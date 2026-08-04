চার বছর বাদে জুটিতে, উইলিয়ামস বোনেদের প্রত্যাবর্তন দেখবে সিনসিনাটি ওপেন

চার বছর বাদে জুটিতে, উইলিয়ামস বোনেদের প্রত্যাবর্তন দেখবে সিনসিনাটি ওপেন
শেষবার 2022 সালে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে ডাবলসে অংশ নিয়েছিলেন সেরেনা ও ভেনাস উইলিয়ামস ৷
Published : August 4, 2026 at 3:28 PM IST
সিনসিনাটি, 4 অগস্ট: প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল মাসদেড়েক আগে অল ইংল্যান্ড ক্লাবে ৷ উইম্বলডন কর্তৃপক্ষ ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি হিসেবে ডাবলসের জন্য তাঁদের নাম বিবেচনা করলেও সেরেনার চোটের কারণে ঘাসের কোর্টের গ্র্য়ান্ড স্ল্যামে শেষমেশ প্রত্যাবর্তন হয়নি উইলিয়ামস বোনেদের ৷ সেই অপেক্ষার অবসান ৷ আগামী সপ্তাহে শুরু হতে চলা সিনসিনাটি ওপেনে ডাবলসে ফের জুটি বাঁধছেন সেরেনা ও ভেনাস উইলিয়ামস ৷
জুটি হিসেবে উইলিয়ামস বোনেদের প্রত্যাবর্তন হচ্ছে চার বছর বাদে ৷ শেষবার সেরেনা ও ভেনাস'কে জুটি বাঁধতে দেখা গিয়েছিল 2022 যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে ৷ চেক প্রজাতন্ত্রের জুটির কাছে হেরে অবশ্য সেবার প্রথম রাউন্ডেই ছিটকে গিয়েছিলেন মহিলা টেনিসের অন্যতম সেরা ডাবলস জুটি ৷ সোমবার সিনসিনাটি ওপেনের আয়োজকদের তরফে উইলিয়ামস বোনেদের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয় ৷
এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো উইম্বলডনের তরফে ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রির প্রস্তাব প্রাথমিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন উইলিয়ামস বোনেরা ৷ কিন্তু সেরেনার চোট তাঁদের প্রত্য়াবর্তন পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছিল ৷ সিঙ্গলসে প্রথম রাউন্ডের ম্য়াচে অজি প্রতিদ্বন্দ্বী মায়া জয়েন্টের বিরুদ্ধে খেলার সময় হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন সেরেনা ৷ পরবর্তীতে প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করেছিলেন 23টি মেজরের মালকিন ৷ সেরেনা পরবর্তীতে জানিয়েছিলেন তাঁর হাঁটুতে ফ্লুইড জমার কারণেই বিপত্তি এবং উইম্বলডন ডাবলসে অংশগ্রহণের সুযোগ হাতছাড়া হওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেছিলেন তিনি ৷
Venus. Serena. Back in Cincy. 👊— Cincinnati Open (@CincyTennis) August 3, 2026
The Williams sisters are officially set to reunite for doubles at the 2026 Cincy Open ‼️#CincyTennis pic.twitter.com/3s4y8AwyIP
সেরেনা বলেন, "আমি সবরকম প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলাম ৷ কিন্তু আমার হাঁটু প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিল না ৷" সে যাইহোক, মাসদু'য়েকেরও কম সময়ের ব্যবধানে ফের ডাবলসে জুটি বাঁধার সুযোগ চলে এলে সেরেনা ও ভেনাসের সামনে ৷ আগামী 11 অগস্ট থেকে শুরু হতে চলা সিনসানাটি ওপেনে চুয়াল্লিশের সেরেনা'র সঙ্গে জুটি বাঁধতে চলেছেন ছেচল্লিশের ভেনাস ৷ যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের প্রস্তুতি টুর্নামেন্টের সিঙ্গলসেও ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি পেয়েছেন ভেনাস ৷
উল্লেখ্য, মহিলাদের ডাবলসে উইলিয়ামস বোনেরা অন্যতম সফল জুটি ৷ একসঙ্গে দু'জনে জিতেছেন 14টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ৷ পাশাপাশি অলিম্পিক্সেও তিনটি স্বর্ণপদক রয়েছে উইলিয়ামস বোনেদের ঝুলিতে ৷ চার বছর পর চলতি বছর জুনেই কোর্টে ফিরেছেন সেরেনা ৷ কুইন্স ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে ভিক্টোরিয়া এম্বোকো'র সঙ্গে জুটি বেঁধে ডাবলস খেলেছিলেন মার্কিন তারকা ৷