ভারতীয় বংশোদ্ভূতের সেঞ্চুরিতে ব্যাকফুটে টিম ইন্ডিয়া, গুয়াহাটিতে রানের পাহাড় প্রোটিয়াদের

ভারতীয় বংশোদ্ভূতের সেঞ্চুরিতে ব্যাকফুটে টিম ইন্ডিয়া, গুয়াহাটিতে রানের পাহাড় প্রোটিয়াদের
পাঁচশোর সামান্য কম রানে থামল সফরকারী দলের প্রথম ইনিংস ৷
Published : November 23, 2025 at 3:52 PM IST
গুয়াহাটি, 23 নভেম্বর: মনে হয়েছিল প্রথম সেশনে সফরকারী দলের বাকি চার উইকেট তুলে নিয়ে অলআউট যাবে ভারতীয় ব্য়াটাররা ৷ কারণ গুয়াহাটি টেস্টে জয় ছাড়া গতি নেই ভারতীয় দলের ৷ অন্যদিকে 1999-2000 সালের ভারতীয় উপমহাদেশে সিরিজ জিততে দ্বিতীয় টেস্টে ড্র-ই যথেষ্ট প্রোটিয়াদের ৷ দ্বিতীয়দিন শেষবেলায় ম্য়াচের যা দেওয়াল লিখন, তাতে ভারতের মাটিতে ঐতিহাসিক টেস্ট সিরিজ জয়ের পথ কার্যত পরিষ্কার করে ফেলল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ সৌজন্যে সাত নম্বর ব্যাটারে সেনুরান মুথুস্বামীর ঝকঝকে শতরান এবং ন'নম্বর ব্যাটার মার্কো জানসেনের 93 রানের ইনিংস ৷
দ্বিতীয়দিন প্রথম দু'টি সেশনে হাত ঘুরিয়ে ভারতীয় বোলারদের ঝুলিতে আসে মাত্র এক উইকেট ৷ জসপ্রীত বুমরা, রবীন্দ্র জাদেজাদের নখদাঁতহীন বোলিং সামলে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন সেনুরান মুথুস্বামী ৷ অল্পের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া মার্কো জানসেনের ৷ সবমিলিয়ে ভারতীয় বোলারদের ধৈর্য্যের পরীক্ষা নিয়ে প্রথম ইনিংসে রানের পাহাড়ে চড়ল সফরকারী দল ৷ 489 রান তুলে নিদেনপক্ষে ড্র'য়ের রাস্তা মোটামুটি সাফ করে রাখল তেম্বা বাভুমা অ্যান্ড কোম্পানি ৷ জবাবে দিনের শেষে বিনা উইকেটে 9 রান ভারতের ৷
206 বলে খেলে 109 রান আসে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মুথুস্বামীর ব্য়াটে ৷ বাঁ-হাতি ব্য়াটার মারেন 10টি চার ও দু'টি ছক্কা ৷ ভারতীয় বোলারদের সাধারণ স্তরে নামিয়ে এনে মধ্য়াহ্নভোজের আগে 192 বলে প্রথম টেস্ট শতরান পূর্ণ করেন তিনি ৷ ছয় উইকেটে 247 রান নিয়ে রবিবার খেলা শুরু করা দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয়দিন স্কোরবোর্ডে যোগ করল আরও 241 রান ৷ সপ্তম উইকেটে কাইল ভেরেইনের সঙ্গে 92 রান এবং পরে অষ্টম উইকেটে মার্কো জানসেনকে সঙ্গে নিয়ে মূল্যবান 97 রানের পার্টনারশিপ গড়েন মুথুস্বামী ৷
Hundred up! 💯— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 23, 2025
A maiden Test century for Senuran Muthusamy. 💥🇿🇦
A remarkable performance showcasing an innings of grit, composure, and complete control. 👏 pic.twitter.com/eR1aTK6Hze
মাথা কুটেও প্রথম দু'টি সেশনে তাঁকে টলাতে পারেননি ভারতের পেসার কিংবা স্পিনাররা ৷ দক্ষিণ আফ্রিকাকে চালকের আসনে বসিয়ে তৃতীয় সেশনের শুরুতে মহম্মদ সিরাজের শিকার হন তিনি ৷ ভেরেইনে করে যান 45 রান ৷ তবে মুথুস্বামী সাজঘরে ফেরার পর ব্য়াট ভারতীয় বোলারদের পরীক্ষা নেন ল্য়াঙ্কি পেসার জানসেন ৷ অল্পের জন্য প্রথম সেঞ্চুরি হাতছাড়া করলেও কেরিয়ারের সর্বোচ্চ রান এল তাঁর ব্য়াটে ৷ 91 বলে তাঁর 97 রানের ঝোড়ো ইনিংস সাজানো সাতটি ছক্কা ও ছ'টি চারে ৷
🚨 Change of Innings 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 23, 2025
A superb effort sees #TheProteas Men dismissed for a massive 489 after 151.1 overs. 🇿🇦👏
A remarkable batting display across two dominant days in Guwahati. 🏏🔥 pic.twitter.com/KnPhgJM1XW
ভারতের হয়ে সর্বাধিক চার উইকেট নিলেও বল হাতে সেঞ্চুরি পূর্ণ করলেন কুলদীপ যাদব ৷ 29.1 ওভার হাত ঘুরিয়ে সর্বাধিক 115 রান খরচ করলেন চায়নাম্যান বোলার ৷ দু'টি উইকেট নিলেও 106 রান দিলেন সিরাজও ৷ সিরিজে ভারতের সমতা ফেরানোর স্বপ্নকে কার্যত ধুলোয় মিশিয়ে 151.1 ওভারে 489 রান শেষ হয় প্রোটিয়াদের প্রথম ইনিংস ৷