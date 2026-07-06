বৈভব থাকলেও জিম্বাবোয়ে সফরের টি-20 স্কোয়াড থেকে বাদ সঞ্জু, দলে প্রভসিমরন

বৈভব থাকলেও জিম্বাবোয়ে সফরের টি-20 স্কোয়াড থেকে বাদ সঞ্জু, দলে প্রভসিমরন
একগুচ্ছ নতুন মুখকে বেছে জিম্বাবোয়ে সফরের জন্য দল ঘোষণা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের ৷
Published : July 6, 2026 at 7:59 PM IST
মুম্বই, 6 জুলাই: আয়ারল্যান্ড সফরে হার ৷ বিলেত সফরেও দ্বিতীয় ম্য়াচে হেরে সিরিজে 0-1 পিছিয়ে ভারতীয় দল ৷ তৃতীয়বার বিশ্বচ্য়াম্পিয়ন হওয়ার পর সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে চার ম্য়াচ খেলে ফেললেও (এর মধ্যে ইংল্যান্ড সফরে প্রথম ম্য়াচটি ভেস্তে গিয়েছে) টিম ইন্ডিয়ার জয় অধরা ৷ মঙ্গলবার ট্রেন্টব্রিজে ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে সমতা ফেরানোর লক্ষ্যে নামছে বিশ্বচ্য়াম্পিয়নরা ৷ অধিনায়ক হিসেবে প্রথম জয়ের খোঁজে শ্রেয়স আইয়ারও ৷ এমন সময় সোমবার সন্ধেয় পরবর্তী জিম্বাবোয়ে সফরে তিনম্য়াচের টি-20 সিরিজের স্কোয়াড ঘোষণা করল বিসিসিআই ৷ যে স্কোয়াড থেকে বাদ পড়লেন বিশ্বজয়ের নায়ক সঞ্জু স্যামসন ৷
স্যামসন না-থাকলেও আয়ারল্যান্ড এবং ইংল্যান্ড সফরের পর জিম্বাবোয়েতে ভারতীয় দলের সঙ্গে থাকছেন বৈভব সূর্যবংশী ৷ উল্লেখ্য গত শনিবার সঞ্জু স্যামসনের পরিবর্ত হিসেবেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্য়াচে জাতীয় দলে আত্মপ্রকাশ হয়েছে 'বিস্ময় বালকে'র ৷ কনিষ্ঠ ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে ভারতীয় দলে আত্মপ্রকাশ করে সচিন তেন্ডুলকরের নজির ভেঙেছেন বৈভব ৷ এরপর জিম্বাবোয়ে সফরেও রাখা হল তাঁকে ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে, আসন্ন সফরে ভারতীয় দলে প্রথম ডাক পেলেন প্রভসিমরন সিং ৷
পঞ্জাব কিংসের হয়ে আইপিএলে ধারাবাহিক ভালো খেলে আসা স্টাম্পার-ব্যাটারের জাতীয় দলের শিকে ছিঁড়ল শেষমেশ ৷ চলতি বছর কোটিপতি লিগে 14 ম্য়াচে 510 রান এসেছে তাঁর ব্য়াটে ৷ প্রভসিমরন ছাড়াও জিম্বাবোয়ে সফরের জন্য ভারতীয় দলের স্কোয়াডে প্রথমবার ডাক পেলেন পেসার যশ ঠাকুর ও স্পিডস্টার অশোক শর্মা ৷ আর্শদীপ সিং ও হর্ষিত রানাকে বিশ্রামে পাঠিয়ে সুযোগ দেওয়া হয়েছে এই দু'জনকে ৷ ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তন হল আরেক স্পিডস্টার ময়াঙ্ক যাদবেরও ৷ রাখা হয়নি ওয়াশিংটন সুন্দর ও রবি বিষ্ণোই'কে ৷
🚨 News 🚨#TeamIndia squad announced for the 3️⃣-match T20I series against Zimbabwe.— BCCI (@BCCI) July 6, 2026
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জিম্বাবোয়ে সফরে জাতীয় টি-20 দলে প্রত্যাবর্তন হতে চলেছে নাইট রাইডার্স তারকা রিঙ্কু সিং'য়েরও ৷ মাসকয়েক আগে টি-20 বিশ্বজয়ী দলের সদস্য ছিলেন তিনি ৷ জিম্বাবোয়ে সফরে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন শ্রেয়স আইয়ারই ৷ আসন্ন সফরের জন্য টি-20 স্কোয়াড ঘোষণার পাশাপাশি চলতি ইংল্যান্ড সফরে ওডিআই স্কোয়াডে নীতীশ রেড্ডির বদলিও ঘোষণা করল বোর্ড ৷ হায়দরাবাদ অলরাউন্ডারের পরিবর্তে দলে এলেন শিবম দুবে ৷ জিম্বাবোয়ে সফরে তিন ম্য়াচের টি-20 সিরিজ খেলবে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দল ৷ হারারে স্পোর্টস ক্লাবের মাঠে আগামী 23, 25 ও 26 জুলাই সিরিজের তিনটি ম্য়াচ খেলবে শ্রেয়স আইয়ার অ্যান্ড কোম্পানি ৷
- জিম্বাবোয়ে সফরের টি-20 স্কোয়াড: শ্রেয়স (অধিনায়ক), বৈভব, অভিষেক, তিলক (সহ-অধিনায়ক), ঈশান (উইকেটরক্ষক), শিবম, সূর্যাংশ, রিঙ্কু, হর্ষ, বরুণ, প্রিন্স, যশ, অশোক, ময়াঙ্ক ও প্রভসিমরন (উইকেটরক্ষক) ৷