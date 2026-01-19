পেনাল্টি মিস দিয়াজের, নাটকীয় ফাইনাল জিতে দ্বিতীয়বার আফ্রিকা সেরা সেনেগাল

পেনাল্টি মিস দিয়াজের, নাটকীয় ফাইনাল জিতে দ্বিতীয়বার আফ্রিকা সেরা সেনেগাল
দেশের মাটিতে দ্বিতীয়বার খেতাব জেতা হল না আশরফ হাকিমির মরক্কোর ৷
রাবাত (মরক্কো), 19 জানুয়ারি: শতাব্দীর প্রথম বিশ্বকাপে আত্মপ্রকাশ করে চমকে দিয়েছিল তাঁরা ৷ ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সকে হারিয়ে বিশ্ব ফুটবলে পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছিল সেনেগাল ৷ বর্তমানে ফুটবল বিশ্বে সেনেগালের পরিচিতির অন্যতম কারণ এনগোলো কান্তে ৷ রবিবাসরীয় রাবাতের প্রিন্স মৌলাই আবদেল্লা স্টেডিয়ামে তুখোড় সেই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারের হাতে উঠল অ্য়াফকন (AFCON) খেতাব ৷ মরক্কোকে তাঁদের মাটিতে 1-0 গোলে হারিয়ে দ্বিতীয়বার আফ্রিকা সেরা হল সেনেগাল ৷
নির্ধারিত সময় গোলশূন্য শেষ হওয়ায় খেলা গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে ৷ আর সেখানে একমাত্র গোল করে দু'দলের মধ্যে ফারাক গড়ে দেন পাপে গুয়েইয়ে ৷ একমাত্র গোলেই খেতাব ওঠে এনগোলো কান্তে অ্যান্ড কোম্পানির হাতে ৷ দ্বিতীয়ার্ধের সংযুক্তি সময়ে পেনাল্টি মিস করে মরক্কো শিবিরে খলনায়ক বনে যান রিয়াল মাদ্রিদ তারকা ব্রাহিম দিয়াজ ৷ আর সেই পেনাল্টি কেন্দ্র করে ঘটল এমন কিছু ঘটনা যার ফলে রবিবাসরীয় অ্যাফকন ফাইনাল হয়ে রইল নাটকীয় ৷
CHAOS AT AFCON🤯— Balls.ie (@ballsdotie) January 18, 2026
Senegal have a goal disallowed in injury time.
Minutes later Morocco are awarded a penalty.
Senegal players walk off in protest😡
Brahim Diaz decides this is the best moment for a Panenka😬
Senegal now lead 1-0 in extra-time
pic.twitter.com/q2roHi10Ja
দিয়াজ পেনাল্টি পাওয়ার কয়েক মিনিট আগে সেনেগালের একটি গোল বাতিল করেন রেফারি ৷ যা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ রয়েছে ৷ সেই রেফারিই ভিডিয়ো অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (VAR) সাহায্য নিয়ে মরক্কোকে বিতর্কিত পেনাল্টি উপহার দিলে ক্ষোভে ফেটে পড়ে সেনেগাল শিবির ৷ 17 মিনিটের মতো বন্ধ থাকে খেলা ৷ নাটকের এখানেই শেষ নয় ৷ সিদ্ধান্ত বহাল রইলে ম্য়াচ পুনরায় শুরু হতে পেনাল্টি নিতে এগিয়ে যান দিয়াজ ৷ কিন্তু তাঁর পানেনকা শট সহজেই লুফে নেন সেনেগাল গোলরক্ষক এডুয়ার্ড মেন্ডি ৷ গোলশূন্য শেষ হয় নির্ধারিত সময়ের খেলা ৷
Recap of penalty miss and Pape Gueye goal with @livescore pic.twitter.com/c8WLOKihj2— Football Senegal (@FootballSenegal) January 18, 2026
এরপর রাবাতের স্টেডিয়ামে হাজির প্রায় 67 হাজার দর্শককে চুপ করিয়ে দেন গুয়েইয়ে ৷ ইদ্রিসা গুয়েইয়ের বাড়ানো বল ধরে বক্সে প্রবেশ করে কার্যত একক দক্ষতায় গোল করে যান ভিলারিয়াল মিডফিল্ডার ৷ এই নিয়ে তিন বছরে দ্বিতীয়বার অ্যাফকন খেতাব জিতল সেনেগাল ৷ 2022 সালে প্রথমবার আফ্রিকা সেরা হয়েছিল তাঁরা ৷ মহাদেশ সেরা হয়ে বিশ্বকাপে প্রবেশ করায় তাঁদের থেকে বাড়তি প্রত্যাশা থাকবেই ৷ টানা তৃতীয়বার এবং সবমিলিয়ে চতুর্থবার 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'-এ দেখা যাবে আফ্রিকার দেশটিকে ৷