প্রত্যাবর্তনে বাজিমাত শাহবাজের, বাংলার পয়েন্ট প্রাপ্তিতে কাঁটা ছড়াতে পারে বৃষ্টি

প্রত্যাবর্তনে বাজিমাত শাহবাজের, বাংলার পয়েন্ট প্রাপ্তিতে কাঁটা ছড়াতে পারে বৃষ্টি
ফলো-অনের লক্ষণরেখা থেকে এখনও 22 রান দূরে গুজরাত ৷ তবে বৃষ্টির ভ্রুকুটিতে ফের পয়েন্ট হাতছাড়ার শঙ্কা দেখছেন বাংলার কোচ লক্ষীরতন শুক্লা।
Published : October 26, 2025 at 7:39 PM IST|
Updated : October 26, 2025 at 7:51 PM IST
কলকাতা, 26 অক্টোবর: মাঝদুপুরে আঁধার নামল ইডেনে। ঘূর্ণিঝড় 'মন্থা'র প্রভাবে বঙ্গের আকাশে হেমন্তেও মেঘের ঘনঘটা । ফলে দ্বিতীয় দিনেও নির্ধারিত সময়ের আগে খেলা বন্ধ করতে বাধ্য হলেন আম্পায়াররা । এর মধ্যে পাঁচ মাস পর মাঠে ফিরে বল হাতে বাজিমাত শাহবাজ আহমেদের ৷ ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছেন মহম্মদ শামিও ৷
পরপর দু'দিন আলোর অভাবে সময়ের আগেই বন্ধ খেলা। মোট 46 ওভারের মত খেলা পণ্ড হল দু'দিনে । 'মন্দ আলোর উপখ্যান' দেখে বাংলার কোচ লক্ষীরতন শুক্লার কপালে আশঙ্কার কালো মেঘ। কারণ গত দুই বছরে বাংলার একাধিক ম্যাচ জয়ের পথে কাঁটা ছড়িয়েছে বৃষ্টি ।
বাংলার 279 রানের জবাবে গুজরাত প্রথম ইনিংসে সাত উইকেটে 107 ৷ দ্বিতীয় দিনের শেষে 121 রানে এগিয়ে বাংলা । ফলো-অনের ভ্রুকুটি গুজরাতের আকাশে। বাকি দু'দিনে আবহাওয়া বাধা হয়ে না-দাঁড়ালে অন্তত তিন পয়েন্ট বাংলার ঝুলিতে । অধিনায়ক হিংরাজিয়া ব্যক্তিগত 41 রানে এবং চিন্তন গাজা 4 রানে অপরাজিত । ম্যাচ পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে এসে শাহবাজ আহমেদ জানান, বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও অন্তত তিন পয়েন্ট পাওয়ার ব্যাপারে আশা করছেন ।
দ্বিতীয় দিন বাংলা সাত উইকেটে 244 রান নিয়ে খেলা শুরু করে বেশি দূর এগোয়নি বাংলার ইনিংস ৷ 279 রানে শেষ হয়ে যায় ইনিংস । সুমন্ত গুপ্ত 63 রানেই আউট। পাঁচ রান যোগ করেই প্রিয়াজিৎ সিং জাদেজার বলে উরভিল প্যাটেলের হাতে ধরা পড়েন। আকাশদীপ সিং 29 রানে ফিরে যান আর্য দেশাইয়ের দুরন্ত ক্যাচে । মহম্মদ শামি আট রানে অপরাজিত থাকেন।
ইডেনে আপাত ধীর গতির বাইশগজে বাংলার বোলাররা আগুন ঝরালেন । নেতৃত্বে অবশ্যই মহম্মদ শামি। ধীরে ধীরে শামি ছন্দে ফিরেছেন। গুজরাত ব্যাটিংকে ভাঙার কাজটা তিনিই শুরু করলেন। স্কোরবোর্ড বলছে শামি 14 ওভারে 34 রানে 2 উইকেট নিয়েছেন। তার থেকেও শামির বোলিংয়ে পুরানো ছন্দ ফেরার ইঙ্গিত মিলতে শুরু করেছে । দলীপ ট্রফিতে খেলার পরে এবার রঞ্জি ট্রফিতে । জাতীয় নির্বাচকরা ইডেনে উপস্থিত রয়েছেন। তাঁরাও শামিকে ছন্দে ফিরতে দেখে সম্ভবত নিশ্চিন্তবোধ করবেন। নির্বাচক আরপি সিংয়ের সঙ্গে দিনের শেষে কথা বললেন শামি। যা না কি শুধুই সৌজন্য বিনিময়, জানিয়েছেন বাংলার তারকা পেসার।
গুজরাত দিনের শেষে সাত উইেকেটে 107। শামি, আকাশদীপের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের পাশে নজর কাড়লেন শাহবাজ আহমেদ। পাঁচ মাস পরে প্রতিযোগিতা মূলক ক্রিকেটে ফিরেছেন। তবে বাংলার হয়ে শেষ খেলেছিলেন গত বছর ডিসেম্বরে। আইপিএলে গত মে মাসে লখনই সুপারজায়ান্টের হয়ে তিনটি ম্যাচে অংশ নিয়েছিলেন। 11 মাস পর ফের বাংলার জার্সিতে ফিরে চার শিকারে দিনের নায়ক শাহবাজ ।
11.3 ওভার বল করে 17 রানে 4 উইকেট নিলেন শাহবাজ । দিনের শেষে তিনি বলেন, “আমি গত পাঁচ মাস খেলার মধ্যে ছিলাম না। গত একমাস ধরে শুধুই ব্যাটিং করেছি । বাংলা দলে ফিরে এসে এই ম্যাচে খেলব এমন ব্যাপার ছিল না। ভেবেছিলাম সাতদিন অনুশীলন করে পরের ম্যাচ থেকে নামব। কিন্তু কোচ লক্ষীরতন শুক্লা, অধিনায়ক, শামি ভাইয়ের উৎসাহে ম্যাচে নেমেছি । ব্যাটার হিসেবে নেওয়া হলেও পরে আর সেসব মাথায় ছিল না। ব্যাট হাতে সফল হইনি । বল হাতে দলের প্রয়োজনে অংশ নিতে চেয়েছিলাম। চার উইকেটের মধ্যে উমঙ্গ কুমারের উইকেটটা টার্নিং পয়েন্ট। কারণ ওই সময় গুজরাত থিতু হতে শুরু করেছিল ৷”
রান তাড়া করতে নেমে গুজরাত ফলো-অনের লক্ষণরেখা থেকে এখনও 22 রান দূরে । শাহবাজ জানান, এই পিচে ব্যাটিং করা সমস্যা । যা বজায় থাকলে অন্তত তিন পয়েন্ট পাওয়া আশা করাই যেতে পারে । বাংলার বোলিং গুজরাতকে ব্যাকফুটে ইতিমধ্যে ঠেলে দিয়েছে । তবে বৃষ্টির ভ্রুকুটিতে ফের পয়েন্ট হাতছাড়ার শঙ্কা দেখে ভাগ্যকে দুষছেন লক্ষীরতন শুক্লা । এর সঙ্গেই বাংলা শিবিরে দুঃসংবাদ সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের হাঁটুর চোট। এমআরআই করা হয়েছে । দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা রয়েছে ।