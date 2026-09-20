জয়সূচক গোলে তৃপ্ত সায়ন, সিনিয়রদের খেলানোয় অন্য়ায় দেখছেন না বাগান সভাপতি

জয়সূচক গোলে তৃপ্ত সায়ন, সিনিয়রদের খেলানোয় অন্য়ায় দেখছেন না বাগান সভাপতি
চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডের শেষ ম্য়াচে মহামেডানকে হারিয়ে 31 বারের জন্য কলকাতা লিগ জিতল মোহনবাগান ৷ আর জয়ের গোলটি এল লাল-হলুদ প্রাক্তনী সায়নের পা থেকে ৷
Published : September 20, 2026 at 8:18 PM IST
কলকাতা, 20 সেপ্টেম্বর: ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলের কাছে কদর্য হারে ডুরান্ড কাপ হাতছাড়া হয়েছে ৷ কলকাতা লিগেরও শুরুটা ভালো হয়নি ৷ কিন্তু শেষ ল্যাপে এসে বাজিমাত মোহনবাগানের ৷ 2018 সালের পর দীর্ঘ কয়েকবছর ঘরোয়া লিগের যে খরা, তা কাটল অবশেষে ৷ আট বছর বাদে কলকাতা লিগের রং ফের সবুজ-মেরুন ৷ শনিবার লিগের চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডের শেষ ম্য়াচে মহামেডানকে হারিয়ে 31 বারের জন্য কলকাতা লিগ জিতল মোহনবাগান ৷ লিগ জয়ের নিরিখে শীর্ষে অবশ্যই ইস্টবেঙ্গল (41 বার) ৷
গতকাল বারাসতের বিদ্যাসাগর স্টেডিয়ামে মোহনবাগানের মিনি ডার্বি জিতে চ্য়াম্পিয়ন হওয়ায় অবশ্য বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ মহামেডান শিবিরের অভিযোগ মোহনবাগানের হয়ে সায়ন বন্দোপাধ্যায়ের জয়সূচক গোলটির জন্য যিনি বল বাড়িয়েছেন, সেই সাহাল আব্দুল সামাদ গোলের বলটি ধরেন অফসাইডে ৷ লাইন্সম্যান পতাকা তুললেও নাকি কর্ণপাত করেননি রেফারি ৷ মহামেডান স্পোর্টিং এই ম্য়াচের রিপ্লে খেলতে চেয়ে মেইল করেছে আইএফএ'কে ৷ সন্তোষজনক জবাব না-পেলে শিল্ডে না-খেলার হুঁশিয়ারি দিয়েছে তারা ৷
প্রাক্তন ফিফা রেফারি প্রাঞ্জল বন্দ্যোপাধ্যায়ও জানিয়েছেন, সায়নের গোলটি অফসাইড ছিল ৷ গোলটির সমালোচনায় ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকারও ৷ তবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট এসব সমালোচনায় কান দিতে নারাজ ৷ কোচ বাস্তব রায় যেমন জানিয়েছেন, জয়ের কৃতিত্ব সকলের ৷ সমালোচনাকে বিশেষ পাত্তা দেননি বলে জানাচ্ছেন তিনি ৷ কারণ ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানের মতো বড় দলে কোচিং করাতে গেলে সমালোচনার সামনে পড়তে হয় বলে দাবি তাঁর ৷
This one's for the Mariners ♥️💚#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/DTCmO5Y5sV— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) September 20, 2026
বাগান অধিনায়ক শুভাশিস বোস বলছেন, "আমি প্রথম কলকাতা লিগ খেললাম ৷ আর আমার প্রথম কলকাতা লিগে দল জিতল ৷ একজন বাঙালি হিসেবে ঘরোয়া লিগ খেলার এবং জেতার ইচ্ছা ছিল ৷ এটা আমার জন্য গর্বের মুহূর্ত ৷ বাঙালি প্লেয়ারদের মান বেড়েছে ৷ সব দলেই বাঙালিরা খেলছে এবং ভাল খেলেছে ৷ বাঙালি প্লেয়ারদের মান বেড়েছে বলে লিগ আরও প্রতিযোগিতামূলক হয়েছে ৷ আমি চাইব আরও বাঙালি প্লেয়ার উঠে আসুক ৷"
সুপার-সাব সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, লিগ জয়ের কৃতিত্ব দলের প্রতিটি সদস্যের ৷ আপাতত লক্ষ্য নিয়মিত গোলের মধ্যে থাকা ৷ বিভিন্ন মহলে কটাক্ষের সুরে বলা হচ্ছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট একদা 'ব্রাত্য' কলকাতা লিগ জয়ের ব্যাপারে এতটাই মরিয়া ছিল যে আইএসএলের পুরো ভারতীয় ব্রিগেডকে খেলিয়ে দিয়েছে ৷ যদিও এই অভিযোগ মানতে রাজি নন মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত ৷ তাঁর দাবি, দলে তরুণ এবং প্রতিভাবান ফুটবলার থাকলে তাঁদের ব্যবহারে অন্যায় নেই ৷