এশিয়াডে রুপোজয়ের পুরস্কার, আঘাকে সরিয়ে পাকিস্তানের নয়া টি-20 অধিনায়ক ফারহান

এশিয়াডে রুপোজয়ের পুরস্কার, আঘাকে সরিয়ে পাকিস্তানের নয়া টি-20 অধিনায়ক ফারহান
শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আসন্ন টি-20 সিরিজে আঘাকে দলেই রাখেননি নির্বাচকরা ৷
Published : October 6, 2026 at 6:22 PM IST
ইসলামাবাদ, 6 অক্টোবর: সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে অধিনায়ক বদলে ফেলল পাকিস্তান ক্রিকেট ৷ সদ্য এশিয়ান গেমসে পাকিস্তান রুপো জিতেছে বাইশ গজে ৷ যাঁর নেতৃত্বে এশিয়াডে রৌপ্যপদক এসেছে, সেই সাহিবজাদা ফারহানকে পাকাপাকিভাবে টি-20'র অধিনায়কত্ব সঁপে দেওয়া হল ৷ সলমন আলি আঘাকে সরিয়ে পাকিস্তানের নয়া টি-20 অধিনায়ক হলেন এশিয়া কাপে বন্দুক সেলিব্রেশন করে বিতর্কে জড়ানো ওপেনিং ব্য়াটার ৷
শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আসন্ন টি-20 সিরিজ এবং ত্রিদেশীয় ওডিআই সিরিজের জন্য সোমবার দল ঘোষণা করেছে 'মেন ইন গ্রিন' ৷ ঘোষিত সেই স্কোয়াডে দেখা যাচ্ছে কেবল অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়াই নয়, টি-20 স্কোয়াড থেকেই ছেঁটে ফেলা হয়েছে সলমন আলি আঘাকে ৷ তবে ওডিআই স্কোয়াডে জায়গা ধরে রেখেছেন তিনি ৷
আঘা ছাড়াও দেশের মাটিতে দ্বীপরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কুড়ি-বিশের স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছেন বাবর আজম, শাহিন শাহ আফ্রিদি এবং হ্য়ারিস রাউফ ৷ তবে আঘার মতোই এই ত্রয়ীকেও ওডিআই স্কোয়াডে রেখেছেন নির্বাচকরা ৷ টি-20 স্কোয়াড থেকে বাদ পড়লেও আসন্ন ত্রিদেশীয় ওডিআই সিরিজে দেশকে নেতৃত্ব দেবেন স্পিডস্টার শাহিন ৷
উল্লেখযোগ্যভাবে সাদা-বলের স্কোয়াডে প্রথমবারের জন্য ডেকে নেওয়া হয়েছে অলরাউন্ডার রাজাউল্লাহকে ৷ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সম্প্রতি তৃতীয় টেস্টে লোয়ার-অর্ডারে ব্য়াটিং করতে নেমে ন'টি ছক্কা হাঁকিয়ে নজর কেড়েছিলেন যিনি ৷ আগামী 9-13 অক্টোবর রাওয়ালপিন্ডি স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তিন ম্য়াচের টি-20 সিরিজ খেলবে পাকিস্তান ৷ ভারতের বিরুদ্ধে ফাইনালে 19 রানে হেরে গিয়ে এশিয়ান গেমসে দিনকয়েক আগে সোনা হাতছাড়া হয়েছে তাদের ৷
টি-20 পরবর্তীতে ত্রিদেশীয় ওডিআই সিরিজে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা বাদে তৃতীয় দেশটি ইংল্যান্ড ৷ সাত ম্য়াচের সেই ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে রাওয়ালপিন্ডিতে ৷ এরপর লাহোরে হবে সিরিজের বাকি ম্য়াচগুলি ৷
𝐓𝐡𝐞 𝐜𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧𝐜𝐲 𝐦𝐨𝐯𝐞𝐬 𝐭𝐨 𝐒𝐚𝐡𝐢𝐛𝐳𝐚𝐝𝐚 𝐅𝐚𝐫𝐡𝐚𝐧 💪 A new chapter begins for Pakistan in T20Is 🇵🇰 #ACC https://t.co/OG3PTyFj8S— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) October 6, 2026
- পাকিস্তানের ঘোষিত টি-20 স্কোয়াড: সাহিবজাদা ফারহান (অধিনায়ক), আব্দুল সামাদ, আব্রার আহমেদ, আরাফত মিনহাস, ফকহর জামান, হাসান নওয়াজ, খোয়াজা নাফায় (উইকেটরক্ষক), মাজ সাদাকত, মহম্মদ সলমন মির্জা, মহম্মদ ইমরান রনধাওয়া, নাসিম শাহ, রাজাউল্লাহ, সঈম আয়ুব, শাদাব খান ও সুফিয়ান মোকিম ৷
- পাকিস্তানের ওডিআই স্কোয়াড: শাহিন আফ্রিদি (অধিনায়ক), আব্রার আহমেদ, আরাফত মিনহাস, বাবর আজম, ফহিম আশরফ, ফকহর জামান, হ্য়ারিস রাউফ, হাসান নওয়াজ, মহম্মদ গাজি ঘোরি (উইকেটরক্ষক), নাসিম শাহ, রাজাউল্লাহ, সাদ বেইগ (উইকেটরক্ষক), সঈম আয়ুব, সলমন আলি আঘা, শাদাব খান ও সুফিয়ান মোকিম ৷