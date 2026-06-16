উইম্বলডনে ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি, গ্র্যান্ড স্ল্যাম প্রত্যাবর্তনে সেরেনার সঙ্গী দিদি ভেনাস

উইম্বলডনে ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি, গ্র্যান্ড স্ল্যাম প্রত্যাবর্তনে সেরেনার সঙ্গী দিদি ভেনাস
শেষবার 2022 সালে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে অংশ নিয়েছিলেন সেরেনা উইলিয়ামস ৷ অর্থাৎ, চার বছর বাদে কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামে দেখা যাবে কিংবদন্তিকে ৷
Published : June 16, 2026 at 6:06 PM IST
লন্ডন, 16 জুন: 2022 সালের পর সম্প্রতি পেশাদার টেনিসে প্রত্যাবর্তন হয়েছে তাঁর ৷ কুইন্স ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম ম্য়াচে অঘটন ঘটালেও পার্টনার ভিক্টোরিয়া এমবোকো'র চোটের কারণে টুর্নামেন্টে তাঁর পথ চলা অবশ্য এক ম্য়াচের বেশি লম্বা হয়নি ৷ তবে সেই দুঃখ ভুলে এবার গ্র্যান্ড স্ল্যামে প্রত্যাবর্তন করতে চলেছেন কিংবদন্তি সেরেনা ৷ আসন্ন উইম্বলডনের ঘাসের কোর্টে মহিলাদের ডাবলসে দিদি ভেনাস উইলিয়ামসের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন তিনি ৷
গ্র্যান্ড স্ল্যাম বলতে শেষবার 2022 যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে অংশ নিয়েছিলেন সেরেনা ৷ সিঙ্গলসের তৃতীয় রাউন্ডে হেরে সেবার ছিটকে যেতে হয়েছিল তাঁকে ৷ অর্থাৎ, প্রায় চারবছর বাদে গ্র্যান্ড স্ল্যামের মঞ্চে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে সিঙ্গলস ও ডাবলস মিলিয়ে 37টি মেজর জয়ের মালকিনের ৷ পক্ষান্তরে ভেনাসেরও গ্র্যান্ড স্ল্যামের মঞ্চে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে 2023 সালের পর ৷ সবমিলিয়ে উইলিয়ামস সিস্টার্সের গ্র্যান্ড স্ল্যাম প্রত্যাবর্তনের মঞ্চ হয়ে উঠতে চলেছে উইম্বলডন 2026 ৷
ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি হিসেবে উইলিয়ামস সিস্টার্সের গ্র্যান্ড স্ল্যামে প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা মঙ্গলবার উইম্বলডনের তরফে করা হয়েছে ৷ তারা লিখেছে, "উইম্বলডনে দু'জনে একসঙ্গে ফিরছেন ৷ 2026 দ্য চ্য়াম্পিয়নশিপের মহিলা ডাবলসে অংশ নিচ্ছেন সেরেনা ও ভেনাস উইলিয়ামস ৷" এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো 2022 যুক্তরাষ্ট্র ওপেনেই শেষবার ডাবলসে অংশ নিয়েছিলেন উইলিয়ামস সিস্টার্স ৷
Back together, at Wimbledon 💚💜— Wimbledon (@Wimbledon) June 16, 2026
Serena and Venus Williams will compete in the Ladies’ Doubles at The Championships 2026 pic.twitter.com/xrOV0yeBCJ
গ্র্যান্ড স্ল্যাম মহিলা ডাবলসের ইতিহাসে উইলিয়ামস সিস্টার্স এক উজ্জ্বল নাম ৷ বর্ণময় কেরিয়ারে চারটি মেজরের মঞ্চে দু'জনে একসঙ্গে জিতেছেন 14টি খেতাব ৷ জুটি হিসেবে 14টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালের সবক'টিই জিতেছেন তাঁরা ৷ ফলত টেনিস ইতিহাসের অন্যতম সেরা সিবলিং জুটি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন সেরেনা ও ভেনাস ৷
সিঙ্গলসেও 23টি মেজর খেতাব রয়েছে সেরেনার নামের পাশে ৷ ওপেন এরার সবচেয়ে সফল মহিলা টেনিস প্লেয়ার তিনিই ৷ প্রায় চার বছরের ব্যবধানে তাঁর গ্র্য়ান্ড স্ল্য়ামে প্রত্যাবর্তন স্বভাবতই উন্মাদনা বাড়িয়েছে অনুরাগীমহলে ৷ 1999 সালে কেরিয়ারে প্রথম এবং 2017 সালে কেরিয়ারের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম সিঙ্গলস খেতাব সেরেনা জিতেছেন দিদি ভেনাসকে হারিয়েই ৷ তবে 2018 সালে মাতৃত্বকালীন বিরতির পর চার-চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনাল খেললেও একটিও জিততে ব্যর্থ তিনি ৷