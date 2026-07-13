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মোমের বিশ্বকাপে তাক লাগালেন ভাস্কর তুহিন, আর্জেন্তিনা জিতলে বানাবেন মেসির কার্টুন

বিশ্বকাপের আবহে মোম দিতে ট্রফির রেপ্লিকা বানিয়ে তাক লাগিয়েছেন কলকাতার মোমশিল্পী তুহিন মুখোপাধ্যায় ৷ তাঁর স্টুডিয়ো ঘুরে দেখলেন ইটিভি ভারতের সঞ্জয় অধিকারী ৷

WAX WORLD CUP TROPHY
তুহিনের তৈরি মোমের বিশ্বকাপ রেপ্লিকা (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 13, 2026 at 2:30 PM IST

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কলকাতা, 12 জুলাই: লাস্ট-ল্যাপে বিশ্বকাপ ফুটবল ৷ প্রতিযোগিতার সেরা চারটি দল সেমিফাইনালে প্রবেশ করে গিয়েছে ইতিমধ্যেই ৷ প্রিয় দলগুলোর অধিকাংশ ছিটকে গেলেও ফিফা ক্রমতালিকার প্রথম চার দেশ এই প্রথম বিশ্বকাপের শেষ চারে ৷ যা বিরল ঘটনা ৷ উত্তর কলকাতার অলিতে-গলিতে তাই এখনও বিশ্বকাপ ফুটবলের মাদকতা অটুট ৷ ভারতীয় দল না-থাকলেও নিছক ফুটবলকে ভালোবেসে রাস্তা সাজিয়ে ফিফা'র স্বীকৃতি কুড়িয়ে নিচ্ছে শহরের এক রাস্তা ৷ এমন সময় মোম গলিয়ে বিশ্বকাপের রেপ্লিকা বানিয়ে তাক লাগালেন আহিরীটোলার তুহিন মুখোপাধ্যায় ৷ পেশায় ফ্যান্সি মোমবাতি বিক্রেতা ৷ নেশায় মোম শিল্পী তুহিন।

শঙ্কর হালদার লেনের পুরনো ডিজাইনের বাড়ির একতলায় তুহিনের স্টুডিয়ো, তুহিনের কারখানা, তুহিনের শো-কেস সবকিছু ৷ বিষয়ভিত্তিক, উৎসবকেন্দ্রিক মোমবাতি তৈরি তাঁর নেশা ৷ তাই উৎসবের হাওয়া কলকাতার আকাশে বইতে শুরু করলেই তুহিনের শিল্পী মন মোমের ক্যানভাসে ম্যুরাল গড়তে থাকে ৷ ফলত বিশ্বকাপ ফুটবল জ্বরেও আক্রান্ত তুহিন বানিয়ে ফেলেছেন মোমের বিশ্বকাপ ৷ ফুটখানেকের মোমের বিশ্বকাপ আহিরীটোলায় তাঁর স্টুডিয়োয় নজর টানতে বাধ্য এখন ৷

মোমের বিশ্বকাপ বানিয়ে তাক লাগালেন তুহিন মুখোপাধ্য়ায় (ETV Bharat)

বছর চল্লিশেক আগে মোম শিল্পে রঙের ছোঁয়া দিয়েছিলেন তুহিনের বাবা দীপক কুমার মুখোপাধ্যায় ৷ মোমবাতি যে লম্বা সাদা স্টিকের বদলে রঙ-বেরঙের হতে পারে তা দেখিয়েছিলেন দীপক মুখোপাধ্য়ায় ৷ তারপর থেকেই কলকাতায় মোমবাতি রংদার ৷ বাবার দেখানো পথেই নিত্যনতুন রংদার মোমবাতি তৈরির নেশায় মত্ত তুহিন ৷ ফলত শঙ্কর হালদার লেনের স্টুডিয়োয় প্রবেশ করলে মনে হতেই পারে কোনও ওয়্যাক্স মিউজিয়াম বা মোমের স্টুডিয়োয় চলে এসেছেন। বাঙালির চিরন্তন মা দুর্গা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন প্রতীক, বটগাছ কিংবা রজনীগন্ধা ফুল কিংবা বাংলার মিষ্টির প্লেট, কী নেই সেই স্টুডিয়োয় ? এসবের ভিড়ে চোখ টানবে আইসিসি বিশ্বকাপ ট্রফি কিংবা ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ট্রফি ৷

তুহিন বলেন, "যখন কোনও ইভেন্ট আসে তখন সেটা মাথায় রেখে মোম দিয়ে কোনও স্কাল্পচার বানাই ৷ বাবার থেকেই শেখা সবকিছু ৷ বাবাই রঙিন মোমবাতির পথপ্রদর্শক ৷" তবে ছাঁচে ফেলে অতি সহজেই এসব বানানো যায় ভাবলে ভুল হবে ৷ শিল্পী জানালেন, মোমের সঙ্গে বিদেশের বিশেষ ধরনের রাসায়নিক মিশিয়ে জমাট ভাব নিয়ে আসা হয়। তারপর কেটে কেটে তৈরি করা হয় মোমের ভাস্কর্য ৷ তাঁর কথায়, "মোমের গলন খুব সহজে হয়। আগুনের ব্যবহারও খুব পরিমিত ভাবে করা হয় ৷ স্টুডিয়োয় যা কিছু রয়েছে সেগুলো এভাবেই করা হয়েছে ৷"

বিশ্বকাপ শুরু হতেই ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফির একটি রেপ্লিকা বানানোর অনুরোধ বন্ধুদের তরফে এসেছিল ৷ তখন থেকেই বিশ্বকাপ মোমবাতি পরিকল্পনার শুরু বলে জানালেন তুহিন । শিল্পী আরও বলেন, "ক্রিকেট বিশ্বকাপের সময় ট্রফি বানিয়েছিলাম ৷ এবারও এই মোম দিয়ে ট্রফি তৈরিতে আড়াইদিন সময় লেগেছে ৷ আপাতত চারটে তৈরি করেছি ৷" মেসিভক্তের সংযোজন, "অন্য সকলের মত আমিও বিশ্বকাপ দেখছি ৷ ফাইনালে আর্জেন্তিনা উঠলে এই বিশ্বকাপ মোমবাতি জ্বালিয়ে ম্যাচ দেখব ৷ জিতলে আনন্দ করব। ইচ্ছে আছে মেসির আরেকটি কার্টুন ফর্মের মূর্তি বানানোর ৷"

সবমিলিয়ে বিশ্বকাপ জ্বরের নানান প্রকাশ কলকাতার ইতিউতি ৷ এমন সময় আহিরীটোলার শঙ্কর হালদার লেনের তুহিন মুখোপাধ্য়ায়ের মোমের বিশ্বকাপ যেন ভালোবাসা-পরম্পরা এবং শিল্পের ত্রিবেণী সঙ্গম।

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TAGGED:

WAX WORLD CUP TROPHY
FIFA WORLD CUP 2026
TUHIN MUKHERJEE
মোমের বিশ্বকাপ ট্রফি
SCULPTOR TUHIN MUKHERJEE

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