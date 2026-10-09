ঝোড়ো হাফসেঞ্চুরিতে ধোনির পাড়ায় কোহলির নজির ছুঁলেন সঞ্জু, ক্যারিবিয়ানদের সামনে 250 রানের টার্গেট

ঝোড়ো হাফসেঞ্চুরিতে ধোনির পাড়ায় কোহলির নজির ছুঁলেন সঞ্জু, ক্যারিবিয়ানদের সামনে 250 রানের টার্গেট
সঞ্জুর ব্য়াটে ক্য়ারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে পাওয়ার প্লে-তে সর্বাধিক রানের নজির গড়ল ভারতীয় দলও ৷
Published : October 9, 2026 at 8:56 PM IST
রাঁচি, 9 অক্টোবর: সিরিজের প্রথম টি-20 ম্য়াচে হেলায় জয় এসেছিল শ্রেয়স আইয়ারের সেঞ্চুরিতে ৷ অপরাজিত শতরান হাঁকিয়ে দলকে আট উইকেটে জয় এনে দিয়েছিলেন অধিনায়ক ৷ আর দ্বিতীয় ম্য়াচে ঝলসে উঠল সঞ্জু স্যামসনের ব্যাট ৷ সেঞ্চুরি মাঠে রেখে এলেও হাফসেঞ্চুরিতে কোহলির একটি নজির ছুঁলেন ভারতীয় স্টাম্পার-ব্য়াটার ৷ প্রথম ব্য়াটিং করে ভারত তুলল 249 রান ৷
প্রথম ম্য়াচে ব্য়াট হাতে হতাশ করেছিলেন ৷ তবে এদিন ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে 41 বলে 82 রান এল কেরল ব্য়াটারের থেকে ৷ 200.00 স্ট্রাইক-রেটে ব্য়াটিং করে ন'টি চার ও চারটি ছক্কা হাঁকালেন সঞ্জু ৷ এদিন 21 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন তিনি ৷ আর সেইসঙ্গে ক্যারিবিয়ানদের বিপক্ষে ভারতীয় হিসেবে দ্রুততম হাফসেঞ্চুরির নজির গড়ে ফেলেন তিনি ৷
আর এই নজিরে সঞ্জু ছুঁয়ে ফেলেন প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলিকে ৷ 2019 সালে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে 21 বলে অর্ধশতরান হাঁকিয়েছিলেন 'দ্য রানমেশিন' ৷ যা এতদিন এককভাবে ছিল দ্রুততম ৷ এদিন সেই রেকর্ডে থাবা বসালেন সঞ্জু ৷ যদিও এদিন হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করার পথে দু'বার জীবন ফিরে পান টি-20 বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটার ৷
𝙎𝙞𝙢𝙥𝙡𝙮 𝙎𝙖𝙢-𝙨𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 🫡 Relive▶️ https://t.co/BTmW1q4p8t #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @IamSanjuSamson https://t.co/yORVCVcwji— BCCI (@BCCI) October 9, 2026
এদিন ধোনির পাড়ায় টস জিতে ভারতীয় দলকে প্রথম ব্য়াটিংয়ে আমন্ত্রণ জানান অতিথি দলের অধিনায়ক শাই হোপ ৷ প্রথম ম্য়াচের একাদশ অপরিবর্তিত রেখেই এদিন মাঠে নামে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷ অভিষেক শর্মা 12 বলে 20 রানে ফিরলেও সঞ্জু ঝোড়ো ব্য়াটিংয়ে পাওয়ার প্লে-তে এক উইকেট হারিয়ে 79 রান তোলে টিম ইন্ডিয়া ৷ যা ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে পাওয়ার প্লে-তে সর্বাধিক স্কোর ভারতীয় দলের ৷ দ্বিতীয় উইকেটে সঞ্জুর সঙ্গে জুটিতে 97 রান যোগ করেন ঈশান কিষাণ ৷ ছ'টি চার ও দু'টি ছক্কার সাহায্যে 22 বলে 43 রান করে আউট হন তিনি ৷ শিবম দুবে আউট হন সাত রানে ৷
HIGHEST T20I TEAM TOTAL IN RANCHI 🏟️ #TeamIndia put on a breathtaking show with the bat 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/mZlyaWZsoe #INDvWI | @mflone_ https://t.co/euZ4om6cvW— BCCI (@BCCI) October 9, 2026
শেষদিকে শ্রেয়স আইয়ার ও তিলক বর্মার মারকাটারি ব্য়াটিংয়ে সহজেই দু'শোর গণ্ডি পেরিয়ে স্কোরবোর্ডে বড় রান তোলে ভারত ৷ পঞ্চম উইকেটে দু'জনে যোগ করেন 83 রান ৷ 18 বল 40 রান করে শেষ ওভারে আউট হন শ্রেয়স ৷ সমসংখ্যক বলে 44 রানে অপরাজিত থাকেন তিলক ৷ শেষ ওভারের প্রথম তিন বলে ছক্কার হ্যাটট্রিক করেন তিনি ৷ শেষ পর্যন্ত 20 ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে 249 রান তোলে ভারত ৷