বিশ্বকাপ ফাইনালে সর্বাধিক রান, ক্যারিবিয়ান ব্য়াটারকে পিছনে ফেলে নজিরে সঞ্জু

বিশ্বকাপ ফাইনালে সর্বাধিক রান, ক্যারিবিয়ান ব্য়াটারকে পিছনে ফেলে নজিরে সঞ্জু
সেমিফাইনাল ঘুরে টি-20 বিশ্বকাপের ফাইনালে এসেও জারি রইল কেরল ব্য়াটারের ব্যাটিং-তাণ্ডব ৷
Published : March 8, 2026 at 8:59 PM IST
আমেদাবাদ, 8 মার্চ: দিনকয়েক আগেও একাদশে যাঁর জায়গা পাওয়া নিয়ে ছিল অনিশ্চয়তা ৷ নক-আউটে এসে সেই সঞ্জু স্যামসন যেন হয়ে উঠেছেন ভারতের ভরসার শালগ্রাম শিলা ৷ ইডেনে ভার্চুয়াল কোয়ার্টার ফাইনাল দিয়ে হয়েছিল শুরু ৷ এরপর সেমিফাইনাল ঘুরে টি-20 বিশ্বকাপের ফাইনালে এসেও জারি রইল কেরল ব্য়াটারের ব্যাটিং-তাণ্ডব ৷ যাতে বিশ্বকাপে নজিরও গড়ে ফেললেন সঞ্জু ৷
টি-20 বিশ্বকাপের ফাইনালে সর্বাধিক ব্যক্তিগত রানের রেকর্ড গড়ে ফেললেন ভারতীয় ওপেনার ৷ অভিষেক শর্মার সঙ্গে ইনিংসের গোড়াপত্তনে নেমে রবিবার আমেদাবাদে 46 বলে 89 রানের ইনিংস এল সঞ্জুর ব্যাটে ৷ ছাপিয়ে গেলেন দশ বছর আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ব্য়াটার মার্লন স্যামুয়েলসকে ৷ নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে কেরল ব্য়াটার মারলেন পাঁচটি চার ও আটটি ছক্কা ৷
2016 সালে ইডেনে ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে ফাইনালে স্য়ামুয়েলস খেলেছিলেন 66 বলে 85 রানের অপরাজিত ইনিংস ৷ যা সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে বিশ্বকাপ ফাইনালে এতদিন ছিল সর্বাধিক রানের রেকর্ড ৷ স্যামুয়েলসের সেই নজির এদিন ভেঙে দিলেন সঞ্জু ৷
আমেদাবাদে এদিন 33 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন ভারতের ওপেনিং ব্য়াটার ৷ যা চলতি টুর্নামেন্টে তাঁর তৃতীয় অর্ধশতরান ৷ তৃতীয় ব্য়াটার হিসেবে টি-20 বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ও ফাইনালে হাফসেঞ্চুরির নজির গড়লেন তিনি ৷ এছাড়া সপ্তম ব্য়াটার হিসেবে বিশ্বকাপে হাফসেঞ্চুরির হ্যাটট্রিক এল সঞ্জুর ব্য়াটে ৷ এর আগে 2009 সালে শাহিদ আফ্রিদি এবং 2014 সালে বিরাট কোহলি এই নজির গড়েছিলেন ৷
Another special knock added to the collection 👏— BCCI (@BCCI) March 8, 2026
Sanju Samson lit up the grand finale for #TeamIndia 🇮🇳
Updates ▶️ https://t.co/5LXBod8bl1#T20WorldCup | #Final | #MenInBlue | #INDvNZ | @IamSanjuSamson pic.twitter.com/M3GTfJBxLT
এদিন মূলত সঞ্জুর ইনিংসে ভর করেই প্রথম ব্য়াট করে পাঁচ উইকেটে 255 রান তুলল ভারত ৷ যা বিশ্বকাপে ভারতের দ্বিতীয় এবং সার্বিকভাবে তৃতীয় সর্বাধিক রানের নজির ৷ দিনকয়েক আগে চলতি টুর্নামেন্টেই জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে 256 রান তুলেছিল ভারত ৷ যা বিশ্বকাপে টিম ইন্ডিয়া সর্বাধিক রান ৷ সঞ্জু ছাড়াও ফাইনালে এদিন হাফসেঞ্চুরি করলেন অভিষেক শর্মা ও ঈশান কিষাণ ৷ 21 বলে 52 রান করলেন অভিষেক ৷ 25 বলে 54 রান এল ঈশানের ব্য়াটে ৷
- টি-20 বিশ্বকাপে টানা তিন ম্য়াচে হাফসেঞ্চুরি:
- মাহেলা জয়বর্ধনে- 2016
- বিরাট কোহলি- 2016, 2021
- বাবর আজম- 2021
- কেএল রাহুল- 2021
- কুশল মেন্ডিস- 2026
- শাহিবজাদা ফারহান- 2026
- সঞ্জু স্য়ামসন- 2026