বাংলায় ফিরবে অসি-খেলার রমরমা ? বিবেকানন্দ রোডের অ্যাকাডেমিতে ডালপালা মেলছে স্বপ্ন

বাংলায় ফিরবে অসি-খেলার রমরমা ? বিবেকানন্দ রোডের অ্যাকাডেমিতে ডালপালা মেলছে স্বপ্ন
অসিচালনা খেলা হিসেবে ইউরোপে অধিক জনপ্রিয় হলেও বাংলায় এক নীরব ইতিহাস রয়েছে এর ৷
Published : January 13, 2026 at 5:42 PM IST
কলকাতা, 13 জানুয়ারি: মসির শক্তি আক্ষরিকভাবে সবসময় বেশি হলেও অসিই বা কম যায় কীসে ৷ কারণ, রাজা-মহারাজাদের অসিচালনা যে বর্তমানে খেলা হিসেবে অলিম্পিক্সেও অন্তর্ভুক্ত ৷ সেখানে ভারতের অবশ্য বড়াই করার মতো কিছু নেই ৷ সাফল্য বলতে সাউথ এশিয়ান গেমসে 17টি পদক আর কমনওয়েলথ চ্য়াম্পিয়নশিপে হাতে গোনা কয়েকটি ৷ কমনওয়েলথে জোড়া সোনাজয়ী ভবানী দেবী অবশ্য বছর পাঁচেক আগে টোকিয়ো অলিম্পিক্সে অংশ নিয়ে বিশ্ব ফেন্সিংয়ে ভারতের উপস্থিতি জানান দিয়েছিলেন ৷ লস অ্যাঞ্জেলসেও যোগ্যতা অর্জনের দোরগোড়ায় তিনি ৷
এহেন অসিচালনা খেলা হিসেবে ইউরোপে অধিক জনপ্রিয় হলেও বাংলায় এক নীরব ইতিহাস রয়েছে এর ৷ উত্তর কলকাতার ব্যস্ত বিবেকানন্দ রোডের ধারে উঁচু প্রাচীর ঘেরা ওয়াইএমসিএ প্রাঙ্গণে বাংলার ফেন্সিংয়ের ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই শুরু হয়েছে তাও বছর কুড়ি হল ৷
- অসি-খেলার ইতিহাস: এদেশে রাজ-রাজাদের আমলে যোদ্ধাদের প্রধান অস্ত্র ছিল তলোয়ার ৷ তার ব্যবহার নিখুঁত করতে তলোয়ার নিয়ে অনুশীলন হত নিয়মিত ৷ এমনকী সেই সময় তলোয়ারবাজি ছিল অন্যতম বিনোদনের মাধ্যম ৷ যা হত খেলোয়াড়ি মানসিকতায় ৷ বীর যোদ্ধাদের তলোয়ার হত ভারী এবং শাণিত ৷ এককথায় ঢাল-তলোয়ার ছিল যোদ্ধা-সান্ত্রীদের শৌর্যের পরিচয় ৷ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা আধুনিক ক্রীড়াঙ্গনে জায়গা করে নেয় ৷ আর বাংলাও সেই যাত্রার অংশীদার হয় ৷ তবে ফেন্সিং মূলত ইউরোপেই জনপ্রিয় ৷
ব্রিটিশ আমলে কলকাতা ছিল ভারতের ক্রীড়াচর্চার অন্যতম কেন্দ্র ৷ ইউরোপীয় অফিসার ও সেনাদের হাত ধরেই বাংলায় ফেন্সিংয়ের প্রাথমিক পরিচিতি ঘটে। বিভিন্ন অভিজাত ক্লাবে এর চর্চা হত ৷ বাংলা সাহিত্য-সিনেমায় ফেন্সিংয়ে উল্লেখও রয়েছে ৷ কলকাতার কিছু অভিজাত স্কুল, কলেজ এবং ক্লাবে এই খেলাটির অনুশীলন শুরু হয়েছিল তারই রেশ ধরে ৷ ধীরে ধীরে ভারতীয়রাও এতে আগ্রহ দেখাতে শুরু করেন ৷ যদিও এই খেলাটি মূলত অভিজাতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ৷
- সাংগঠনিক দুর্বলতা সরিয়ে এগিয়ে চলা: স্বাধীনতার পর বাংলায় ফেন্সিংকে সংগঠিত রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে ৷ রাজ্য সংস্থার উদ্যোগে নিয়মিত অনুশীলন শিবির, প্রতিযোগিতা ও রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু করা হয়েছিল ৷ কলকাতা ছাড়াও হাওড়া, উত্তর 24 পরগনা ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ফেন্সিং ছড়িয়ে পড়ে ৷ তবে সেই রমরমা সাতের দশক পর্যন্ত ছিল ৷ পরবর্তী সময়ে ফেন্সিংয়ের রাজ্য সংস্থা থাকলেও তা সেভাবে কার্যকরী ছিল না ৷ তবে চর্চা বন্ধ ছিল না ৷ এককথায় সংগঠিত ভাবে চর্চা হচ্ছিল না ৷ এভাবেই চলতে চলতে নয়ের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে নতুন প্রজন্মের খেলোয়াড়রা জাতীয় স্তরে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করতে শুরু করেন ৷ কয়েকজন জাতীয় শিবিরে সুযোগ পান এবং সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় পদকও জেতেন ৷ সীমিত পরিকাঠামো ও প্রচারের অভাব সত্ত্বেও বাংলার ফেন্সাররা যেভাবে লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন, তা প্রশংসনীয় ৷
বর্তমানে ফেন্সিং ধীরে ধীরে নতুন করে পরিচিতি পাচ্ছে ৷ স্কুল পর্যায়ে প্রশিক্ষণ, কোচিং ক্যাম্প এবং রাজ্য প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এই খেলাকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা চলছে ৷ বিশেষজ্ঞদের মতে, সঠিক পরিকল্পনা ও সরকারি সহায়তা পেলে বাংলার ফেন্সিং আন্তর্জাতিক মঞ্চেও নিজেদের জায়গা করে নিতে পারে ৷ বাংলায় ফেন্সিংয়ের রমরমা ইতিমধ্যে সন্তোষ পাণ্ডে এবং বেঙ্গল ফেন্সিং অ্যাসোসিয়েশন ফেরানোর উদ্যোগ নিয়েছেন ৷ উত্তর কলকাতার বিবেকানন্দ রোডের ওয়াইএমসিএ চত্বরে ফেন্সিং অ্যাকাডেমি চলছে ৷ যার নেতৃত্বে বাংলার প্রাক্তন খেলোয়াড় সন্তোষ পাণ্ডে ৷ যাঁর মুকুটে রাজ্য এবং দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার কৃতিত্ব রয়েছে ৷ বর্তমানে রেফারিও তিনি ৷
বাংলার কোচের কথায়, "1993 সাল থেকে আমাদের ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা শুরু হয়েছে ৷ 2005 সাল থেকে সেই চেষ্টা গতি পেয়েছে ৷ এখন উত্তর কলকাতার পাশাপাশি উত্তর 24 পরগনার সোদপুর, হাওড়া, উত্তরবঙ্গের দার্জিলিংয়েও আমাদের অ্যাকাডেমি রয়েছে ৷ এখানেই দু'শো শিক্ষার্থী শিখছে ৷ স্কুল গেমসে অংশ নিয়েছি আমরা ৷ পুলিশ গেমসে অংশ নিয়েছি ৷ জাতীয় সাব-জুনিয়রে সাফল্য পেয়েছি ৷ সবমিলিয়ে একটা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা তো চলছেই ৷"
মূলত উচ্চবিত্তের খেলা হলেও সমাজের সমস্ত শ্রেণি থেকে এসে শিক্ষার্থীরা যাতে ফেন্সিং শিখতে পারে, সেই চেষ্টাই জারি রেখেছেন সন্তোষ বাবু ৷ তবে তিনি জানান, বিশ্বমঞ্চে প্রতিষ্ঠা পেতে ইউরোপীয় সার্কিটে খেলতেই হবে ৷ তাঁর কথায়, "আমি কোনও শিক্ষার্থীকে জাতীয় পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি ৷ তারপর তাঁরা পথ খুঁজে নেয় ৷"
চলচ্চিত্র অভিনেতা এবং অভিনেত্রী রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রিয়াঙ্কা সরকারের ছেলে সহজ বন্দ্যোপাধ্যায় ফেন্সিং শিক্ষার্থী ৷ গত একবছরের সামান্য কম সময় ধরে সহজ ওয়াইএমসিএ'তে অনুশীলন করছে ৷ এত খেলা থাকতে ফেন্সিংয়ে কেন ? সহজ সহজ ভাষায় বলে, "আমি মিউজিক নিয়ে জীবনে এগোতে চাই ৷ ওটাই লক্ষ্য ৷ তবে ফেন্সিং আমি চালিয়ে যাব ৷ এই খেলায় শক্তি নয়, স্কিলটা জরুরি ৷ ফেন্সিংয়ে প্রচুর গ্যাজেট থাকে ফলে চোট লাগার ভয় নেই ৷" সেলিব্রিটি পরিবার হলেও বাবা-মা দু'জনেই যে তাঁকে নিরন্তর উৎসাহ জুগিয়ে যান, তাও জানায় সহজ ৷ সম্প্রতি বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতায় তাঁর জোড়া পদকজয়ের ছবি ও মুহূর্ত সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করে নিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা ৷
পাশাপাশি ফেন্সিংয়ে ভবিষ্যত দেখতে পেয়ে যোগা থেকে এই খেলায় মন দিয়েছেন দিয়া কর্মকার ৷ 2016 সালে জাতীয় যোগা প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন তিনি ৷ এরপর 2023 সালে ফেন্সিংয়ে যোগ দেওয়া ৷ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মানসিকতা এবং অলিম্পিক্স খেলার হাতছানি দিয়াকে ফেন্সিংয়ে আগ্রহী করে ৷ ওয়াইএমসিএ'তে পাঁচজন হুইল-চেয়ার ফেন্সারও রয়েছেন ৷ সবমিলিয়ে ব্যস্ত রাস্তার কেকোফেনিকে পাত্তা না-দিয়ে বাংলার ক্রীড়া সংস্কৃতির প্রাচীন অধ্য়ায়কে পুনরুজ্জীবিত করতে বিবেকানন্দ রোডের অ্যাকাডেমিতে মরিয়া একঝাঁক তরুণ-কিশোর ৷