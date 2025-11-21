কোচ সঞ্জয়েই 'সন্তোষ' ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন বাংলার

কোচ সঞ্জয়েই 'সন্তোষ' ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন বাংলার
গতবছর 33 বারের জন্য সন্তোষ ট্রফি জিতেছিল বাংলা ৷
Published : November 21, 2025 at 10:53 AM IST
কলকাতা, 21 নভেম্বর: আট বছর অপেক্ষার পর গত মরশুমে ফুটবলে ফের ভারত সেরা হয়েছিল বাংলা ৷ অভিভাবক হিসেবে গত মরশুমে দলকে সন্তোষ ট্রফিতে খেতাব এনে দিয়েছিলেন ময়দানের দুঁদে কোচ সঞ্জয় সেন ৷ প্রত্যাশিতভাবে চলতি মরশুমেও সন্তোষ ট্রফিতে কোচ হিসেবে সঞ্জয় সেনেই আস্থা রাখল ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নরা ৷
ময়দানের অভিজ্ঞ কোচ যে এবারও সন্তোষে বাংলাকে প্রশিক্ষণ দেবেন সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল কয়েকমাস আগেই ৷ কয়েকমাস আগে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস কলকাতা লিগের ম্য়াসকট প্রকাশ অনুষ্ঠানে সঞ্জয় সেনকে ফের বাংলার কোচ ঘোষণা করে দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু সেটা ছিল নিয়ম বহির্ভূত ৷ কারণ কোচ বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল আইএফএ কোচেস কমিটির ৷ তাই ক্রীড়ামন্ত্রী বলার পরেও আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা রয়ে গিয়েছিল ৷
আর ক্রীড়ামন্ত্রীর কথায় সিলমোহর দিয়েই বৃহস্পতিবার আসন্ন সন্তোষ ট্রফির জন্য আবারও বাংলার কোচের পদে আই লিগ জয়ী সঞ্জয় সেন ৷ এদিন আইএফএ কোচেস কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমে কোচ হিসেবে সঞ্জয় সেনের নামে সিলমোহর দেন ৷ সভায় কোচেস কমিটির সদস্যরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দোপাধ্যায়, সচিব অনির্বাণ দত্ত ৷ মাস কয়েক আগে ক্রীড়ামন্ত্রী যখন বাংলার কোচ হিসেবে পুনরায় তাঁর নাম ঘোষণা করেছিলেন, তখন খোদ সঞ্জয় সেন জানিয়েছিলেন; তিনি দায়িত্ব নেবেন কি না সেটা সময় বলবে ৷ তবে বাংলার কোচের দায়িত্ব তিনি উপভোগ করেছেন ৷
বৃহস্পতিবার সর্বসম্মতিক্রমে বাংলার কোচের দায়িত্ব ফের তাঁর হাতে সঁপে দেওয়ার আগে সঞ্জয় সেনের সঙ্গে কথা বলেন আইএফএর কোচেস কমিটির সদস্যরা ৷ কোচের সম্মতি মিলতেই সিলমোহর পড়ে পুরো বিষয়টিতে ৷ এবছর সন্তোষ ট্রফি খেতাব ধরে রাখা বড় চ্যালেঞ্জ বাংলার কাছে ৷ কারণ ভূমিপুত্র নিয়ে দল গড়া এবং ভালোমানের ফুটবলার পাওয়া কঠিন বিষয় ৷ তারপর তো দেশজুড়ে ফুটবল প্রায় বন্ধ হওয়ার জোগাড় ৷ স্থানীয় লিগ আগেই শেষ হয়েছে ৷ আই লিগ কবে শুরু হবে কেউ বলতে পারছে না ৷ সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনও এই ব্যাপারে কোনও সদুত্তর দিতে পারছে না ৷ এই অবস্থায় সন্তোষ ট্রফির কোচ বেছে নিয়ে বাংলা জানান দিল সন্তোষের প্রস্তুতিতে তারা কোনওরকম ফাঁক রাখতে চায় না ৷
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆— Indian Football (@IndianFootball) December 31, 2024
For the 33rd time, West Bengal are 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 of the #SantoshTrophy 🌟#IndianFootball ⚽ pic.twitter.com/HohyNuKFww
গতবছর কেরালাকে হারিয়ে 33 বারের জন্য ভারতসেরা হয়েছিল বাংলা দল ৷ যা সর্বাধিক ৷ ফাইনালের সংযুক্তি সময়ে সঞ্জয় সেনের দলের হয়ে জয়সূচক গোলটি এসেছিল রবি হাঁসদার পা থেকে ৷ 12 গোল করে তিনিই ছিলেন প্রতিযোগিতার সর্বাধিক গোলস্কোরার ৷ পরে আইএসএলে মহামেডানের হয়ে খেলেছিলেন তিনি ৷