ফের চওড়া রিজভির ব্যাট, মুম্বইকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয় জয় দিল্লির

ফের চওড়া রিজভির ব্যাট, মুম্বইকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয় জয় দিল্লির
বিধ্বংসী 90 রানের ইনিংস খেলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধেও দলকে জেতালেন সমীর রিজভি ৷ নিশাঙ্কা করলেন ঝোড়ো 44 রান ৷
Published : April 4, 2026 at 7:45 PM IST
নয়াদিল্লি, 4 এপ্রিল: নবাবের শহরে প্রথম ম্য়াচে ব্যাটিং-বিপর্যয় সামলে এনে দিয়েছিলেন দুরন্ত জয় ৷ 2026 আইপিএলের দ্বিতীয় ম্যাচেও কথা বলল সমীর রিজভির ব্য়াট ৷ সেঞ্চুরি হাতছাড়া হল বটে, কিন্তু ইমপ্যাক্ট-সাব হিসেবে বিধ্বংসী 90 রানের ইনিংস খেলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধেও দলকে জেতালেন বছর বাইশের ব্যাটার ৷ ঘরের মাঠে 163 রান তাড়া করে ছয় উইকেটে জিতল দিল্লি ক্যাপিটালস ৷
শনিবাসরীয় ডাবল-হেডারের প্রথম ম্য়াচে কোটলায় (অধুনা অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম) টস করতে এসে চমকে দেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ৷ শারীরিক অসুস্থতার কারণে ছিটকে যেতে হয় হার্দিক পান্ডিয়াকে ৷ টস জিতে মুম্বইকে প্রথম ব্য়াটিংয়ে ডাকেন দিল্লি দলনায়ক অক্ষর প্য়াটেল ৷ ব্যক্তিগত দ্বিতীয় এবং মুম্বই ইনিংসের তৃতীয় ওভারে জোড়া উইকেট তুলে নিয়ে প্রাথমিক ঝটকা দেন মুকেশ কুমার ৷ ন'রানে ফেরেন রায়ান রিকেলটন ৷ বঙ্গ পেসারের স্লোয়ারে ঠকে শূন্যে আউট হন তিলক বর্মা ৷ 18 রানে দুই উইকেট হারায় 'পল্টন'রা ৷
তৃতীয় উইকেটে ভারতের দুই বিশ্বজয়ী অধিনায়কের জুটিতে খানিকটা থিতু হয় মুম্বই ইনিংস ৷ ওপেনার রোহিত শর্মা ও সূর্যকুমার যাদবের জুটিতে ওঠে মূল্যবান 53 রান ৷ এরপর 26 বলে 35 করে ফিরে যান 'হিটম্যান' ৷ মারেন পাঁচটি চার, একটি ছয় ৷ তবে হাফসেঞ্চুরি আসে অধিনায়ক সূর্যর ব্য়াটে ৷ মূলত তাঁর ব্য়াটেই কিছুটা চ্যালেঞ্জিং রান তুলতে সমর্থ হয় পাঁচবারের চ্য়াম্পিয়নরা ৷ শেরফান রাদারফোর্ড পাঁচ রানে ফিরলেও নমন ধিরকে সঙ্গে নিয়ে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন 'স্কাই' ৷ যদিও এরপর লম্বা হয়নি মুম্বই অধিনায়কের ইনিংস ৷ তিনটি চার ও দু'টি ছক্কা হাঁকিয়ে 36 বলে 51 রানে ফেরেন তিনি ৷
21 বলে 28 করে আউট হন ধির ৷ শেষদিকে মিচেল স্য়ান্টনার ও করবিন বস্ক ছয় উইকেট হারিয়ে দলকে পৌঁছে দেন 162 রানে ৷ 13 বলে 18 রানে অপরাজিত থাকেন কিউয়ি অধিনায়ক ৷ ট্রেন্ট বোল্টের পরিবর্তে একাদশে আসা বস্ক অপরাজিত থাকেন চার বলে 11 রানে ৷ 26 রানে মুকেশ কুমার সর্বাধিক দু'টি উইকেট নিলেও নিয়ন্ত্রিত বোলিং করেন দিল্লি অধিনায়ক অক্ষর প্য়াটেল, ভিপরাজ নিগম, টি নটরাজনরা ৷
10 wins in 15 games against MI in the ☀️✔️
জবাবে সাত রানে জোড়া উইকেট হারালেও তৃতীয় উইকেটে পাথুম নিশাঙ্কা ও সমীর রিজভির জুটি জয়ের দিকে এগিয়ে দেয় দিল্লিকে ৷ দু'জনে যোগ করেন 66 রান ৷ নিশাঙ্কা 30 বলে 44 রান করে ফিরলেও 31 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন রিজভি ৷ একসময় মনে হচ্ছিল সেঞ্চুরি করে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়বেন তিনি ৷ কিন্তু সেঞ্চুরি মাঠে রেখেই ফেরেন দিল্লি ব্য়াটার ৷ ম্য়াচ সেরার 51 বলে 90 রানের ইনিংসে ছিল সাতটি চার ও সমসংখ্যক ছয় ৷
রিজভি আউটের পর 18 বলে 21 রানে অপরাজিত থেকে 11 বল বাকি থাকতে জয় এনে দেন ডেভিড মিলার ৷ তিন রানে অপরাজিত থাকেন গত ম্য়াচে রিজভিকে সঙ্গ দেওয়া ট্রিস্টান স্টাবস ৷ এই জয়ের ফলে দু'ম্য়াচে চার পয়েন্ট নিয়ে আপাতত শীর্ষে দিল্লি ৷