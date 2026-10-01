পুলিশি বলয়ে যুবভারতী যেন দুর্গ, তিলোত্তমায় প্রথম অনুশীলন সারল 'লা সেলেস্তে'

পুলিশি বলয়ে যুবভারতী যেন দুর্গ, তিলোত্তমায় প্রথম অনুশীলন সারল 'লা সেলেস্তে'
যুবভারতীতে চলছে শেষ মুহূর্তের টুকিটাকি কাজ ৷ এরই মধ্যে ফোরলানের প্রশিক্ষণে লক্ষ্মীবারে অনুশীলন সারল উরুগুয়ে ৷ সঞ্জয় অধিকারীর প্রতিবেদন ৷
Published : October 1, 2026 at 9:07 PM IST
কলকাতা, 1 অক্টোবর: সময় যত এগোচ্ছে ভারত বনাম ব্রাজিল এবং ভারত বনাম উরুগুয়ে ম্যাচ নিয়ে উত্তাপের আঁচটা গনগনে হচ্ছে ৷ তা আরও বেড়ে গেল বৃহস্পতিবার দিয়াগো ফোরলানের প্রশিক্ষণাধীন উরুগুয়ে দল যখন প্রস্তুতিতে নামল তিলোত্তমার বুকে ৷ লক্ষ্মীবারে তারা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে ঘণ্টাদেড়েকের অনুশীলন সারল ৷ দু'টি প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড জুড়ে চলল ফোরলান স্যরের ক্লাস ৷ পুরো অনুশীলন পর্বটাই চলল বন্ধ দরজার আড়ালে ৷ অন্যদিকে ভারতীয় দলও নিউটাউনে ফেডারেশনের সেন্টার অব এক্সেলেন্সের মাঠে বন্ধ দরজার আড়ালেই প্র্য়াকটিস সারল ৷
এদিকে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এখন শেষ পর্বের প্রস্তুতি ৷ বহিরাঙ্গে বদল এসেছে ৷ মাঠের উন্নতি হয়েছে ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের নির্দেশ মোতাবেক ৷ গ্যালারিতে সিট নম্বর দেওয়া হয়েছে ৷ যা মিলিয়ে দর্শকরা আসন গ্রহণ করবেন ৷ গ্যালারির একটা অংশ জাতীয় পতাকার তেরঙে রাঙানো হয়েছে ৷ স্টেডিয়ামে প্রবেশদ্বারের উপরে একটি জায়ান্ট স্ক্রিন বসানোর কাজ চলছে ৷ যেখানে লেজার-শো দেখা যাবে ৷ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ড্রেসিংরুমে, বিশেষ করে ব্রাজিলের লকাররুম সেজে উঠেছে তাদের ফুটবলারদের ছবিতে ৷ ছবি অনুযায়ী লকাররুমে নির্দিষ্ট জায়গায় বসবেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র, মার্কুইনহোসরা ৷
বদল এসেছে ডাগআউট ৷ বিদেশের ধাঁচে সেখানকার কুর্সিগুলোয় কুশান সিট ইনস্টলেশনের কাজ শেষ ৷ ফেডারেশনের আমন্ত্রণে কলকাতায় জোড়া ফ্রেন্ডলি দেখতে এসেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভুত ফরাসি বিশ্বকাপার বিকাশ ধোরাসু ৷ তিনি বলেছেন, "এখানে এসে খুব খুশি ৷ ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের আমন্ত্রণে ভারত-ব্রাজিল ম্যাচ দেখতে আসা। আমার সঙ্গে ভারতের বিশেষ যোগ আছে ৷ পূর্বপুরুষরা ভারতীয় ৷ এখানকার ভাষা, গান, সিনেমা খুব পছন্দের ৷" 'ব্লু টাইগার্সে'র ওসিআই ফুটবলার রায়ান উইলিয়ামস প্রসঙ্গে ধোরাসু বলেন, "ফুটবল এখন অনেক বেশি বিশ্বজনীন ৷ এটা দেশ ও ফুটবলারের জন্য খুব ভালো ৷ অনেক ফুটবলাররা খেলার সুযোগ পাচ্ছেন ৷ এই সিদ্ধান্ত ভারতীয় ফুটবলকে এগিয়ে দেবে ৷ এটা ভারতীয় ফুটবলের জন্য ভালো হবে।"
পাশাপাশি ভারতীয় ফুটবলের উন্নতিতে অংশ নেওয়ারও ইচ্ছেপ্রকাশ করেন প্য়ারিস সাঁজাঁ, এসি মিলানে খেলা প্রাক্তন ফুটবলার ৷ তাঁর কথায়, "ভারতীয় ফুটবলের উন্নয়নে যদি কাজে লাগতে পারি আমি সম্মানিত বোধ করব ৷ কারণ এই দেশের সঙ্গে আমার নাড়ির যোগ রয়েছে ৷ আমি চাই ভারতীয় ফুটবল সর্বোচ্চ পর্যায়ে যাক ৷ আমার ইচ্ছে রয়েছে আগামিদিনে কোচিং করানোর ৷ আমার ভারতকে নিয়ে আলাদা পরিকল্পনা আছে ৷ সেটা নিয়ে ফেডারেশনের সঙ্গে আলোচনা করতে রাজি। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে খেলাটা ভারতীয় ফুটবলের জন্য ভালো এক্সপোজ হবে। এই ম্যাচের জন্য সারা বিশ্বে ভারতীয় ফুটবলের প্রচার হবে ৷ এটা ভারতীয় ফুটবলকে এগিয়ে দিতে সাহায্য করবে ৷"
অন্যদিকে রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল সিদ্ধিনাথ গুপ্তা বিশাল বাহিনী নিয়ে এদিন স্টেডিয়াম ঘুরে দেখেন ৷ পরবর্তীতে তিনি জানান, ম্যাচ ডে-তে আড়াই হাজার পুলিশ মোতায়েন থাকবে ৷ দশজন আইপিএস পর্যায়ের অফিসার থাকবে ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনীকেও স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রাখার ঘোষণা করেন তিনি ৷