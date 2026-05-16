পিছিয়ে পড়ে দুরন্ত প্রত্যাঘাত, থাইল্য়ান্ড ওপেনের ফাইনালে সাত্বিক-চিরাগ

পিছিয়ে পড়ে দুরন্ত প্রত্যাঘাত, থাইল্য়ান্ড ওপেনের ফাইনালে সাত্বিক-চিরাগ
বছরের প্রথম ফাইনাল নিশ্চিত করলেন দেশের সেরা শাটলার জুটি ৷ প্রথম গেম হেরেও পরাজিত করলেন বিশ্বের সাত নম্বর জুটিকে ৷
Published : May 16, 2026 at 3:17 PM IST
ব্য়াংকক, 16 মে: থমাস কাপে সাফল্যের পর দেশে ফিরে সংবাদমাধ্যমকে একহাত নিয়েছিলেন দু'জনে ৷ থমাস কাপের ভারতীয় দলের ব্রোঞ্জ জয়ের কৃতিত্বে কারও কোনও মাথাব্যথা নেই বলে সোশাল মিডিয়া পোস্টে উল্লেখ করেছিলেন সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি জুটি ৷ তবে বিতর্কে ডুবে না-থেকে পারফরম্য়ান্সেও যে তাঁরা সমান মনোযোগী, শনিবার সেটা বুঝিয়ে দিলেন দেশের পয়লা নম্বর শাটলার জুটি ৷ দুরন্ত প্রত্যাবর্তনে মালয়েশিয়া জুটিকে হারিয়ে থাইল্য়ান্ড ওপেনের ফাইনাল নিশ্চিত করলেন সাত্বিক-চিরাগ জুটি ৷ যা তাঁদের বছরের প্রথম ফাইনাল ৷
পাঁচ লক্ষ মার্কিন ডলার পুরস্কার মূল্য টুর্নামেন্টের শেষ চারে ভারতীয় জুটির পক্ষে এদিন ম্য়াচের ফল 19-21, 22-20, 21-16 ৷ বিশ্বের সাত নম্বর মালয়েশিয়ার ঘো জে ফেই এবং নূর ইজ্জুদিন জুটির বিরুদ্ধে মুখোমুখি সাক্ষাতে 7-2 ব্যবধানে এগিয়ে থেকে সেমিতে নেমেছিল ভারতীয় জুটি ৷ কিন্তু প্রথম গেমে এদিন সাত্বিক-চিরাগকে কঠিন পরীক্ষার ফেলে মালয়েশিয়ার শাটলারদ্বয় ৷ একসময় প্রথম গেমে 18-12 ব্যবধানে এগিয়ে যান তাঁরা ৷ কিন্তু সহজে হাল ছাড়েনি বিশ্বের চার নম্বর ভারতীয় জুটি ৷ শেষ পর্যন্ত লড়াই করে প্রথম গেম 19-21 ব্যবধানে হারতে হয় সাত্বিক-চিরাগকে ৷
দ্বিতীয় গেমেও লড়াই হয় হাড্ডাহাড্ডি ৷ সেটা ফলাফলেই স্পষ্ট ৷ দ্বিতীয় গেমের বিরতিতে 11-9 ব্যবধানে এগিয়ে ছিল ভারতীয় জুটি ৷ বিরতির পর মালয়েশিয়ান প্রতিদ্বন্দ্বীর কড়া চ্যালেঞ্জ সামলে টাইব্রেকারে জয় তুলে নেন সাত-চি জুটি ৷ তাঁদের পক্ষে ফলাফল 22-20 ৷
Letting the numbers do the talking! 🔢📈
তৃতীয় তথা নির্ণায়ক গেমে জয় তুলনামূলক সহজ হয় ভারতীয় জুটির জন্য ৷ 11-5 ব্যবধানে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যেতেই জয়ের গন্ধ পেয়ে যান সাত্বিক-চিরাগ ৷ বিরতির পর সেই লিড বেড়ে হয় 16-8 ৷ অগ্রগমন ধরে রেখে 21-16 ব্যবধানে তৃতীয় গেম জিতে সেমিফাইনাল পকেটে পুরে নেন তাঁরা ৷
শুক্রবার সন্ধেয় লক্ষ্য সেনের হারের পর থাইল্য়ান্ড ওপেনে ভারতের শেষ ভরসা ছিল এই ডাবলস জুটি ৷ রবিবার থাইল্য়ান্ডে তৃতীয় খেতাব জয়ের লক্ষ্যে ইন্দোনেশিয়ার লিয়ো রলি কার্নান্ডো ও ড্য়ানিয়েল মার্টিন জুটির মুখোমুখি হবেন দু'জনে ৷