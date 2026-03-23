ব়্যাংকিংয়ে 36 নম্বরের কাছে অবাক হার, মিয়ামি ওপেনে বিদায় আলকারাজের

ব়্যাংকিংয়ে 36 নম্বরের কাছে অবাক হার, মিয়ামি ওপেনে বিদায় আলকারাজের
তৃতীয় রাউন্ড থেকে বিদায় নিলেন বিশ্বের পয়লা নম্বর ৷ এর আগে ইন্ডিয়ান ওয়েলসের সেমিফাইনালে দানিল মেদভেদেভের কাছে হেরেছিলেন কার্লোস আলকারাজ ৷
Published : March 23, 2026 at 2:01 PM IST
ফ্লোরিডা, 23 মার্চ: গত সপ্তাহের শেষদিকে ইন্ডিয়ান ওয়েলস ওপেনের শেষ চারে দানিল মেদভেদেভের কাছে হেরেছিলেন তিনি ৷ যা সহজে হজম করতে পারেননি অনুরাগীরা ৷ সেই হারের রেশ যেতে না-যেতে ফের হার কার্লোস আলকারাজের ৷ এবার মিয়ামি ওপেনে ৷ রবিবার অবাক হারে মিয়ামি ওপেনের তৃতীয় রাউন্ড থেকে ছিটকে গেলেন বিশ্বের পয়লা নম্বর ৷ ব়্য়াংকিংয়ে 36তম স্থানে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের সেবাস্টিয়ান কর্ডার কাছে হেরে গেলেন স্প্যানিশ তারকা আলকারাজ ৷
তৃতীয় রাউন্ডের ম্য়াচে তিন সেটের লড়াইয়ে হারলেন সদ্য অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতে কেরিয়ার স্ল্য়াম পূর্ণ করা টেনিস প্লেয়ার ৷ দু'ঘণ্টা 19 মিনিটের লড়াইয়ে এদিন আলকারাজের প্রতিদ্বন্দ্বী কর্ডার পক্ষে ম্য়াচের ফল 6-3, 5-7, 6-4 ৷ ম্য়াচ হেরে আলকারাজ এদিন বলেন, "নিঃসন্দেহে ভীষণ কঠিন একটা ম্য়াচ খেললাম ৷ আমার মনে হয় কর্ডা আজ ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল ৷ দুর্ধর্ষ একটা ম্য়াচ খেললে ও ৷ খেলায় বহু টানটান পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ৷ যার বেশিরভাগটা আমি আজ কাজে লাগাতে পারিনি ৷ আমার মনে হয় ওই মুহূর্তগুলোতে কর্ডা তুলনায় বেশি ভালো খেলেছে ৷"
কেরিয়ারে পাঁচটি মেজর খেতাব জিতে নেওয়া আলকারাজের এই হার গত বছর মিয়ামি ওপেনের পর ব়্য়াংকিংয়ে সর্বনিম্ন প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে হার ৷ গত বছর মিয়ামিতে 55 নম্বর ডেভিন গফিনের কাছে হারতে হয়েছিল রাফায়েল নাদালের দেশের তরুণ তুর্কিকে ৷ তৃতীয় রাউন্ডে প্রথম সেট এদিন সহজেই জিতে নেন কর্ডা ৷ এরপর দ্বিতীয় সেটেও একসময় জয়ের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের বছর পঁচিশের প্লেয়ার ৷ দ্বিতীয় সেটে একসময় 5-3 ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছিলেন কর্ডা ৷ সেখান থেকে তাঁর সার্ভিস ভেঙে টানা চারটি গেম মুঠোয় পুরে ম্য়াচে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করেন আলকারাজ ৷
কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি ৷ তৃতীয় তথা নির্ণায়ক সেটে একটা সময় তুল্যমূল্য লড়াই চললেও শেষ পর্যন্ত নার্ভ শিথিল রেখে বাজিমাত করেন কর্ডা ৷ 6-4 ব্যবধানে তৃতীয় সেট এবং সেইসঙ্গে ম্য়াচ জিতে নেন তিনি ৷
আলকারাজ হারলেও মিয়ামি ওপেনের শেষ ষোলোয় পৌঁছে গেলেন মহিলা সিঙ্গলসের পয়লা নম্বর আরিনা সাবালেঙ্কা ৷ একইসঙ্গে বিশ্বের পঞ্চম মহিলা প্লেয়ার হিসেবে ইন্ডিয়ান ওয়েলসের পর মিয়ামি ওপেন জয়ের দৌড়ে থাকলেন বেলারুশ কন্য়া ৷ যাকে বলা হয় 'সানসাইন ডাবল' ৷ সেই লক্ষ্যে এদিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্য়াটি ম্য়াকন্য়ালিকে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দিলেন তিনি ৷ সাবালেঙ্কার পক্ষে ম্য়াচের ফল 6-4, 6-2 ৷ অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ফাইনালের বদলায় এলেনা রিবাকিনাকে হারিয়ে গত 15 মার্চ ইন্ডিয়ান ওয়েলসে খেতাব জিতেছেন বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকা ৷