ওয়াংখেড়েয় সঞ্জু-ঝড়ে তৈরি হল গুচ্ছ রেকর্ড, কী কী নজির গড়লেন 'চেত্তা' ?

ওয়াংখেড়েয় সঞ্জু-ঝড়ে তৈরি হল গুচ্ছ রেকর্ড, কী কী নজির গড়লেন 'চেত্তা' ?
চেন্নাইয়ের হয়ে মাত্র সাত ম্য়াচে দ্বিতীয় সেঞ্চুরির স্বাদ পেলেন সঞ্জু ৷ যা আইপিএল কেরিয়ারে তাঁর পঞ্চম তিন অঙ্কের রান ৷
Published : April 24, 2026 at 9:54 AM IST
মুম্বই, 24 এপ্রিল: 'চেত্তা'৷ মালায়লি এই শব্দের বাংলা অর্থ 'দাদা' ৷ অনুরাগীরা ভালোবেসে সঞ্জু স্যামসনকে এই নামেই ডাকেন ৷ বৃহস্পতিবার ওয়াংখেড়েয় সেই 'চেত্তা'র ব্য়াটেই গো-হারা মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৷ চেন্নাই সুপার কিংস জার্সিতে মাত্র সাত ম্য়াচে খেলে দ্বিতীয় সেঞ্চুরি তুলে নিলেন সঞ্জু ৷ তাঁর বিস্ফোরক ব্য়াটিংয়ে আইপিএলে সবচেয়ে বড় জয় পেল সিএসকে ৷
ইয়েলো জার্সিতে দ্বিতীয় এবং আইপিএল কেরিয়ারের পঞ্চম সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ব্যক্তিগত স্তরেও একগুচ্ছ নজির গড়লেন কেরল ব্য়াটার ৷ কী সেইসব নজির, চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক-
- প্রথম সিএসকে ব্য়াটার হিসেবে আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরির মালিক হলেন সঞ্জু স্যামসন ৷ এর আগে সিএসকে'র হয়ে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রানের ইনিংসটি (88) ছিল রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের ঝুলিতে ৷
- চেন্নাই সুপার কিংসের প্রথম ভারতীয় ব্য়াটার হিসেবে একটি আইপিএল মরশুমে জোড়া সেঞ্চুরি করার নজির গড়লেন সঞ্জু ৷
- আইপিএলে চতুর্থ সর্বাধিক সেঞ্চুরির মালিক হলেন স্টাম্পার-ব্য়াটার ৷ এদিন কোটিপতি লিগে পঞ্চম সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে কেএল রাহুলের সমকক্ষে বসলেন তিনি ৷ সর্বাধিক আইপিএল সেঞ্চুরির তালিকায় সঞ্জুর সামনে আপাতত রয়েছেন ক্রিস গেইল (6টি), জস বাটলার (7টি) ও বিরাট কোহলি (8টি) ৷
- ভারতীয় ব্য়াটার হিসেবে টি-20 ক্রিকেটে দ্বিতীয় সর্বাধিক শতরানের মালিকও এদিন হয়ে গেলেন 'চেত্তা' সঞ্জু ৷ অষ্টম টি-20 সেঞ্চুরি করে এদিন রোহিত শর্মাকে ছুঁলেন সিএসকে ক্রিকেটার ৷ সামনে কেবল বিরাট কোহলি ও অভিষেক শর্মা ৷ দু'জনের ঝুলিতেই রয়েছে 9টি করে টি-20 সেঞ্চুরি ৷
- স্টাম্পার-ব্য়াটার হিসেবে আইপিএলে যুগ্ম সর্বাধিক তৃতীয় সেঞ্চুরি এদিন এল সঞ্জুর ব্য়াটে ৷ এই নজিরে কুইন্টন ডি'ককের সমকক্ষে বসলেন টি-20 বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটার ৷
সঞ্জুর 54 বলে 101 রানের ইনিংস এদিন সাজানো ছিল 10টি চার ও ছ'টি ছক্কায় ৷ তাঁর ব্য়াটে স্কোরবোর্ডে ছয় উইকেট হারিয়ে 207 রান তোলে চেন্নাই ৷ জবাবে 19 ওভারে মাত্র 104 রানে গুটিয়ে যায় 'পল্টন' শিবির ৷ 17 রানে চার উইকেট নেন বাঁ-হাতি স্পিনার আকিল হোসেন ৷ 103 রানে হার আইপিএলের সবচেয়ে বড় পরাজয় মুম্বইয়ের জন্য ৷