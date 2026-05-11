প্রথমবার নিলাম দেখল বেঙ্গল প্রো টি-20 লিগ, সবচেয়ে দামী শাহবাজ

আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে হারবার ডায়মণ্ড আচমকা সরে দাঁড়িয়ে অস্বস্তিতে ফেলেছিল সিএবি'কে ৷ সেই ধাক্কা সামলে রবিবার সফলভাবেই হল নিলাম ৷

প্রো টি-20 লিগের নিলাম অনুষ্ঠানে সৌরভ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 11, 2026 at 11:24 AM IST

3 Min Read
কলকাতা, 11 মে: রাজ্যের মসনদে পালাবদল ঘটেছে সম্প্রতি ৷ সেইসঙ্গে পরিবর্তনের হাওয়া বঙ্গ ক্রিকেটেও ৷ বলা ভালো বঙ্গ ক্রিকেটের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ বেঙ্গল প্রো টি-20 লিগে ৷ প্রথমবার লিগে (পুরুষ বিভাগে) নিলামের আয়োজন করে নয়া অধ্যায়ের সূচনা করল সিএবি ৷ নিলামের আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে হারবার ডায়মণ্ড আচমকা লিগ থেকে সরে দাঁড়িয়ে অস্বস্তিতে ফেলেছিল বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থাকে ৷ সেই ধাক্কা সামলে রবিবার সফলভাবেই হয়ে গেল লিগের নিলাম ৷ 12.20 লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়ে বেঙ্গল প্রো টি-20 লিগের সবচেয়ে দামী ক্রিকেটার হলেন অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ ৷

মোট 4.08 কোটি টাকার পার্স নিয়ে নিলামে বাংলার প্রতিষ্ঠিত ও উদীয়মান ক্রিকেটারদের দলে টানার দৌড়ে ছিল আট ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷ এর মধ্যে শ্রাচী ট্রাইবস রাঢ় টাইগার্স 'রাইট-টু-ম্যাচ' কার্ড ব্যবহার করে বাঁ-হাতি অলরাউন্ডার শাহবাজকে রেকর্ড অর্থে ধরে রাখে ৷ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দর পেলেন স্টাম্পার-ব্য়াটার অভিষেক পোড়েল ৷ আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে খেলা ক্রিকেটারকে 10.40 লক্ষ টাকায় দলে নেয় লাক্স শ্যাম কলকাতা টাইগার্স। অন্যদিকে জাতীয় দলের পেসার মুকেশ কুমারকে 9.60 লক্ষ টাকায় ধরে রাখল সোবিস্কো স্ম্যাশার্স মালদা ৷

এছাড়াও নিলামে মোটা অঙ্কে বিক্রি হয়েছেন একাধিক ক্রিকেটার। সুদীপ কুমার ঘরামি পেয়েছেন 9.40 লক্ষ টাকা ৷ যুবরাজ দীপক কেশওয়ানি বিক্রি হলেন 8.60 লক্ষ টাকায় ৷ ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায় পেয়েছেন 8.20 লক্ষ টাকা ৷ এছাড়া সায়ন ঘোষ, করণ লাল এবং অভিমন্যু ঈশ্বরণ প্রত্যেকেই আট লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়েছেন মেগা নিলামে ৷ বাংলা অধিনায়ক যোগ দিলেন মালদা ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ৷ 5.20 লক্ষ টাকায় তারকা পেসার মহম্মদ শামিকে দলে নিল শিলিগুড়ি স্ট্রাইকার্স ৷

আসন্ন মরশুমে নতুন দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে নভাস পুরুলিয়া রয়্যালস। তাদের পাশাপাশি খেলবে গতবারের চ্য়াম্পিয়ন অ্যাডামাস হাওড়া ওয়ারিয়র্স, লাক্স শ্যাম কলকাতা টাইগার্স, মুর্শিদাবাদ কিংস অ্যান্ড কুইন্স, রাশমি মেদিনীপুর উইজার্ডস, সার্ভোটেক শিলিগুড়ি স্ট্রাইকার্স, শ্রাচী ট্রাইবস রাঢ় টাইগার্স এবং সোবিস্কো স্ম্যাশার্স মালদা ৷ প্রো টি-20 লিগের মেগা নিলামে অনূর্ধ্ব-19 এবং অনূর্ধ্ব-16 বিভাগের ক্রিকেটারদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল ৷ বিশেষ করে অনূর্ধ্ব-16 বিভাগ চালু রেখে আগামীর ক্রিকেটারদের তুলে আনার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে লিগ কর্তৃপক্ষ ৷

সিএবি প্রেসিডেন্ট তথা প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান ৷ তিনি বলেন, "প্রথমবার প্লেয়ার নিলাম হওয়ায় দলের মালিক এবং কোচদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ দেখা গিয়েছে ৷ ভবিষ্যতে এই প্রতিযোগিতা আরও বড় হবে এবং বাংলার ক্রিকেটারদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ তৈরি করবে এই লিগ ৷"

