে চ্যালেঞ্জ ।"

ঈশ্বরণ জানান, পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদের ব্যবহার করবেন। সব মিলিয়ে উত্তরাখণ্ড ম্যাচের সাফল্যের রেশ সরিয়ে গুজরাতের বিরুদ্ধে নতুনভাবে শুরু করতে চাইছে বাংলা।

SHAHBAZ AHMED
SHAHBAZ RETURNS BENGAL TEAM
RANJI TROPHY GROUP C MATCH
বাংলা ও গুজরাত রঞ্জি ট্রফি
BENGAL VS GUJARAT IN RANJI TROPHY

