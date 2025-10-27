ETV Bharat / sports

চালকের আসনে বাংলা, শেষ দিন কি সরাসরি জয়ের জন্য ঝাঁপাবে ঈশ্বরণরা ?

282 রানে এগিয়ে থাকা অবস্থায় শেষ দিনে বাংলা কি জয়ের জন্য ঝাপানোর সাহস দেখাবে ? কী বলছেন কোচ লক্ষীরতন শুক্লা ?

শাহবাজের 6 উইকেট (ছবি-পিটিআই)
কলকাতা, 27 অক্টোবর: 112 রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে বাংলা তৃতীয় দিনের শেষে 6 উইকেটে 170 রান তুলেছে ৷ মোট 282 রানে এগিয়ে থাকা অবস্থায় শেষ দিনে বাংলা কি জয়ের জন্য ঝাপানোর সাহস দেখাবে ? কোচ লক্ষীরতন শুক্লা বলছেন, "গুজরাতের ব্যাটিংয়ের লেজ লম্বা, তাই এই রান যথেষ্ট নয় এই পিচে ৷ শেষ দিনে আরও 5 থেকে 6 ওভার ব্যাট করে ইনিংস ছাড়ার পরিকল্পনা রয়েছে ৷ তিনশোর বেশি রান তুলে ইনিংস ছাড়ার পরিকল্পনা।"

দিনের শেষে সাংবাদিক বৈঠকে এসে সুদীপ ঘরামির মুখেও কোচের কথার প্রতিধ্বনি। তিনিও জানান, আরও অন্তত 40 রান দরকার। সেই চেষ্টা তারা করবেন । ইডেন ছাড়ার সময় শামিও বলছেন তারা শেষ দিনে প্রতিপক্ষকে অল-আউট করার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। এদিন সকালে বাংলার 279 রান তাড়া করে গুজরাত 112 রান দূরে থামে। অধিনায়ক হিংরাজিয়া গুজরাত ইনিংসের একা কুম্ভ । দলের 167 রানের মধ্যে 80 রান আসে অধিনায়কের ব্যাট থেকে । পরিস্থিতি অনুযায়ী তিনি ব্যাট করলেও দলের বাকিরা অধিনায়ককে সঙ্গ দিতে ব্যর্থ ।

বাংলা বোলিংয়ে শাহবাজ আহমেদ উজ্বল। 19 ওভারে 34 রানের বিনিময়ে 6 উইকেট নিয়েছেন ৷ প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে পাঁচবার 5 উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব দেখালেন ৷ সেরা বোলিং পঞ্জাবের বিরুদ্ধে 7 উইকেট ৷ এই ম্যাচে শামির শিকার 3 উইকেট ৷ আকাশদীপের ঝুলিতে গুজরাতের এক উইকেট ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে বাংলার ব্যাটাররা সাহসী হতে পারলেন ৷ প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে 3 পয়েন্ট নিশ্চিত হওয়ার পরে বাংলার থিঙ্কট্যাঙ্ক সরাসরি জয়ের জন্য আগ্রাসী ক্রিকেট খেলার মানসিকতা দেখাতে পারেনি ৷

সুদীপ চট্টোপাধ্যায় চোট পেয়ে ছিটকে গেলেন ৷ অন্তত তিন সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে ৷ দ্বিতীয় দিনে চোট পেয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন। এমআরআই করার পরে দেখা গিয়েছে চোট গুরুতর ৷ লক্ষীরতন শুক্লা বলছেন, "প্রথম পর্বে সুদীপকে ছাড়াই দল সাজাতে হবে ৷ বাংলার দ্বিতীয় ইনিংসে সুদীপ চট্টোপাধ্যায় চোটের জন্য ছিটকে যাওয়ায় পরিবর্ত হিসেবে দলে আসেন কাজি জুনেইদ সইফি ৷ তবে তিন নম্বরে ব্যাট করতে নেমে তরুণ ব্যাটার সুযোগের সদব্যবহার করতে ব্যর্থ। মাত্র 11 বল খেলে এক রান করে ফিরে যান।

সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে অভিমন্যু ঈশ্বরণের সঙ্গে বাংলার দ্বিতীয় ইনিংস গোড়াপত্তন করেন সুদীপ ঘরামি। বাংলার অধিনায়ক গুজরাতের বিরুদ্ধে দুই ইনিংসেই ব্যর্থ ৷ মাত্র 25 রান করে ফিরে যান ৷ তিনটি চারের সাহায্যে 34 বলে 25 করে অনাবশ্যক সুইপ করতে গিয়ে ফিরে যান। সুদীপ ঘরামি 54 রান করে ফিরে যান। প্রথম ইনিংসের পরে দ্বিতীয় ইনিংসেও হাফ-সেঞ্চুরি করেন সুদীপ। প্রথম ইনিংসে হাফ-সেঞ্চুরি করলেও দ্বিতীয় ইনিংসে অভিষেক পোড়েল মাত্র এক রান করে ফিরে যান। গত দু'ম্যাচে বাংলার ইনিংসে নির্ভরতা দেখালেও গুজরাতের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যর্থ সুমন্ত গুপ্ত । মাত্র 11 রান করে ফিরে যান।

গুজরাত পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেছে । তাদের বোলাররা আগ্রাসী মেজাজে বাংলার ব্যাটারদের পিছনের পায়ে ঠেলার চেষ্টা করেন। সিদ্ধার্থ আহমেদের ঘূর্ণির সামনে ঈশ্বরণ, কাজি জুনেইদ সইফি, সুমন্ত গুপ্ত, শাহবাজ আহমেদ আত্মসমর্পণ করলেন ৷ বল হাতে সফল শাহবাজ বাংলার ব্যাটিংয়ের দ্বিতীয় ইনিংসে কুড়ি রান করেন ৷ 129 রানে 5 উইকেট পড়ে যাওয়া অবস্থায় বাংলার ব্যাটিংকে নির্ভরতা দিলেন অনুষ্টুপ মজুমদার ৷ দিনের শেষে 44 রানে অপরাজিত ৷ 81 বলে সাতটি বাউন্ডারিতে আপাতত ইনিংস সাজিয়েছেন । সঙ্গে রয়েছেন সূরজ সিন্ধু জয়সওয়াল (7)।

282 রানে এগিয়ে থেকেও বাংলার ব্যাটিং দেখে মনে হয়নি তারা জয়ের ব্যাপারে আগ্রাসী । আলোর অভাবে পরপর তিনদিন নির্ধারিত সময়ের আগে খেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছে । শেষদিনে ঘূর্ণিঝড় মন্থা'র পরোক্ষ প্রভাবে হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । মন্দ আলো, বৃষ্টির ঝাপটা যদি শেষ দিনে কাঁটা ছড়ায় তাহলে বাংলার জয়ের স্বপ্নে ব্যাঘাত ঘটবে ।

