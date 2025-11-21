ETV Bharat / sports

কোচ সঞ্জয়েই 'সন্তোষ' ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন বাংলার

গতবছর 33 বারের জন্য সন্তোষ ট্রফি জিতেছিল বাংলা ৷

SANJOY SEN
সঞ্জয় সেন (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 21, 2025 at 10:53 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 21 নভেম্বর: আট বছর অপেক্ষার পর গত মরশুমে ফুটবলে ফের ভারত সেরা হয়েছিল বাংলা ৷ অভিভাবক হিসেবে গত মরশুমে দলকে সন্তোষ ট্রফিতে খেতাব এনে দিয়েছিলেন ময়দানের দুঁদে কোচ সঞ্জয় সেন ৷ প্রত‍্যাশিতভাবে চলতি মরশুমেও সন্তোষ ট্রফিতে কোচ হিসেবে সঞ্জয় সেনেই আস্থা রাখল ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নরা ৷

ময়দানের অভিজ্ঞ কোচ যে এবারও সন্তোষে বাংলাকে প্রশিক্ষণ দেবেন সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল কয়েকমাস আগেই ৷ কয়েকমাস আগে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস কলকাতা লিগের ম্য়াসকট প্রকাশ অনুষ্ঠানে সঞ্জয় সেনকে ফের বাংলার কোচ ঘোষণা করে দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু সেটা ছিল নিয়ম বহির্ভূত ৷ কারণ কোচ বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল আইএফএ কোচেস কমিটির ৷ তাই ক্রীড়ামন্ত্রী বলার পরেও আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা রয়ে গিয়েছিল ৷

আর ক্রীড়ামন্ত্রীর কথায় সিলমোহর দিয়েই বৃহস্পতিবার আসন্ন সন্তোষ ট্রফির জন্য আবারও বাংলার কোচের পদে আই লিগ জয়ী সঞ্জয় সেন ৷ এদিন আইএফএ কোচেস কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমে কোচ হিসেবে সঞ্জয় সেনের নামে সিলমোহর দেন ৷ সভায় কোচেস কমিটির সদস্যরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দোপাধ্যায়, সচিব অনির্বাণ দত্ত ৷ মাস কয়েক আগে ক্রীড়ামন্ত্রী যখন বাংলার কোচ হিসেবে পুনরায় তাঁর নাম ঘোষণা করেছিলেন, তখন খোদ সঞ্জয় সেন জানিয়েছিলেন; তিনি দায়িত্ব নেবেন কি না সেটা সময় বলবে ৷ তবে বাংলার কোচের দায়িত্ব তিনি উপভোগ করেছেন ৷

বৃহস্পতিবার সর্বসম্মতিক্রমে বাংলার কোচের দায়িত্ব ফের তাঁর হাতে সঁপে দেওয়ার আগে সঞ্জয় সেনের সঙ্গে কথা বলেন আইএফএর কোচেস কমিটির সদস্যরা ৷ কোচের সম্মতি মিলতেই সিলমোহর পড়ে পুরো বিষয়টিতে ৷ এবছর সন্তোষ ট্রফি খেতাব ধরে রাখা বড় চ্যালেঞ্জ বাংলার কাছে ৷ কারণ ভূমিপুত্র নিয়ে দল গড়া এবং ভালোমানের ফুটবলার পাওয়া কঠিন বিষয় ৷ তারপর তো দেশজুড়ে ফুটবল প্রায় বন্ধ হওয়ার জোগাড় ৷ স্থানীয় লিগ আগেই শেষ হয়েছে ৷ আই লিগ কবে শুরু হবে কেউ বলতে পারছে না ৷ সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনও এই ব্যাপারে কোনও সদুত্তর দিতে পারছে না ৷ এই অবস্থায় সন্তোষ ট্রফির কোচ বেছে নিয়ে বাংলা জানান দিল সন্তোষের প্রস্তুতিতে তারা কোনওরকম ফাঁক রাখতে চায় না ৷

গতবছর কেরালাকে হারিয়ে 33 বারের জন্য ভারতসেরা হয়েছিল বাংলা দল ৷ যা সর্বাধিক ৷ ফাইনালের সংযুক্তি সময়ে সঞ্জয় সেনের দলের হয়ে জয়সূচক গোলটি এসেছিল রবি হাঁসদার পা থেকে ৷ 12 গোল করে তিনিই ছিলেন প্রতিযোগিতার সর্বাধিক গোলস্কোরার ৷ পরে আইএসএলে মহামেডানের হয়ে খেলেছিলেন তিনি ৷

আরও পড়ুন:

TAGGED:

BENGAL FOOTBALL TEAM
SANTOSH TROPHY
সঞ্জয় সেনেই আস্থা বাংলার
IFA
SANJOY SEN

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.