মেসি বরণে যুবভারতী লন্ডভন্ড, গ্রেফতার শতদ্রু দত্ত

মেসি-বরণে যুবভারতীতে চূড়ান্ত পরিস্থিতি ৷ সরাসরি আয়োজকদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে দেখা গেল পুলিশকে। গ্রেফতার করা হল গোটা উদ্যোগের নেপথ্যে থাকা শতদ্রু দত্তকে ৷

MESSI IN KOLKATA
গ্রেফতার শতদ্রু দত্ত (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 13, 2025 at 3:31 PM IST

1 Min Read
কলকাতা, 13 ডিসেম্বর: কলঙ্কিত কলকাতা ! বেনজির বিশৃঙ্খলা কলকাতা যুবভারতীতে ৷ ফুটবলের রাজপুত্র মেসিকে দেখতে না-পেয়ে ক্ষোভে ফুঁসে ওঠেন অনুরাগীরা ৷ মেসির মাঠ ছাড়তেই ভয়ঙ্কর ছবি। হতবাক দেশ, অবাক বিস্ময়ে দেখল বিশ্ব।

টিকিট কেটেও ভালো করে দেখতে না-পাওয়ার অভিযোগ দর্শকদের ৷ মেসিকে নেতা-মন্ত্রীরা এমনভাবে ঘিরে রেখছিলেন যে তাঁকে 22 মিনিটের মধ্যে এক মুহূর্তও ভালোভাবে দেখা যায়নি ৷ রাজনৈতিক, নাগরিক মহলে চরম চাপানউতোরের মধ্যেই যুবভারতী থেকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন রাজ্য পুলিশের কর্তারা। জানালেন ক্রীড়া সংগঠক শতদ্রু দত্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷

বিস্তারিত আসছে...

