'এবার আমার খেলা শুরু', হারতেই অরূপকে বিঁধে বিস্ফোরক মেসি ট্যুরের আয়োজক শতদ্রু

'এবার আমার খেলা শুরু', হারতেই অরূপকে বিঁধে বিস্ফোরক মেসি ট্যুরের আয়োজক শতদ্রু
যুবভারতী বিশৃঙ্খলা কাণ্ডে 38 দিন জেলবন্দি থাকার পর জামিন পেয়েছিলেন শহরের ক্রীড়া সংগঠক ৷ সোশাল মিডিয়ায় কী লিখলেন তিনি ?
Published : May 5, 2026 at 12:19 PM IST
কলকাতা, 5 মে: তৃণমূল সরকারের মহাপতন এবং একইসঙ্গে রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস টালিগঞ্জ থেকে হারতেই বিস্ফোরক ক্রীড়া সংগঠক শতদ্রু দত্ত ৷ লিয়োনেল মেসির সফরকে কেন্দ্র করে গত ডিসেম্বরে উত্তাল হয়েছিল কলকাতা ৷ বিশৃঙ্খল যুবভারতীতে মাঝপথে পণ্ড হয়ে গিয়েছিল মেসির গোট ট্যুরের অনুষ্ঠান ৷ কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করেও অনুরাগীরা মেসি-দর্শন থেকে বঞ্চিত হওয়ায় পরবর্তীতে গ্রেফতার করা হয়েছিল গোট ট্যুরের আয়োজক শতদ্রু দত্তকে ৷ সোমবার অরূপ বিশ্বাস হারতেই গর্জে উঠলেন সেই ক্রীড়া সংগঠক ৷
কোনও রাখঢাক না-রেখেই সোশাল মিডিয়া মেসির কলকাতা সফরে বিশৃঙ্খলার জন্য তিনি দায়ী করলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে (ওই ঘটনার পর ক্রীড়ামন্ত্রিত্ব হারিয়েছিলেন অরূপ বিশ্বাস) ৷ বড়দিনের উপহার হিসেবে তিলোত্তমাবাসী চোখের সামনে গ্রহের সেরা ফুটবলারকে দেখবে ৷ সঙ্কল্প করেছিলেন শতদ্রু দত্ত ৷ কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভিলেন বনে গিয়েছিলেন তিনি ৷ লিয়োনেল মেসিকে কলকাতায় নিয়ে এলেও সেই অনুষ্ঠান শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠান সফল হয়নি ৷ যুবভারতীতে বিশৃঙ্খলায় সময়ের আগেই মাঠ ছেড়েছিলেন মেসি ৷ ক্ষোভে অনুরাগীরা ভাঙচুর চালিয়েছিলেন যুবভারতীতে ৷ রোষের আগুন গিয়ে আছড়ে পড়েছিল মেসির গোট ট্যুরের আয়োজকদের উপর ৷ অনুরাগীরা মেসিকে দেখতে না-পাওয়ায় আয়োজক শতদ্রু দত্তকে সেদিন গ্রেফতার করেছিল পুলিশ ৷
পরে বিধাননগর মহকুমা আদালতে 10 হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন পেয়েছিলেন তিনি ৷ কিন্তু মেসির অনুষ্ঠানের ব্যর্থতার কারণ তিনি বা তাঁর সংগঠনের ব্যর্থতা নয়, বরং তৎকালীন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ৷ এদিন সোশাল মিডিয়া তেমনটাই উল্লেখ করলেন শতদ্রু ৷ অরূপ বিশ্বাসের বলপূর্বক নির্দেশ মানতে গিয়েই যে সেদিনের অনুষ্ঠান পণ্ড হয়েছিল, তা এদিন ফেসবুক স্টোরিতে ধাপে-ধাপে সামনে এনেছেন শতদ্রু ৷
শতদ্রু সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন, 38 দিন জেলে কাটানোর যন্ত্রণা তিনি ভোলেননি ৷ সত্যিটাকে সামনে তিনি আনবেনই ৷ এমনকী তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী গোটা ইভেন্টের ব্যর্থতা এবং বিশৃঙ্খল ঘটনায় যে তাঁকে বলির পাঁঠা বানিয়েছিলেন, সেটা সোশাল মিডিয়া স্টোরিতে স্পষ্ট করেছেন শহরের নামী ক্রীড়া সংগঠক ৷ অতীতে রোনাল্ডিনহো কিংবা এমিলিয়ানো মার্তিনেজের মতো তারকা ফুটবলারদের কলকাতায় এনে প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন যিনি ৷
সে যাইহোক, মেসি ইভেন্টের ব্যর্থতার পর সেভাবে আর জনসমক্ষে পাওয়া যায়নি ৷ কিন্তু তার কারণটাও বিস্ফোরক সোশাল মিডিয়া স্টোরিতে এদিন উল্লেখ করেছেন শতদ্রু দত্ত ৷ তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী তথা শাসকদলের চোখরাঙানির কারণেই তিনি এতদিন চুপ ছিলেন বলে জানিয়েছেন শতদ্রু ৷ তবে তিনি যে আর চুপ থাকবেন না, সে বিষয়েও হুঙ্কার ছুড়ে দিয়েছেন ৷ অরূপ বিশ্বাসের কারণেই জোর করে তাঁকে মেসির অনুষ্ঠানের জন্য গ্রাউন্ড কার্ড ইস্যু করতে হয়েছিল, সোশাল মিডিয়ায় তেমনটাই দাবি করেছেন শতদ্রু দত্ত ৷ খুব শীঘ্রই একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে সব কিছু সামনে আনবেন বলে জানিয়েছেন নামী ক্রীড়া উদ্যোক্তা ৷
শতদ্রু লিখেছেন, "আমি চুপ ছিলাম কেন জানো ? আমি চুপ ছিলাম ভয় থেকে নয়, আমি চুপ ছিলাম আমার পরিবারকে বাঁচাতে ৷ কিন্তু এবার আর নয় ৷ এবার আমি চুপ থাকব না ৷" পাশাপাশি অরূপ বিশ্বাসের হারের খবর উল্লেখ করে শতদ্রু ক্য়াপশনে লিখেছেন, "খেলা শেষ তোমার ৷ এবার আমার শুরু ৷" উল্লেখ্য টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি'র পাপিয়া অধিকারীর কাছে ছ'হাজারের বেশি ভোটে হেরেছেন অরূপ বিশ্বাস ৷