'ট্রফির জন্য কঠিন ম্যাচ জয় অভ্যাস করতে হবে', সুনীলদের বিরুদ্ধে নামার আগে বার্তা লোবেরার

'ট্রফির জন্য কঠিন ম্যাচ জয় অভ্যাস করতে হবে', সুনীলদের বিরুদ্ধে নামার আগে বার্তা লোবেরার
চলতি আইএসএলে প্রথম অ্যাওয়ে ম্য়াচে শনিবার বেঙ্গালুরু এফসি'র সামনে সবুজ-মেরুন ৷
Published : March 13, 2026 at 11:30 AM IST
কলকাতা, 13 মার্চ: ট্রফি জিততে চাইলে কঠিন ম্যাচগুলো জয়ের অভ্যাস করতে হবে ৷ শনিবার কান্তিরাভায় বেঙ্গালুরু এফসির বিরুদ্ধে চলতি আইএসএলের প্রথম অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে নামবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ তার আগে দলের ফুটবলারদের উদ্দেশ্যে এমনই বার্তা দিলেন সার্জিয়ো লোবেরা ৷ আইএসএলের শুরু থেকেই মোহনবাগান অশ্বমেধের ঘোড়া ৷ চার ম্যাচে টানা জয় ৷ যার মধ্যে শেষ দু'ম্যাচে আবার মহামেডান স্পোর্টিং ও ওড়িশা এফসিকে পাঁচ গোল দিয়েছে তারা ৷ ফলে 12 পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকাই নয়, গোলপার্থক্যেও প্রতিদ্বন্দ্বীদের অনেকটাই পিছনে ফেলেছে সবুজ-মেরুন ৷
শীর্ষস্থানে অবস্থান মজবুত রাখতে প্রথম অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে যাওয়ার আগে রাশ আলগা করতে রাজি নন লোবেরা ৷ রবসন রবিনহো ছাড়া সকলেই ফিট ৷ যদিও ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গারের ফিটনেস নিয়ে চূড়ান্ত কোনও রায় বৃহস্পতিবার দেননি বাগান হেডস্যর ৷ শুক্রবার ব্রাজিলিয়ানকে দেখেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে চান তিনি ৷ সাম্বার দেশের উইঙ্গারকে পাওয়া না-গেলেও সবুজ-মেরুন শিবির চিন্তিত নয় ৷ কারণ, জেমি ম্যাকলারেন-দিমিত্রি পেত্রাতোস-জেসন কামিন্স সমৃদ্ধ মোহনবাগান আক্রমণভাগ লোবেরার কাছে যেমন স্বস্তি ৷ উল্টোদিকে বেঙ্গালুরু কোচের চিন্তা ৷ প্রাক্তন অজি বিশ্বকাপার ম্যাকলারেন দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন ৷ প্রত্যেক ম্যাচে গোল করার অভ্যাস গড়ে তুলছেন ৷ বাকিরাও গোলের মধ্যে রয়েছেন ৷ ফলত গত কয়েক বছরের তুলনায় আপাত দুর্বল বেঙ্গালুরু এফসি'র পক্ষে বাগানকে থামানো কঠিন হবে ৷
All eyes on Bengaluru 👀🔥#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/djZUTwRcyY— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) March 12, 2026
তবে কান্তিরাভায় যেহেতু ম্য়াচ, লোবেরা তাই বেঙ্গালুরুকে সহজভাবে নিতে নারাজ ৷ তাঁর কথায়, "প্রতিটি ম্যাচ আলাদা ৷ আমরা জানি বেঙ্গালুরু কেমন খেলছে ৷ আমাদের তৈরি থাকতে হবে প্রতিপক্ষের সেরা পারফরম্যান্সের জন্য ৷ মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলার জন্য সব দলই বাড়তি অনুপ্রাণিত থাকে ৷" চলতি আইএসএলে মোহনবাগানকে চারটি অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে হবে ৷ যার মধ্যে প্রথমটি আগামিকাল বেঙ্গালুরু এফসি'র বিরুদ্ধে ৷ কোনও সন্দেহ নেই সুনীল ছেত্রীরা ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম পাওয়ার হাউজ ৷ সেই ধারণা থেকেই লোবেরা বলছেন, "আমাদের চারটি কঠিন অ্যাওয়ে খেলতে হবে ৷ এটাই তার মধ্যে প্রথম ৷ বেঙ্গালুরু এফসি'র বিরুদ্ধে তাদের মাঠে খেলা সবসময়ই কঠিন ৷ কিন্তু যদি ট্রফি জিততে চান তাহলে কঠিন ম্যাচগুলোও জিততে হবে ৷ কোনও অজুহাত নয় ৷"
টানা জয়ে দলের মধ্যে আত্মতুষ্টি আসা স্বাভাবিক ৷ যদিও সেটির সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন সবুজ-মেরুন হেডস্যর ৷ তাঁর মতে দলের সকলেই পেশাদার ৷ তারা সেরাটা নিঙড়ে দিতে তৈরি ৷ ভালো ফল ধরে রাখার ব্যাপারে সকলেই সচেতন বলেও জানিয়েছেন স্প্যানিশ কোচ ৷ সবমিলিয়ে রবসনের চোট, মেহতাব সিংকে ঘিরে প্রশ্নচিহ্ন দূরে সরিয়ে টানা পঞ্চম জয়ে চোখ লোবেরা অ্যান্ড কোম্পানির ৷