5 ম্যাচ অপরাজিত থেকে সন্তোষ ট্রফির শেষ আটে বাংলা
পাঁচ ম্যাচে 11 পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে থেকে সন্তোষ ট্রফির শেষ আটে বাংলা । জয়ের হ্যাটট্রিকের পরে টানা দুই ম্যাচ ড্র ৷
Published : January 30, 2026 at 8:32 PM IST
গুয়াহাটি, 30 জানুয়ারি: পরপর দু' ম্যাচে ড্র নয়, টানা 5 ম্যাচে অপরাজিত থাকাকেই কৃতিত্ব দিচ্ছেন কোচ সঞ্জয় সেন ৷ পাঁচ ম্যাচে 11 পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে থেকে শেষ আটে বাংলা । শুক্রবার গ্রুপের শেষ ম্যাচে বাংলা-অসম খেলা ড্র (1-1) হয় । 2 ফেব্রুয়ারি কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলার প্রতিপক্ষ ঠিক হবে আগামিকাল অর্থাৎ শনিবার।
তবে প্রতিপক্ষ নয়, কোচ সঞ্জয় সেন চিন্তিত দলের ক্লান্তি এবং চোট-আঘাত নিয়ে । জয়ের হ্যাটট্রিকের পরে টানা দুই ম্যাচ ড্র ৷ জয়ের অভ্যাসে ভাটা পড়া নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন ৷ রবি হাঁসদা, সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়দের 'হেডস্যার' বিষয়টিকে পাত্তা দিচ্ছেন না ।
তাঁর মতে এইরকম হতেই পারে ৷ ধাপে ধাপে এগোনোর কথা সন্তোষ ট্রফির প্রথম দিন থেকে বলে আসছেন । কোয়ার্টার ফাইনালের নীল নকশা সাজানোর আগেও একই কথা বলছেন । গতবারের চ্যাম্পিয়ন বাংলা । ফলে বাংলা দলের ওপর প্রত্যাশার চাপ বেশি ৷ সঞ্জয় সেন অতীত নিয়ে বাড়তি শব্দ ব্যয় করতে নারাজ । কারণ গতবারের কৃতিত্ব এই বছর বাড়তি সুবিধা দেয় না ৷ তাছাড়া স্কোরবোর্ড শূন্য থেকেই খেলা শুরু হয় ৷
শুক্রবার অসমের বিরুদ্ধে ম্যাচটি ছিল বাংলার কাছে নিয়মরক্ষার। তবে রাশ আলগা না-করার কথা বলেছিলেন কোচ সঞ্জয় সেন । অনুশীলনে, টিম মিটিংয়েও দলকে বারবার সতর্ক করেছিলেন । ফুটবলাররাও কোচের নির্দেশ অমান্য করেছেন, তা নয় ৷ তবুও প্রথম তিন ম্যাচের দাপট এদিন বাংলার ফুটবলারদের মধ্যে দেখা যায়নি । প্রথম একাদশে একাধিক বদল এই ম্যাচেও করেছিলেন সঞ্জয় সেন ৷ ক্রীড়াসূচির ব্যস্ততা, যাতায়াতের ধকল সামলে ফুটবলারদের তরতাজা রাখতেই এই রদবদল ।
শুরু থেকে সম্পূর্ণ রাশ বাংলার খেলোয়াড়ের ছিল, এমনটা বলা যাবে না ৷ তবুও 32 মিনিটে আকাশ হেমরামের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল বাংলা । এরপর আক্রমণের ঝাঁজ বাড়ায় সঞ্জয় সেনের ছেলেরা । যদিও গোল করার মত পরিস্থিতি তৈরি হয়নি । দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে একই ছবি ৷ প্রথম এক ঘণ্টার পরে অসম পাল্টা চাপ দিতে থাকে । শেষ পর্যন্ত 86 মিনিটে পেনাল্টি থেকে সমতায় ফেরে অসম ৷ গোল করেন ঋতুরাজ ৷ এই ড্রয়ের ফলে বাংলা গ্রুপ শীর্ষে থেকেই শেষ আটে পৌঁছয়ে গেল ।