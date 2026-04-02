নবাবের শহরে বিপর্যয় সামলে রিজভির ব্যাটে জয় দিল্লির

নবাবের শহরে বিপর্যয় সামলে রিজভির ব্যাটে জয় দিল্লির
47 বলে অপরাজিত 70 রান করলেন মেরঠের ব্যাটার সমীর রিজভি ৷ সেদিক থেকে দেখতে গেলে লখনউ হারল ঘরের ছেলের কাছেই ৷
Published : April 2, 2026 at 9:28 AM IST
লখনউ, 2 এপ্রিল: বছরদু'য়েক আগে আইপিএলের ওই মরশুমের সবচেয়ে দামি আনক্যাপড ক্রিকেটার ছিলেন তিনি ৷ প্রায় ন'কোটিতে চেন্নাইয়ে যোগ দিলেও নজর কাড়তে পারেননি ৷ বলা ভালো নজর কাড়ার পর্যাপ্ত সুযোগ তিনি পাননি ৷ এরপর 2025 সালে তাঁকে দলে নিয়েছিল দিল্লি ক্যাপিটালস ৷ বুধবার মোক্ষম সময়ে 95 লক্ষের সমীর রিজভিকে ক্রিজে পাঠিয়ে বাজিমাত করল তারা ৷ ফ্র্যাঞ্চাইজির আস্থার মর্যাদা রাখলেন বছর বাইশের ক্রিকেটারও ৷ সমীর রিজভি ও ট্রিস্টান স্টাবসের অবিভক্ত 119 রানের জুটি আইপিএলের প্রথম ম্যাচে দল এনে দিল রাজধানীর ফ্র্যাঞ্চাইজিকে ৷
17 বল বাকি থাকতে ছয় উইকেটে জিতল অক্ষর প্যাটেল নেতৃত্বাধীন দিল্লি ৷ অথচ একানার মন্থর পিচে 141 রান তাড়া করতে গিয়ে এদিন শুরুতে মুখ থুবড়ে পড়েছিল দিল্লির টপ-অর্ডার ব্যাটিং ৷ 26 রানের মধ্যে ফিরে যান চার ব্যাটার ৷ একে একে ডাগআউটে কেএল রাহুল (0), নীতীশ রানা (15), পাথুম নিশাঙ্কা (1), অক্ষর প্যাটেল (0) ৷ এরপর হাল ধরেন ইমপ্যাক্ট-সাব রিজভি ও ট্রিস্টান স্টাবস ৷
প্রিন্স যাদব, মহম্মদ শামিদের গতির সামনে থিতু হতে সময় নিলেও নায়ক হয়েই মাঠ ছাড়েন রিজভি ৷ মেরঠের ক্রিকেটার রিজভি এদিন রানের খাতা খোলেন নবম বলে ৷ অথচ শেষ পর্যন্ত আইপিএলের দ্বিতীয় হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে অপরাজিত থেকে যান 47 বলে 70 রান করে ৷ ম্যাচের সেরা মারেন পাঁচটি চার ও চারটি বিরাট ছয় ৷ সঙ্গে 32 বলে 39 রানে নটআউট রয়ে যান স্টাবস ৷ প্রোটিয়া ব্যাটার মারেন তিনটি চার ও একটি ছয় ৷ 76 বলে দু'জনের অবিভক্ত 119 রানের জুটি শেষ পর্যন্ত সহজ জয় এনে দেয় দলকে ৷ দারুণ বল করেন লখনউয়ের দুই পেসার মহম্মদ শামি ও মহসিন খান ৷
Finally an away win in #TATAIPL 2026 😎@DelhiCapitals the first team to crack the code 👨🏼💻#KhelBindaas | #LSGvDC — IndianPremierLeague (@IPL) April 1, 2026
ইনিংসের প্রথম বলেই চার ওভারে 28 রান দেওয়া শামির শিকার হন রাহুল ৷ 19 রান দিয়ে এক উইকেট মহসিনের ৷ এর আগে একানায় টস হেরে এদিন প্রথম ব্যাটিং করে 141 রানে অলআউট হয়ে যায় হোম টিম ৷ তিনটি করে উইকেট নেন লুঙ্গি এনগিদি ও টি নটরাজন ৷ ওপেনিংয়ে নেমে রানআউট হয়ে ফেরেন অধিনায়ক ঋষভ পন্ত ৷ সাত রান করেন তিনি ৷
আরেক ওপেনার মিচেল মার্শের 28 বলে 35 ও আব্দুল সামাদের 25 বলে 36 রানে ভর করে দেড়শোর কাছাকাছি পৌঁছয় এলএসজি ৷ 16 বলে 15 রানে অপরাজিত থাকেন শাহবাজ আহমেদ ৷ দিল্লি বোলারদের দাপটে 18.4 ওভারে অলআউট হয়ে যায় 'নবাব'রা ৷