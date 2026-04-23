ফের সেঞ্চুরিতে উজ্জ্বল সঞ্জু, ডেরায় গিয়ে মুম্বই শিকার চেন্নাইয়ের

ফের সেঞ্চুরিতে উজ্জ্বল সঞ্জু, ডেরায় গিয়ে মুম্বই শিকার চেন্নাইয়ের
ইনিংসের শেষ বলে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে এদিন চলতি আইপিএলের দ্বিতীয় শতরানটি পূর্ণ করেন সঞ্জু ৷ চেন্নাই স্পিনার আকিল হোসেন নেন চার উইকেট ৷
Published : April 23, 2026 at 11:45 PM IST
মুম্বই, 23 এপ্রিল: টুর্নামেন্টের সবচেয়ে সফল দু'টি দলের লড়াই ৷ যা তকমা পেয়েছে 'ক্ল্যাশ অব টাইটান্স'-এর ৷ বৃহস্পতিবার সেই ম্যাচে নামার আগে লিগ টেবলে কার্যত একই অবস্থানে ছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এবং চেন্নাই সুপার কিংস ৷ কিন্তু ওয়াংখেড়েয় ঢুকে মুম্বই বধ করে লিগ টেবলে উপরের সারিতে উঠে এল ইয়েলো ব্রিগেড ৷ আর মহারণে ধোনিহীন চেন্নাইয়ের 103 রানে বিরাট জয়ে নায়ক হয়ে রইলেন সঞ্জু স্যামসন ৷ হলুদ জার্সিতে চলতি আইপিএলের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি এল টি-20 বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটারের থেকে ৷
ওয়াংখেড়েয় টস হেরে এদিন প্রথম ব্যাট করে ছয় উইকেটে 207 রান তোলে চেন্নাই সুপার কিংস ৷ এর মধ্যে অর্ধেক রানই ওপেনার সঞ্জু স্যামসনের ৷ ইনিংসের গোড়াপত্তনে নেমে 101 রানে অপরাজিত থাকেন স্টাম্পার-ব্যাটার ৷ ইনিংসের একদম শেষ বলে আইপিএলের পঞ্চম শতরানটি ধরা দেয় সঞ্জুর ব্যাটে ৷ ম্যাচ সেরার 54 বলের ইনিংসে ছিল 10টি চার ও ছ'টি ছক্কা ৷
This is Chettan's game— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 23, 2026
We're living in it! 🥳#MIvCSK #WhistlePodu pic.twitter.com/dRi96JQS0f
ইনিংসের শেষ বলে এদিন মুম্বই বোলার কৃষ ভগৎকে চার মেরে রোহিত শর্মার একটি নজিরও ছুঁয়ে ফেলেন 'চেত্তা' সঞ্জু ৷ ভারতীয় ব্যাটার হিসেব টি-20 ক্রিকেটে দ্বিতীয় সর্বাধিক (8টি) সেঞ্চুরি হাঁকানোর নজিরে 'হিটম্যান'কে স্পর্শ করেন চেন্নাই ব্যাটার ৷ আফগান স্পিনার আল্লাহ গজনফার চার ওভারে 25 রান দিয়ে জোড়া উইকেট নিলেও বাকিদের সকলকে এদিন কমবেশি প্রহার করেন সঞ্জু ৷ চার ওভারে 44 রান দিয়ে এক উইকেট মিচেল স্যান্টনারের ঝুলিতে ৷ 37 রান দিয়ে জোড়া উইকেট নেন অশ্বনী কুমার ৷ দু'ওভারে 38 রান দেন হার্দিক পান্ডিয়া ৷ সমসংখ্যক ওভারে 31 রান খরচ করেন কৃষ ভগৎ ৷
The Spin Twin for the win 🪄🦁#WhistlePodu #MIvCSK pic.twitter.com/GnrguYtLse— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 23, 2026
সঞ্জুর পর চেন্নাইয়ের হয়ে দ্বিতীয় সর্বাধিক 14 বলে 22 রান অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের ৷ জবাবে ব্যাট করতে নেমে 11 রানে তিন উইকেট হারায় মুম্বই ৷ ম্যাচের ললাট লেখা হয়ে গিয়েছিল সেখানেই ৷ এরপর চতুর্থ উইকেটে সূর্যকুমার যাদব ও গত ম্যাচের শতরানকারী তিলক বর্মা খানিক লড়াই চালালেও তা কোনও কাজে আসেনি ৷ দু'জনের জুটিতে ওঠে 73 রান ৷ সূর্য করেন 30 বলে 35 ৷ তিলকের ব্যাট থেকে আসে 29 বলে 37 রান ৷
The W in Wankhede means WIN!🦁💪#WhistlePodu #MIvCSK pic.twitter.com/cDe610MyCa— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 23, 2026
17 রানে চার উইকেট নিয়ে মুম্বইয়ের কোমর ভেঙে দেন আকিল হোসেন ৷ ক্য৷রিবিয়ান স্পিনারের শিকারের তালিকায় দানিশ মালেওয়ার, নমন ধির, সূর্যকুমার ও তিলক ৷ এদের মধ্যে প্রথম দু'জন ফেরেন শূন্য রানে ৷ জোড়া উইকেট নেন আফগান স্পিনার নূর আহমেদ ৷ সূর্য এবং তিলক ফিরতেই ফের তাসের ঘর মুম্বই ব্যাটিং ৷ শেষপর্যন্ত 19 ওভারে মাত্র 104 রানে অলআউট হয়ে যায় হোম টিম ৷ 103 রানে বিশাল জয়ে লিগ টেবলে পাঁচে উঠে আসে চেন্নাই ৷ সাতে ম্যাচে রুতুরাজ অ্যান্ড কোম্পানির ঝুলিতে ছয় পয়েন্ট ৷