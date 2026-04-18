নেতৃত্বে মাসুদই, বাংলাদেশ সফরের আগে টেস্টে নয়া কোচ ঘোষণা পাকিস্তানের

নেতৃত্বে মাসুদই, বাংলাদেশ সফরের আগে টেস্টে নয়া কোচ ঘোষণা পাকিস্তানের
বাংলাদেশ সফরের আগে কোচিং স্টাফে আমূল বদল আনল পিসিবি ৷ সরফরাজকে হেড কোচ ঘোষণার পাশাপাশি ঘোষিত হল নয়া ব্য়াটিং ও বোলিং কোচ ৷
Published : April 18, 2026 at 1:25 PM IST
লাহোর, 18 এপ্রিল: গত মাসে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবসর নিয়েছিলেন ৷ আর শনিবার নয়া টেস্ট কোচ হিসেবে সরফরাজ আহমেদের নাম ঘোষণা করল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ৷ আগামী মাসে বাংলাদেশ সফরে গিয়ে জোড়া টেস্ট ম্য়াচের সিরিজ খেলবে পাকিস্তান ৷ সেই সফরের জন্যই হেড কোচ নিযুক্ত হলেন প্রাক্তন পাক অধিনায়ক ৷
কেবল হেড কোচ নয় ৷ নয়া ব্য়াটিং এবং বোলিং কোচও শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ করল পিসিবি ৷ সবমিলিয়ে লাল-বলের ক্রিকেটে কোচিং স্টাফে আমূল পরিবর্তন নিয়ে এল পাকিস্তান ৷ ব্যাটিং এবং বোলিং কোচ হিসেবেও প্রাক্তন দুই ক্রিকেটার আসাদ শফিক ও উমর গুলকে নিয়োগ করেছে তারা ৷
লাল-বলের ক্রিকেটের নয়া কোচ ঘোষণা করে অনূর্ধ্ব-19 দলের প্রশিক্ষক হিসেবে সরফরাজকে ভালো কাজের স্বীকৃতি দিল পিসিবি ৷ সম্প্রতি পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-19 দলকে এশিয়া সেরা করেছেন সদ্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানানো প্রাক্তন পাক অধিনায়ক ৷ যিনি অধিনায়ক হিসেবে 2017 সালে পাকিস্তানকে চ্য়াম্পিয়ন্স ট্রফি এনে দিয়েছিলেন ৷
নয়া ব্য়াটিং কোচ শফিক জাতীয় দলের হয়ে তিনটি ফরম্য়াটে অংশ নিলেও সবচেয়ে সফল পাঁচদিনের ক্রিকেটেই ৷ 77টি টেস্টে 4,660 রান রয়েছে ডানহাতি এই ব্য়াটারের ঝুলিতে ৷ অন্যদিকে পাকিস্তানের হয়ে তিন ফরম্য়াটে 237 ম্যাচে 427 শিকার রয়েছে নয়া বোলিং কোচ গুলের নামের পাশে ৷ গত ডিসেম্বরে জেসন গিলেসপি টেস্ট দলের দায়িত্ব ছাড়ার পর থেকে আকিব জাভেদ ও আজহার মাহমুদ অস্থায়ীভাবে দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন পাক টেস্ট দলের ৷
কোচিং স্টাফে আমূল রদবদল হলেও বাংলাদেশ সফরে অধিনায়ক থেকে যাচ্ছেন শান মাসুদ ৷ চার আনক্য়াপড ক্রিকেটারকে স্কোয়াডে জুড়ে পড়শি দেশে টেস্ট খেলতে যাচ্ছে তারা ৷ এরা হলেন- আবদুল্লাহ ফজল, আমাদ বাট, আজান আওয়াইস ও মহম্মদ গাজি ঘোরি ৷ বাংলাদেশ সফরে আগামী 8-12 মে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে প্রথম টেস্ট ৷ সিলেটে বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান দ্বিতীয় টেস্টটি হবে 16-20 মে ৷
- পাকিস্তানের ঘোষিত স্কোয়াড: শান মাসুদ (অধিনায়ক), আবদুল্লাহ ফজল, আমাদ বাট, আজান আওয়াইস, বাবর আজম, হাসান আলি, ইমাম-উল-হক, খুরাম শাহজাদ, মহম্মদ আব্বাস, মহম্মদ রিজওয়ান (উইকেটরক্ষক), মহম্মদ গাজি ঘোরি ((উইকেটরক্ষক), নোমান আলি, সাজিদ খান, সলমন আলি আঘা, সাউদ শাকিল ও শাহিন শাহ আফ্রিদি ৷