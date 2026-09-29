কলকাতায় ফুটবল উৎসব: ভারত-ব্রাজিল ম্যাচে কড়া নিরাপত্তা, টিকিট নিয়ে বড় চমক

কলকাতায় ফুটবল উৎসব: ভারত-ব্রাজিল ম্যাচে কড়া নিরাপত্তা, টিকিট নিয়ে বড় চমক
India Brazil Friendly: ফুটবল প্রেমীদের জন্য 'বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি' সুবিধা চালু করা হয়েছে। মানে একটি টিকিট কাটলে আরেকটি টিকিট পাওয়া যাবে বিনামূল্যে।
Published : September 29, 2026 at 7:40 PM IST
কলকাতা 29 সেপ্টেম্বর: পুজোর আগেই ফুটবলের উন্মাদনায় মাততে চলেছে কলকাতা। আগামী 3 অক্টোবর বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত ও ব্রাজিল। 6 তারিখের ম্যাচে ভারতের প্রতিপক্ষ উরুগুয়ে। উৎসবের মরশুমে এই ঐতিহাসিক ম্যাচগুলিকে কেন্দ্র করে এখন চূড়ান্ত ব্যস্ততা। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ ও অন্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।
ম্যাচের আয়োজনে ফিফার সমস্ত নিয়মকানুন কড়াভাবে মেনে চলা হচ্ছে। ক্রীড়ামন্ত্রীর কথায়, "এবার যে ব্যবস্থা হচ্ছে, সেটা ফিফার মানের। ড্রেসিংরুম থেকে শুরু করে খাবার, মাঠে আলোর ব্যবস্থা- সবকিছুই ফিফার স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী হচ্ছে।" সবচেয়ে বড় চমক থাকছে টিকিট ব্যবস্থায়। ফুটবল প্রেমীদের জন্য 'বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি' সুবিধা চালু করা হয়েছে। অর্থাৎ একটি টিকিট কাটলে আরেকটি টিকিট পাওয়া যাবে বিনামূল্যে।
এবার ডিজিটাল টিকিটের মাধ্যমে মাঠে প্রবেশ করতে হবে । টিকিটে নির্দিষ্ট সিট নম্বর দেওয়া থাকবে । তাই 'আগে এলে আগে বসার' নিয়ম আর থাকছে না। নিরাপত্তার খাতিরে তিন ধাপে দর্শকদের চেকিং করা হবে—প্রথমবার স্টেডিয়ামের মূল গেটে, দ্বিতীয়বার মূল ভবনে ঢোকার মুখে এবং শেষবার নিজের নির্দিষ্ট ব্লকে প্রবেশের আগে।
মাঠের ব্যবস্থাপনাতেও আনা হয়েছে বড় পরিবর্তন। এতদিন যুবভারতীর রং নীল থাকলেও এখন তা পরিবর্তন করে গেরুয়া রঙের বর্ডার করা হয়েছে। দর্শকদের সুবিধার জন্য দুই গোলপোস্টের পেছনে দুটি বড় এলইডি স্ক্রিন বসানো হচ্ছে। মাঠের ঘাস বা অন্য বিষয়ে আগের অভিযোগগুলির ভিত্তিতে সমস্ত ত্রুটি দূর করা হয়েছে।
নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনও ফাঁক রাখতে নারাজ প্রশাসন। স্টেডিয়াম চত্বরে মোতায়েন থাকবেন প্রায় 2 হাজার পুলিশ কর্মী। ক্রীড়ামন্ত্রী আশ্বস্ত করেছেন, "পুলিশের তরফ থেকে 32টি ব্লকেই নজরদারি থাকবে । তাতে সবটা সুন্দরভাবে আর সুস্থভাবে হবে। কোনও বাজি অথবা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মাঠে প্রবেশ করা যাবে না । মাঠের ।যেখানে সেখানে বসে খাওয়াদাওয়াও করা যাবে না। ভিতরে এবং বাইরে একশো শতাংশ নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকবে ।" জরুরি অবস্থার জন্য থাকছে ডেডিকেটেড অ্যাম্বুলেন্স ও বিশেষ মেডিক্যাল টিম।
বাইরের বোতল, ছাতা বা কোনও ধারালো বস্তু নিয়ে প্রবেশে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। জলের জন্য কাগজের কাপ থাকছে। খাবার স্টলগুলি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকবে, যাতে দর্শকদের ভিড় এড়ানো যায়। বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী দর্শকদের জন্য হুইলচেয়ারের ব্যবস্থাও রাখা হচ্ছে।
যাঁরা টিকিট পাননি, তাঁদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে কলকাতা ও আশেপাশের বিভিন্ন জেলায় জায়ান্ট স্ক্রিন বসানো হচ্ছে, যাতে সবাই এই হাইভোল্টেজ ম্যাচ উপভোগ করতে পারেন। পুরুষ দলের পাশাপাশি, আগামী 8 এবং 11 অক্টোবর ভারত ও রাশিয়ার মহিলা দলের মধ্যেও দুটি ফ্রেন্ডলি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে যুবভারতীতে।
সবমিলিয়ে, রাজ্য সরকার, পুলিশ ও অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের যৌথ প্রচেষ্টায় উৎসবের মরশুমে ফুটবলের এক নতুন জোয়ারে ভাসতে চলেছে কলকাতা। 2 অক্টোবর ব্রাজিল, উরুগুয়ে, রাশিয়া ও ভারতীয় দলের সদস্যদের সঙ্গে সান্ধ্যকালীন ভোজন করবেন মুখ্যমন্ত্রী।