আকাশদীপের বদলি খুঁজে নিল নাইটরা, আজই আসছেন নারিন-রাসেলরা
এর আগে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও কোটিপতি লিগে এখনও অভিষেক হয়নি সৌরভের ৷
Published : March 23, 2026 at 11:59 AM IST
কলকাতা, 23 মার্চ: আইপিএলের বল গড়ানোর আগেই চোট-আঘাত সমস্যা তীব্র হয়েছে নাইট রাইডার্স সংসারে ৷ হর্ষিত রানাকে ঘিরে চরম অনিশ্চয়তার পর পিঠের সমস্য়ায় মরশুম থেকে ছিটকে গিয়েছেন আকাশদীপ ৷ যা বড়সড় ধাক্কা দিয়েছে কলকাতার পেস বোলিং বিভাগকে ৷ দিনদু'য়েকের মধ্যে অবশ্য জাতীয় দলের পেসার আকাশের বদলি খুঁজে নিল কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ বঙ্গ পেসারের পরিবর্তে শাহরুখ খানের দলের সঙ্গে জুড়ছেন বিদর্ভ ক্রিকেটার সৌরভ দুবে ৷
- কে এই সৌরভ দুবে: এর আগে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ স্কোয়াডে থাকলেও কোটিপতি লিগে এখনও অভিষেক হয়নি বিদর্ভ পেসারের ৷ 2022 আইপিএল নিলামে তাঁকে 20 লক্ষ টাকায় দলে নিয়েছিল সানরাইজার্স ৷ সেবার ম্য়াচ খেলতে না-পারলেও আকাশদীপের পরিবর্ত হিসেবে নাইটদের হয়ে আইপিএলে এবার অভিষেকের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে 28 বছর বয়সি পেসারের ৷ সংবাদসংস্থা পিটিআই'কে কেকেআরের এক সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছে, "আকাশদীপের পরিবর্ত হিসেবে কলকাতা নাইট রাইডার্স সৌরভ দুবে'কে দলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷"
আটটি লিস্ট-এ ম্য়াচে 16 উইকেট নেওয়া সৌরভ কেরিয়ারে তিনটি টি-20 ম্য়াচও খেলেছেন ৷ ঘরোয়া ক্রিকেটে শেষবার তাঁকে দেখা গিয়েছিল 2023-24 সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে ৷ 2026 আইপিএলের মিনি নিলামে বেস প্রাইস 30 লক্ষ টাকায় প্রবেশ করলেও কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি তাঁর প্রতি আগ্রহ দেখায়নি ৷ এখন দেখার কলকাতা নাইট রাইডার্সের তরফে সৌরভ দুবে'র যোগদানের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কবে আসে ৷
🚨 BREAKING 🚨— Cricbuzz (@cricbuzz) March 22, 2026
এদিকে সোমবারই শহরে চলে আসছেন সুনীল নারাইন, রোভম্যান পাওয়েল এবং স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ আন্দ্রে রাসেল ৷ চলতি আইপিএলের প্রথম ম্যাচ খেলতে বুধবার মুম্বই উড়ে যাচ্ছে নাইটরা ৷ তার আগে প্রথম একাদশ বেছে নেওয়াই চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে অভিষেক নায়ারদের ৷ একদিনের বিরতির পর রবিবার অনুশীলনে ফিরে ইডেনের পিচে আগ্রাসী ব্যাটিং করলেন কিউয়ি ব্য়াটার ফিন অ্যালেন ৷ নাইট অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানেও ছিলেন মারমুখী ৷ চোট-আঘাতে জর্জরিত নাইট বোলিংকে অবশ্য স্বস্তি দিচ্ছে দলের রিজার্ভ বেঞ্চ ৷ কারণ পুরনো মুখ বৈভব আরোরা, উমরান মালিকরা রয়েছেন ৷ আছেন জিম্বাবোয়ের দীর্ঘদেহী পেসার ব্লেসিং মুজারবানিও ৷ যাঁদের উপর ভরসা রাখছে নাইট থিঙ্কট্যাঙ্ক ৷
Day 1, Eden Gardens, Cameron Green 💜🔥 pic.twitter.com/auzPtlfLkN— KolkataKnightRiders (@KKRiders) March 22, 2026
তবে উদ্বেগ রয়েছে ক্যামেরন গ্রিনকে নিয়ে ৷ কারণ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে এক ওভারও হাত ঘোরাননি আইপিএলের সবচেয়ে দামী বিদেশি ক্রিকেটার ৷ যদিও ইডেনে রবিবার থেকে বল হাতে নেমে পড়লেন তিনি ৷ এদিন নাইটদের অনুশীলনের আকর্ষণের কেন্দ্রে ছিলেন 25.20 কোটির অলরাউন্ডার ৷ গ্রিনের প্রথমদিনের অনুশীলন দেখে ইঙ্গিত পাওয়া গেল, কেবল ব্যাটার হিসেবে নয় দলে স্বার্থে তাঁকে হয়তো চার ওভার হাতও ঘোরাতে হবে ৷ বোলিং অনুশীলনের পর গ্রিনকে থ্রো-ডাউন অনুশীলন করতেও দেখা যায় ৷ সেখানেও কড়া নজর রাখেন শ্যেন ওয়াটসন ৷ সবমিলিয়ে তারকা ক্রিকেটারকে সেরা ছন্দে মরিয়া অভিষেক নায়ারের ডেপুটি ৷