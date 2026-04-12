মরশুমের প্রথম সেঞ্চুরিতে চেন্নাইকে পয়লা জয় এনে দিলেন সঞ্জু

মরশুমের প্রথম সেঞ্চুরিতে চেন্নাইকে পয়লা জয় এনে দিলেন সঞ্জু
ইয়েলো জার্সিতে প্রথমবার জ্বলে উঠলেন সঞ্জু ৷ বিশ্বকাপে সেরার ব্যাটে মরশুমে প্রথম জয়ের স্বাদ পেল ধোনিহীন সিএসকে ৷
Published : April 12, 2026 at 8:37 AM IST
চেন্নাই, 12 এপ্রিল: প্রথম তিন ম্যাচ নিষ্প্রভ থাকার পর আইপিএলে জ্বলে উঠলেন সঞ্জু স্যামসন ৷ বিশ্বজয়ের নায়ক আইপিএলের শুরুর ম্যাচগুলোতে ছন্দহীন থাকলেও আস্থা রেখেছিলেন কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং ৷ চলতি আইপিএলের প্রথম সেঞ্চুরিতে কোচ ও ম্যানেজমেন্টের আস্থার মর্যাদা দিলেন স্টাম্পার-ব্যাটার ৷ হারের আঁধার পেরিয়ে সঞ্জুর ব্যাটে মরশুমের প্রথম জয় পেল চেন্নাই সুপার কিংসও ৷
ঘরের মাঠে এদিন টস হেরেও ম্যাচ জিতল পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ চেন্নাইয়ের দেওয়া 213 রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে 189 রানে অলআউট দিল্লি ক্যাপিটালস ৷ চেন্নাই একাদশে এদিন প্রত্যাবর্তন হয় প্রোটিয়া ব্যাটার ডেওয়াল্ড ব্রেভিসের ৷ যদিও এদিন ব্যাটিংয়ে নামতে হয়নি তাঁকে ৷ সঞ্জু ও অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের ওপেনিং জুটিতে চেন্নাই তোলে 62 রান ৷
রুতুরাজ 15 রানে ফিরলেও দিল্লি বোলারদের উপর নির্মম ছিলেন সঞ্জু ৷ 26 বলে ইয়েলো জার্সিতে প্রথম হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন টি-20 বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটার ৷ এরপর 52 বলে হাফসেঞ্চুরিকে সেঞ্চুরির রূপ দেন ওপেনিং ব্যাটার ৷ সঞ্জুকে যোগ্য সহায়তা করেন আয়ুষ মাত্রে ৷ 36 বলে 59 রান করে রিটায়ার্ড আউট হন এই তরুণ ক্রিকেটার ৷ পরিবর্তে ক্রিজে নেমে 10 বলে 20 রান করেন শিবম দুবে ৷
তবে সবকিছু ছাপিয়ে এদিন চেন্নাই ব্যাটিংয়ের চুম্বক সঞ্জুই ৷ ওপেনিংয়ে নেমে 56 বলে 115 রানে অপরাজিত থেকে যান তিনি ৷ সঞ্জু মারেন 15টি চার ও চারটি ছয় ৷ আইপিএলে এটি চতুর্থ সেঞ্চুরি তাঁর ৷ শেষপর্যন্ত 20 ওভারে দুই উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 212 রান তোলে সিএসকে ৷ আইপিএল অভিষেকে মাত্র দু'ওভার বোলিং করে 17 রান খরচ করেন আকিব নবি ৷
জবাবে জেমি ওভার্টনের চার উইকেট ও অংশুল কম্বোজের তিন উইকেটে 189 রানের গুটিয়ে যায় দিল্লি ইনিংস ৷ ইংরেজ পেসার ওভার্টন চার ওভারে 18 রানে নেন চার উইকেট ৷ 35 রানে তিন শিকার কম্বোজের ৷ দিল্লি ব্যাটারদের মধ্যে লড়াই করেন ট্রিস্টান স্টাবস ৷ চারটি চার ও তিন ছক্কায় 38 বলে 60 রান করেন তিনি ৷ ওপেনার পাথুম নিশাঙ্কা করেন 24 বলে 41 রান ৷ 23 রানে জিতে আইপিএলের প্রথম জয় তুলে নেয় চেন্নাই ৷ ম্যাচের সেরা অবশ্যই সঞ্জু ৷