ETV Bharat / sports

টাইব্রেকারে হেরে সন্তোষ ট্রফি থেকে বিদায় ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন বাংলার

নির্ধারিত সময়ের পর অতিরিক্ত সময়েও ম্যাচের ফল ছিল গোলশূন্য ৷

SANTOSH TROPHY
সন্তোষ থেকে বিদায় বাংলার (IFA MEDIA)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 3, 2026 at 4:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 3 ফেব্রুয়ারি: সার্ভিসেস যে শক্ত গাঁট সে কথা মাথায় রেখেই কোয়ার্টার ফাইনালে ছেলেদের নিংড়ে দেওয়ার কথা বলেছিলেন কোচ সঞ্জয় সেন ৷ তাঁর উদ্বেগ যে অমূলক ছিল না, প্রমাণিত হল মঙ্গলবার ৷ টাইব্রেকারে হেরে সন্তোষ ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ছিটকে গেল বাংলা ৷ পেনাল্টি শুটআউটে গতবারের চ্য়াম্পিয়নদের হারিয়ে শেষ চারে পা রাখল সার্ভিসেস ৷ নির্ধারিত সময়ের পর অতিরিক্ত সময়েও ম্যাচের ফল ছিল গোলশূন্য ৷ টাইব্রেকারে 3-2 গোলে হেরে গেল সঞ্জয় সেনের ছেলেরা ৷

বিস্তারিত আসছে...

TAGGED:

SANTOSH TROPHY QUARTER FINALS
SERVICES BEAT BENGAL
সন্তোষে বিদায় বাংলার
SANJOY SEN
SANTOSH TROPHY 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.