পিছিয়ে পড়ে দুরন্ত কামব্যাক, চিনের জুটিকে হারিয়েই প্রথম চিনা মাস্টার্স জয় সাত্বিক-চিরাগের

পিছিয়ে পড়ে দুরন্ত কামব্যাক, চিনের জুটিকে হারিয়েই প্রথম চিনা মাস্টার্স জয় সাত্বিক-চিরাগের
একদা বিশ্বের চার নম্বর জুটির বিরুদ্ধে সাত্বিক-চিরাগের পক্ষে ফাইনালের ফল 11-21, 21-13, 21-17 ৷
Published : September 6, 2026 at 5:27 PM IST
শেনঝেন (চিন), 6 সেপ্টেম্বর: 2023 এবং 2025 ৷ এর আগে দু'বার ফাইনালে পৌঁছলেও চিনা মাস্টার্সে কখনও খেতাব জেতা হয়নি তাঁদের ৷ শেষমেশ চিনা মাস্টার্সে খেতাবের খরা কাটল সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি জুটির ৷ চিনের জি টিং এবং রেন শিয়াং জু জুটিকে তিন গেমের লড়াইয়ে হারিয়ে প্রথমবার এই সুপার 750 টুর্নামেন্টে শিরোপা জিতে নিল ভারতীয় জুটি ৷ একদা বিশ্বের চার নম্বর জুটির বিরুদ্ধে রবিবার সাত্বিক-চিরাগের পক্ষে ফাইনালের ফল 11-21, 21-13, 21-17 ৷
একইসঙ্গে প্রথম ভারতীয় জুটি হিসেবে চিনা মাস্টার্সে খেতাবের নজির জুড়ে গেল সাত্বিক-চিরাগের নামের পাশে ৷ চলতি মরশুমে এটি দ্বিতীয় খেতাব তাঁদের ঝুলিতে ৷ এর আগে গত মে মাসে সিঙ্গাপুর ওপেনে শিরোপা জিতেছিল এই ভারতীয় জুটি ৷ সেটিও ছিল একটি সুপার 750 টুর্নামেন্ট ৷ তাছাড়া থাইল্যান্ড ওপেন সুপার 500 টুর্নামেন্টের ফাইনালে পৌঁছে এবছর হারতে হয়েছিল সাত্বিক-চিরাগ'কে ৷
𝐒𝐚𝐭𝐰𝐢𝐤-𝐂𝐡𝐢𝐫𝐚𝐠 𝐂𝐥𝐢𝐧𝐜𝐡 𝐌𝐚𝐢𝐝𝐞𝐧 𝐂𝐡𝐢𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐬 𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞— All India Radio News (@airnewsalerts) September 6, 2026
Indian duo Satwiksairaj Rankireddy & Chirag Shetty clinch the men’s doubles title at the China Masters in Shenzhen.
The Indian pair defeat China’s He Ji Ting & Ren Xiang Yu 11-21, 21-13,… pic.twitter.com/DTEChAgBi4
কেরিয়ারে এর আগে দু'বার এই চিনা জুটির মুখোমুখি হয়েছিল ভারতীয় জুটি ৷ দু'টি ক্ষেত্রেই জয় পেয়েছিলেন সাত্বিক-চিরাগ ৷ কিন্তু রবিবার এক ঘণ্টা 10 মিনিটের লড়াইয়ে অবশ্য প্রথমে পিছিয়ে পড়েছিলেন ভারতীয় শাটলারদ্বয় ৷ ব়্য়াংকিং'য়ে বর্তমানে যোজন পিছিয়ে থাকা চিনা জুটি প্রথম গেমে একপেশে জয় তুলে নেয় ৷ দেশের মাটিতে খেলার সুবিধে নিয়ে 21-11 ব্যবধানে প্রথম গেমে জয় পায় তাঁরা ৷ তবে প্রত্য়াবর্তনটা জোরালো করেন ভারতীয় জুটি ৷ 21-13 ব্যবধানে দ্বিতীয় গেম জিতে ফাইনাল নির্ণায়ক গেম পর্যন্ত নিয়ে যান সাত্বিক-চিরাগ ৷
WATCH SATWIK & CHIRAG WINNING THE CHINA MASTERS 2026 TITLE! 🏆🤩— The Khel India (@TheKhelIndia) September 6, 2026
- Second BWF Super 750 Title for duo! 🇮🇳
BEAT CHINA AT HOME IN THE FINAL! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/ZCEdec0mLR https://t.co/CWOqWu1y7f
তৃতীয় তথা নির্ণায়ক গেমে লড়াই চলে তুল্যমূল্য ৷ একসময় পর্যন্ত 16-14 ব্যবধানে পিছিয়ে ছিলেন ভারতীয় জুটি ৷ সেখান থেকে নার্ভ শিথিল রেখে বাজিমাত করে যান দু'জনে ৷ মরশুমের দ্বিতীয় খেতাব জয় স্বাভাবিকভাবে এশিয়ান গেমস শুরুর আগে উদ্বুদ্ধ করবে সাত্বিক-চিরাগ'কে ৷ যেখানে খেতাব ধরে রাখার লড়াই তাঁদের সামনে ৷