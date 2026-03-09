সচিন-মন্ত্রেই সাফল্য, বিশ্বকাপের সেরা হয়ে রহস্য ফাঁস সঞ্জুর

সচিন-মন্ত্রেই সাফল্য, বিশ্বকাপের সেরা হয়ে রহস্য ফাঁস সঞ্জুর
199 স্ট্রাইক-রেটে 321 রান করে বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার নিয়ে গেলেন সঞ্জু ৷
Published : March 9, 2026 at 12:32 AM IST
আমেদাবাদ, 8 মার্চ: ভাগ্য সাহসীদের সঙ্গ দেয় সবসময় ৷ সদ্য সমাপ্ত টি-20 বিশ্বকাপে সেই সঙ্গটা বোধহয় পেলেন সঞ্জু স্য়ামসন ৷ টুর্নামেন্টের শুরু থেকে অনিয়মিত ব্য়াটারই লাস্ট-ল্যাপে এসে ভারতের তৃতীয় টি-20 বিশ্বজয়ের অন্যতম কারিগর হয়ে দেখা দিলেন ৷ ন'ম্য়াচের মধ্যে খেললেন মাত্র পাঁচটিতে ৷ কিন্তু স্বল্প সুযোগেই করে গেলেন বাজিমাত ৷ 199 স্ট্রাইক-রেটে 321 রান করে নিয়ে গেলেন বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার ৷ আর সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার হয়ে সাফল্যের কারণও জানালেন কেরল ব্য়াটার ৷ সঞ্জু জানালেন বিশ্বকাপে তাঁর এই কীর্তির নেপথ্য়ে সচিন রমেশ তেন্ডুলকর ৷
নিউজিল্য়ান্ডকে 96 রানে হারিয়ে রবিবার নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে তৃতীয়বার টি-20 বিশ্বকাপে সেরার তাজ পরল ভারতীয় দল ৷ যে জয়ে 89 রান করে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেন সঞ্জু স্য়ামসন ৷ আর ম্য়াচ জিতিয়ে বিশ্বকাপের সেরা বললেন, "খারাপ সময় আমি সচিন স্যরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছিলাম ৷ অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে আমি যখন বাইরে বসেছিলাম, সুযোগ পাচ্ছিলাম না ভাবছিলাম এখন কী করা উচিত ? শেষমেশ আমি স্যরের দ্বারস্থ হই এবং লম্বা আলোচনা করি ৷ এমনকী গতকালও তিনি আমাকে ফোন করেছিলাম অনুভূতি জানার জন্য ৷ ওনার থেকে পরামর্শ পাওয়ার থেকে বেশি আর কী-ই বা চাওয়া থাকতে পারে আমার ?"
অভিষেক শর্মা অসুস্থ থাকায় চলতি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্য়াচে প্রথম পড়ে পাওয়া চোদ্দআনা সুযোগ মিলেছিল সঞ্জু স্যামসনের ৷ কিন্তু 22 রানে আউট হয়ে ফিরে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনি ৷ পরবর্তী ম্য়াচেও ব্যর্থ সঞ্জু ফর্ম ফিরে পান 1 মার্চ ইডেন গার্ডেন্সে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভার্চুয়াল কোয়ার্টার ফাইনালে ৷ যে ম্য়াচে কেরল ব্যাটারের অপরাজিত 97 রানে ভর করে 196 রান তাড়া করে ম্য়াচ জেতে ভারত ৷
🚨 BIG STATEMENT BY SANJU SAMSON ON GREAT SACHIN TENDULKAR 🚨— Fan Account Richard Kettlebourogh (@RichKettle07) March 8, 2026
“I reached out to Sachin Tendulkar when I wasn’t in the XI, he constantly guided me and helped me out. Even yesterday he called me and checked upon me, I’m really grateful for that”.#INDvNZ pic.twitter.com/egeZFHPMG2
এরপর সেমিফাইনাল ও ফাইনালেও 89 করে রান এল ওপেনিং ব্য়াটারের থেকে ৷ শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটারের সম্মান জিতে নিলেন সঞ্জু স্যামসন ৷ ফাইনালে তাঁর 46 বলের ইনিংসে রয়েছে পাঁচটি চার ও আটটি ছক্কা ৷ যা টি-20 বিশ্বকাপ ফাইনালের ইতিহাসে সর্বাধিক ব্যক্তিগত রানও বটে ৷