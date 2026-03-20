আইপিএল শুরুর আগে বড় ঘোষণা, নিজস্ব স্টেডিয়াম বানিয়ে চমক নাইট রাইডার্সের

আইপিএল শুরুর আগে বড় ঘোষণা, নিজস্ব স্টেডিয়াম বানিয়ে চমক নাইট রাইডার্সের
ভারতে নয়, মার্কিন মুলুকে তৈরি হল নাইট রাইডার্স ফ্র্যাঞ্চাইজির নিজস্ব ক্রিকেট স্টেডিয়াম ৷ যেখানে চলতি বছর আয়োজিত হবে মেজর লিগ ক্রিকেট ৷
Published : March 20, 2026 at 9:51 AM IST
কলকাতা, 20 মার্চ: আইপিএলের 19তম সংস্করণ শুরু হতে বাকি আর দিনআটেকের মতো সময় ৷ 28 মার্চ শুরু হতে চলা কোটিপতি লিগের দ্বিতীয়দিন মাঠে নামছে কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ প্রতিপক্ষ মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৷ তার আগে বড় ঘোষণা সেরে ফেলল নাইট শিবির ৷ আইপিএল তথা বিশ্বের প্রথম ক্রিকেট ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে একটি স্টেডিয়াম তৈরি করে ফেলল তারা ৷ তবে ভারতে নয়, নাইটদের নিজস্ব হোমগ্রাউন্ড তৈরি হল মার্কিন মুলুকে ৷
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগ শুরুর আগে বিদেশের মাটিতে নিজেদের স্টেডিয়াম গড়ে তোলার আনন্দ সংবাদ বৃহস্পতিবার অনুরাগীদের সঙ্গে শেয়ার করে নেয় শাহরুখ খানের সংস্থা রেড চিলিজ মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷ যে স্টেডিয়ামটি তৈরি হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্য়ালিফোর্নিয়া প্রদেশের পামোনায় ৷ ভারতের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে নাইটদের যে বিশাল ব্যপ্তি, নিজস্ব স্টেডিয়াম তারই স্বাক্ষর ৷ প্রথম ফ্র্যাঞ্চাইজি দল হিসেবে এমনটা করে নাইটরা নজির গড়ল বলা যায় ৷
ক্য়ালিফোর্নিয়ায় গড়ে ওঠা নাইটদের নিজস্ব সেই হোমগ্রাউন্ডে অবশ্য কেকেআরের খেলার কোনও সম্ভাবনা নেই ৷ তবে চলতি বছর জুনে মেজর লিগ ক্রিকেটে লস অ্য়াঞ্জেলস নাইট রাইডার্স নিজেদের তৈরি হোমগ্রাউন্ডে নেমে ইতিহাস তৈরি করবে ৷ বৃহস্পতিবার সোশাল মিডিয়ায় নাইট রাইডার্স ক্রিকেট ফিল্ডের প্রথম লুক উন্মোচন করা হয় লস অ্যাঞ্জেলস নাইট রাইডার্সের তরফে ৷ ইনস্টাগ্রামে তারা ক্য়াপশন হিসেবে লেখে, "পুরো বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় করানো হচ্ছে নাইট রাইডার্স ক্রিকেট স্টেডিয়ামের ৷"
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুকে নিজেদের নয়া ক্রিকেট স্টেডিয়াম নিয়ে উচ্ছ্বাস গোপন রাখেননি বলিউডের বাদশাও ৷ বিষয়টিকে একটা নয়া মাইলস্টোন হিসেবে বর্ণনা করেছেন অভিনেতা ৷ শাহরুখ খান বলেন, "বছরের পর বছর ধরে নাইট রাইডার্স একটা বিশ্বব্য়াপী পরিবার হিসেবে গড়ে উঠেছে ৷ তাই প্রত্যেকটা নতুন মাইলস্টোন আমাদের কাছে স্পেশাল ৷" তাঁর সংযোজন, "লস অ্য়াঞ্জেলস নাইট রাইডার্সের নিজস্ব হোমগ্রাউন্ড দারুণ আকর্ষণীয় ব্যাপার ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খেলাধুলোর একটা বিরাট বাজার যেখানে অনুরাগীরাও ভীষণ আকাঙ্খিত ৷ আমাদের আশা নিজস্ব হোমগ্রাউন্ডে মানুষেরা আসবেন, খেলা উপভোগ করবেন এবং নিজেদের দলকে সমর্থন জানাবেন ৷"
উল্লেখ্য, বিশ্বজুড়ে প্রায় সবক'টি বড় বড় ফ্র্য়াঞ্চাইজি লিগে নাইটরা তাদের উপস্থিতির ছাপ রেখেছে ৷ একনজরে বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে নাইটদের দল:
- কলকাতা নাইট রাইডার্স- আইপিএল (IPL)
- ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স- ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়র লিগ (CPL)
- আবুধাবি নাইট রাইডার্স- ইন্টারন্য়াশনাল লিগ টি-20 (ILT20)
- লস অ্য়াঞ্জেলস নাইট রাইডার্স- মেজর লিগ ক্রিকেট (MLC)