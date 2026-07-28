এক যুগ প্রতীক্ষার অবসান, শ্রীলঙ্কা সফরে ভারতীয় দলে সুযোগ পেলেন সারাংশ

এক যুগ প্রতীক্ষার অবসান, শ্রীলঙ্কা সফরে ভারতীয় দলে সুযোগ পেলেন সারাংশ
আহত ওয়াশিংটন সুন্দরের পরিবর্ত হিসেবে প্রথবার ভারতীয় দলে ডাক পেলেন মধ্যপ্রদেশের স্পিনিং অলরাউন্ডার ৷
Published : July 28, 2026 at 1:54 PM IST
মুম্বই, 28 জুলাই: শ্রীলঙ্কা সফরে জোড়া টেস্ট ম্যাচ সিরিজের জন্য ঘোষিত হয়ে গেল ভারতীয় স্কোয়াড ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে দ্বীপরাষ্ট্র সফরে জাতীয় দলে প্রথমবার ডাক পেলেন ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক পারফর্ম করে আসা স্পিনিং অলরাউন্ডার সারাংশ জৈন ৷ 54টি প্রথম শ্রেণির ম্য়াচের অভিজ্ঞতা নিয়ে শ্রীলঙ্কা উড়ে যাবেন মধ্যপ্রদেশের এই ক্রিকেটার ৷
অফস্পিনার সারাংশ লোয়ার মিডল-অর্ডারে ব্যাট হাতেও পারদর্শী ৷ ফলত চোটগ্রস্ত ওয়াশিংটন সুন্দরে লাইক-টু-লাইক পরিবর্ত হিসেবে শ্রীলঙ্কা সফরে স্কোয়াডে সুযোগ পেলেন সারাংশ ৷ এছাড়া আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টে বিশ্রামে থাকা অভিজ্ঞ স্পিনার রবীন্দ্র জাদেজা'কে ফেরানো হল স্কোয়াডে ৷ আফগানদের বিরুদ্ধে টেস্ট আত্মপ্রকাশে সাত উইকেট নেওয়া মানব সুতার'কেও স্কোয়াডে রাখা হয়েছে শ্রীলঙ্কার স্পিনিং কন্ডিশনের কথা মাথায় রেখে ৷ তবে সেখানে ভারতীয় স্পিন বিভাগকে মূলত নেতৃত্ব দেবেন জাদেজা এবং কুলদীপ যাদব ৷
শুভমন গিল নেতৃত্বাধীন 15 সদস্যের স্কোয়াডে রাখা হলেও স্পিডস্টার জসপ্রীত বুমরা ও ওপেনার সাই সুদর্শনের অংশগ্রহণের বিষয়টি নির্ভর করছে ফিটনেসের উপর ৷ সিরিজ শুরুর আগে দু'জনে ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না-পারলে প্রয়োজনে পরিবর্ত প্লেয়ারের নাম ঘোষণা করা হবে ৷ পেস বিভাগে বুমরার পাশাপাশি রয়েছেন মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা এবং গুর্নুর ব্রার ৷ এর মধ্যে শেষের জন শ্রীলঙ্কা-এ দলের বিরুদ্ধে নজরকাড়া পারফরম্যান্স করে স্কোয়াডে জায়গা ধরে রেখেছেন ৷ তবে টেস্টে এখনও অভিষেকের অপেক্ষায় এই পঞ্জাব পেসার ৷
🚨 News 🚨#TeamIndia's squad for the 2⃣-match Test Series against Sri Lanka announced— BCCI (@BCCI) July 28, 2026
Note: Washington Sundar was not available for selection for the first Test.
More Details ▶️ https://t.co/Vk0Xd8Axmq #SLvIND pic.twitter.com/NuCcKBohMj
সবমিলিয়ে শ্রীলঙ্কার সফরের টেস্ট স্কোয়াডে চমক বলতে কেবল সারাংশ জৈন ৷ 2014 সালের ডিসেম্বরে মধ্যপ্রদেশের হয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন সারাংশ ৷ অর্থাৎ, প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেকের প্রায় 12 বছর বাদে জাতীয় টেস্ট স্কোয়াডে ডাক পেলেন তিনি ৷ 54 ম্য়াচে 188টি উইকেটের পাশাপাশি সারাংশের নামের পাশে রয়েছে 2,223 রান ৷ ব্যাট হাতে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে জোড়া সেঞ্চুরিও রয়েছে তাঁর ৷
Saransh Jain has earned his maiden Test call-up 👏— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) July 28, 2026
Take a look at the new off-spinner, who set the stage on fire with his stunning 5/49 in the Duleep Trophy final. 👌 pic.twitter.com/VIlTxFDhAy
যা খবর তাতে আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফরে ক্রিকেটারদের ফিটনেস সংক্রান্ত কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ নির্বাচকরা ৷ তাই সুদর্শন এবং বুমরা তখনই একাদশে সুযোগ পাবেন যখন তাঁরা সেন্টার অব এক্সেলেন্সের তরফে সবুজ সংকেত পাবেন ৷ আগামী 15 অগস্ট থেকে গলে প্রথম টেস্টটি খেলবে ভারত-শ্রীলঙ্কা দুই দল ৷ 23-27 অগস্ট কলম্বোয় অনুষ্ঠিত হবে দ্বিতীয় টেস্ট ৷
- শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য ভারতের 15 সদস্যের দল: গিল (অধিনায়ক), রাহুল (সহ-অধিনায়ক), জয়সওয়াল, পন্ত (উইকেটরক্ষক), সুদর্শন *, জুরেল (উইকেটরক্ষক), জাদেজা, কুলদীপ, সুতার, বুমরা *, সিরাজ, কৃষ্ণা, ব্রার, পারিক্কল ও সারাংশ ৷