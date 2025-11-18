শহর ছাড়ার আগে ইডেনে অভিনব কায়দায় সুদর্শনদের ঝালিয়ে নিলেন গম্ভীর

শহর ছাড়ার আগে ইডেনে অভিনব কায়দায় সুদর্শনদের ঝালিয়ে নিলেন গম্ভীর
দ্বিতীয় টেস্টে অনিশ্চিত গিল ৷ পরিবর্তে একাদশে ফিরতে পারেন সুদর্শন ৷
Published : November 18, 2025 at 5:34 PM IST
কলকাতা, 18 নভেম্বর: ইডেনে বিপর্যয় অতীত ৷ ভারতীয় দলের নজরে এখন গুয়াহাটি টেস্ট ৷ দ্বিতীয় টেস্টের প্রস্তুতি অবশ্য মঙ্গলবার সকালে ইডেন থেকেই শুরু করল গৌতম গম্ভীরের ভারত ৷ ঐচ্ছিক অনুশীলন হওয়ায় এদিন দলের সকলে আসেননি ৷ যাঁরা এলেন তাঁদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজেই স্পষ্ট 0-1 ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ে গুয়াহাটিতে সিরিজে সমতা ফেরাতে মরিয়া টিম ইন্ডিয়া ৷ যেখানে প্রথমবার হচ্ছে টেস্ট ম্য়াচের আয়োজন ৷
দ্বিতীয় টেস্টে ভারতীয় দলে সবচেয়ে বড় ধাক্কার নাম অধিনায়ক শুভমান গিল। ইন্টার স্পাইনাস লিগামেন্ট ইনজুরিতে আক্রান্ত ভারত অধিনায়ক গুয়াহাটি টেস্টে সম্ভবত বাইরে ৷ সমস্য়া গুরুতর না-হলেও পর্যবেক্ষণে রয়েছেন আপাতত ৷ ভারতীয় দল বুধবার অসম রওনা হতে চললেও অধিনায়ক একদিন পর কলকাতা ছাড়বেন বলেই সূত্রের খবর ৷ ফলে গিলের বিকল্প খুঁজতে উঠেপেড়ে লেগেছেন গৌতম গম্ভীর ৷ মঙ্গলবার ইডেনে ভারতীয় দলের ঐচ্ছিক অনুশীলনে উপস্থিত ছিলেন মাত্র ছয় ৷ গিলের সম্ভাব্য পরিবর্ত হিসেবে তাই সাই সুদর্শনকে নিয়ে পড়লেন ভারতীয় দলের হেড কোচ ৷ দীর্ঘ সময় নেটে ব্য়াটিং সারলেন দেবদূত পারিক্কলও ৷
এছাড়া মঙ্গলবার ইডেনে ঘণ্টাতিনেকের ঐচ্ছিক অনুশীলনে হাজির ছিলেন রবীন্দ্র জাদেজা, আকাশদীপ, ধ্রুব জুরেল, ওয়াশিংটন সুন্দর ৷ মূলত স্পিনারদের বিরুদ্ধে অভিনব কায়দায় এদিন নেটে ব্যাটিং অনুশীলনে দেখা গেল সুদর্শন ও পারিক্কলকে ৷ পাশাপাশি থ্রো-ডাউনেও নিজেদের ঝালিয়ে নিলেন তাঁরা ৷ স্পিন বোলারদের বিরুদ্ধে লেগবিফোর থেকে বাঁচতে এদিন ফ্রন্টফুটে প্য়াড ছাড়াই সুদর্শনদের অনুশীলন করান গম্ভীর ৷ দুই ব্যাটারের সঙ্গে গৌতম গম্ভীর এবং ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক লম্বা সময় ধরে কথা বলেন ৷
সাই সুদর্শন এবং দেবদূত পারিক্কলে ফোকাস বেশি থাকলেও নেটে বেশ অনেকটা সময় ব্যাটিং সারলেন অন্য়ান্যরাও ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে পরাজয়ের পর দলের ব্যাটারদের মধ্যে দৃঢ় মানসিকতার অভাবের কথা বলেছিলেন গম্ভীর ৷ মাঝের কয়েকটাদিনে সেই মানসিকতার কতোটা বদল হল, তা সময় বলবে ৷ তবে অসম টেস্টে প্রত্যাঘাত দেওয়ার জন্য ভারতীয় দলে এখন ওয়েক-আপ কল স্পষ্ট ৷ মঙ্গলবার ইডেনে একাধিক চিকিৎসকের উপস্থিতিও ছিল লক্ষ্যণীয় ৷
শুভমন গিলের ঘাড়ে চোট লাগার দিনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের অনুপস্থিত থাকার অভিযোগ ভারতীয় দলের তরফে করা হয়েছিল ৷ মঙ্গলবার সেই অভিযোগের কথা মাথায় রেখে বাড়তি তৎপর সিএবি ৷ তবে ইডেনে এদিন সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছবি কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্য়ায়ের সঙ্গে গৌতম গম্ভীর এবং সীতাংশু কোটাকের করমর্দন ৷ প্রথম টেস্টের দিনকয়েক আগে থেকে যেভাবে কিউরেটর বনাম ভারতীয় দলের মধ্যে পিচ নিয়ে গোলাবারুদ চলেছে, মঙ্গলবার সকালে দু'পক্ষের সৌজন্য বিনিময়ে তার বোধহয় মধুর পরিসমাপ্তি হল ৷