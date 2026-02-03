টাইব্রেকারে হেরে সন্তোষ ট্রফি থেকে বিদায় ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন বাংলার

টাইব্রেকারে হেরে সন্তোষ ট্রফি থেকে বিদায় ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন বাংলার
সন্তোষ থেকে বিদায় বাংলার (IFA MEDIA)
Published : February 3, 2026 at 4:57 PM IST
কলকাতা, 3 ফেব্রুয়ারি: সার্ভিসেস যে শক্ত গাঁট সে কথা মাথায় রেখেই কোয়ার্টার ফাইনালে ছেলেদের নিংড়ে দেওয়ার কথা বলেছিলেন কোচ সঞ্জয় সেন ৷ তাঁর উদ্বেগ যে অমূলক ছিল না, প্রমাণিত হল মঙ্গলবার ৷ টাইব্রেকারে হেরে সন্তোষ ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ছিটকে গেল বাংলা ৷ পেনাল্টি শুটআউটে গতবারের চ্য়াম্পিয়নদের হারিয়ে শেষ চারে পা রাখল সার্ভিসেস ৷ নির্ধারিত সময়ের পর অতিরিক্ত সময়েও ম্যাচের ফল ছিল গোলশূন্য ৷ টাইব্রেকারে 3-2 গোলে হেরে গেল সঞ্জয় সেনের ছেলেরা ৷
বিস্তারিত আসছে...