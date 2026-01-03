'ভারতীয় ফুটবলকে বাঁচান', ফিফার দ্বারস্থ সুনীল-গুরপ্রীতরা

'ভারতীয় ফুটবলকে বাঁচান', ফিফার দ্বারস্থ সুনীল-গুরপ্রীতরা
'আমরা পাকাপাকিভাবে পঙ্গু হওয়ার দিকে এগোচ্ছি', ভারতীয় ফুটবলকে বাঁচাতে ফিফা'র কাছে আর্জি ফুটবলারদের ৷
Published : January 3, 2026 at 1:54 PM IST
নয়াদিল্লি, 3 জানুযারি: ক্লাব জোট আইএসএল আয়োজনে ফেডারেশনের ওপর চাপ বাড়াচ্ছে । আলোচনার দীর্ঘসূত্রিতায় দিন চলে যাচ্ছে । মরশুমের দ্বিতীয় ভাগে এসেও বল গড়ানোর কোনও ইঙ্গিত নেই । অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আতঙ্কিত ফুটবল মহল । রুটি-রুজির টান পড়ার শঙ্কায় এবার ফিফার দ্বারস্থ সুনীল-গুরপ্রীতরা। যা ভারতীয় ফুটবলের পক্ষে লজ্জার !
ভারতীয় ফুটবলকে বাঁচাতে এবার ফিফার দ্বারস্থ হলেন সুনীল ছেত্রী, গুরপ্রীত সিং সান্ধুরা। শুক্রবার সন্ধ্যায় অধিকাংশ ভারতীয় ফুটবলার তাঁদের সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও প্রকাশ্যে নিয়ে আসে । যেখানে তাঁদের আবেদন, "ভারতীয় ফুটবলকে বাঁচাও ।" দেশীয় ফুটবলারদের পাশাপাশি এই আবেদনে যোগ দেন আইএসএলের সঙ্গে যুক্ত বিদেশি ফুটবলাররাও। এই ভিডিও বার্তার মাধ্যমে সরাসরি বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা অর্থাৎ ফিফা'র দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন তাঁরা। নতুন বছরের শুরুতেও ভারতীয় ফুটবলের অনিশ্চয়তা কাটেনি। অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকেই তাকিয়ে ফুটবলমহল। এক অব্যক্ত অমানিশা এখন ভারতীয় ফুটবলে।
এই পরিস্থিতির জন্য সরাসরি সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে দুষছেন সুনীলরা। সুনীল ছেত্রী, গুরপ্রীত ছাড়াও ভিডিও বার্তায় মুখ খুলেছেন সন্দেশ ঝিঙ্গান, অমরিন্দর সিং, প্রীতম কোটাল, ছাংতের মত ফুটবলাররা। এর আগেও সোশাল মিডিয়ায় লিখিত আবেদন করেছিলেন সৌভিক চক্রবর্তী, প্রবীর দাসের মত ফুটবলাররা। কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হয়নি । প্রচেষ্টা চলছে, সেটা কতটা ফলপ্রসূ হচ্ছে তার উত্তর সকলেরই অজানা। ক্লাব জোট এবং ফেডারেশনের দড়ি টানাটানিতে 'ফুটবল' গড়ানো ভুলে এখন স্থির হয়ে গিয়েছে ।
দীর্ঘদিন ধরেই ভারতীয় ফুটবলের অচলাবস্থা অব্যাহত ৷ এই পরিস্থিতি যে হতে পারে তার ইঙ্গিত ছিল। ভাবনার দৈন্য পরিস্থিতিকে সমস্যা সঙ্কুল করে ফেলেছে । ভিডিও বার্তায় সুনীল, সন্দেশদের কাতর আবেদন, "এখন জানুয়ারি মাস। এই সময় আমরা ফুটবল মাঠেই ব্যস্ত থাকি । কিন্তু এখন সম্পূর্ণ পরিস্থিতি আলাদা । আমাদের একটাই আবেদন, ভারতীয় ফুটবল পুরোপুরি পঙ্গু হয়ে যাওয়ার আগেই এই সমস্যার সমাধান হোক ।"
ভারতীয় ফুটবলকে পুনরায় মূলস্রোতে ফেরানোর আর্জি নিয়ে তাঁরা বলেন, "ভারতীয় ফুটবলকে বাঁচানোর এটাই শেষ চেষ্টা। আমরা ফিফার কাছে আবেদন করছি, আপনারা হস্তক্ষেপ করে এই পরিস্থিতির দিকে নজর দিন।" ভারতীয় ফুটবলের এই দুর্দিনে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকেও দোষারোপ করতে ছাড়েননি সুনীলরা।
তাঁরা বলেন, "দেশের ফুটবল যাঁরা চালনা করছেন, তাঁরা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ। আমরা মাঠে নেমে ফুটবলটা খেলতে চাই । আমাদের একটা সুযোগ করে দিন ।" ফুটবলারদের কাতর আবেদনের সরগরম সোশাল মিডিয়া। এমনিতেই ভারতীয় ফুটবলের এই পরিস্থিতির জন্য কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছেন ফেডারেশন কর্তারা। দেশি-বিদেশি ফুটবলারদের ভিডিও বার্তায় এবার প্রবল চাপের মুখে এআইএফএফ।