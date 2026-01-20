নামতে পারে নির্বাসনের খাঁড়া, আফ্রিকা সেরা হয়েও তটস্থ সেনেগাল

নামতে পারে নির্বাসনের খাঁড়া, আফ্রিকা সেরা হয়েও তটস্থ সেনেগাল
তাঁদের বিরুদ্ধে রেফারির পেনাল্টির সিদ্ধান্তে অ্যাফকন ফাইনালে 'ওয়াক-অফ' করে সেনেগাল ফুটবল দল ৷
Published : January 20, 2026 at 10:48 AM IST
হায়দরাবাদ, 20 জানুয়ারি: দ্বিতীয়বার মহাদেশের সেরা হওয়ার সেলিব্রেশনে মজে সেনেগাল ৷ কিন্তু সেলিব্রেশনের পাশাপাশি শাস্তির সম্ভাবনাও যে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না ৷ তাই অ্য়াফকন (AFCON) জয়ের উদযাপনের মাঝেও তটস্থ সেনেগাল শিবির ৷ রাবাতে রবিবাসরীয় ফাইনালের সংযুক্তি সময়ে রেফারির সিদ্ধান্তে না-খুশ হয়ে সাময়িক দল তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কোচ পাপে থিয়াউ ৷ প্রায় 15 মিনিট বন্ধ ছিল ম্য়াচ ৷ সেই কারণে শাস্তির খাঁড়া নেমে আসার সম্ভাবনা 'দ্য লায়ন্স অব টেরাঙ্গা' শিবিরের উপর ৷
স্তেদ প্রিন্স মৌলাই আবদেল্লা স্টেডিয়ামে রবিবার অ্যাফকন ফাইনালের পরতে পরতে ছিল নাটক ৷ সংযুক্তি সময়ে ভিডিয়ো অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির সাহায্য নিয়ে সেনেগালের বিরুদ্ধে একটি বিতর্কিত পেনাল্টির নির্দশে দিয়েছিলেন রেফারি ৷ যদিও পরবর্তীতে মরক্কো মিডফিল্ডার ব্রাহিম দিয়াজ পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্য়র্থ হন ৷ কিন্তু তার আগে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সেনেগাল দল ৷ যে কাজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের কোচ থিয়াউ ৷
পরবর্তীতে অতিরিক্ত সময়ে পাপে গুয়েইয়ের গোলে দ্বিতীয়বার খেতাব জয় নিশ্চিত করে সেনেগাল ৷ কিন্তু তাঁদের ওয়াক-অফের সিদ্ধান্ত সমালোচিত হয় ফুটবল মহলে ৷ ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো থেকে শুরু করে আফ্রিকা সেরাদের মাঠ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে সরব হয়েছে আফ্রিকা ফুটবলের গভর্নিং বডিও (CAF) ৷ অবস্থা এমনই যে, আসন্ন বিশ্বকাপে ফুটবলারদের নির্বাসনের বিষয়টি আঁচ করে উদ্বিগ্ন সেনেগাল শিবির ৷ ইতিমধ্যে খেতাব জিতে দেশে পা রেখেছে তাঁরা ৷
The Confederation of African Football (CAF) has launched formal disciplinary proceedings in response to the incidents involving Senegal during the final.— DSI_Football (@DSI_Football) January 19, 2026
Multiple sources indicate that CAF is considering a range of possible sanctions that could have significant sporting and… pic.twitter.com/XEU7LjWbXH
CAF এক বিবৃতিতে বলেছে, "আমরা সমস্ত ফুটেজ খতিয়ে দেখছি ৷ যাঁরা দোষী তাঁদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিষয়টি সঠিক জায়গায় (শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি) যাবে ৷" ম্যাচের পর টেলিভিশনে দেওয়া সাক্ষাৎকারে থিয়াউ ফুটবলারদের মাঠ ছাড়া নির্দেশ দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমা চেয়ে নিলেও তাঁর অপরাধ লঘু হচ্ছে না মোটেও ৷ তিনি বলেন, "আমি ফুটবলের স্বার্থে ক্ষমাপ্রার্থী ৷ পুনরায় বিবেচনা করে আমরা দলকে মাঠে ফেরত পাঠিয়েছিলাম ৷ কিন্তু আড়ালে কী হয়েছে তা আমরা সকলে জানি ৷"
এদিকে মরক্কো ফুটবল ফেডারেশনও সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফাইনালের অনভিপ্রেত ঘটনায় সেনেগাল দলের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের ৷ তাঁদের দাবি বিপক্ষ শিবিরের মাঠ ছাড়ার সিদ্ধান্ত ম্য়াচের ফলাফল এবং তাঁদের ফুটবলারদের পারফরম্যান্সে প্রভাব ফেলেছে ৷ উল্লেখ্য, 2022 সালের পর মরক্কোকে তাঁদের মাটিতে হারিয়ে রবিবার দ্বিতীয় আফ্রিকা কাপ অব নেশনস জিতেছে সেনেগাল ৷