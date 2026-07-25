'বিশাল' দস্তানায় আটকে গেল হাবাসের ইস্টবেঙ্গল, সাহালের গোলে ডুরান্ডের ডার্বি সবুজ-মেরুন

'বিশাল' দস্তানায় আটকে গেল হাবাসের ইস্টবেঙ্গল, সাহালের গোলে ডুরান্ডের ডার্বি সবুজ-মেরুন
কলকাতায় অভিষেকে হাবাস'কে টেক্কা ডিম্পেরিসের ৷ মরশুমের প্রথম ডার্বি জয় মোহনবাগানের ৷
Published : July 25, 2026 at 7:04 PM IST
কলকাতা, 25 জুলাই: অপর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়ে মরশুমের প্রথম ম্য়াচে ডার্বি ৷ এসে পৌঁছননি সকল বিদেশিও ৷ ডুরান্ডের উদ্বোধনী ম্যাচে যে তাই দুই প্রধান ভারতীয় একাদশ নিয়ে নামবে, সেটা জানাই ছিল ৷ বাস্তবে হলও তাই ৷ মরশুমের প্রথম ডার্বিতে সেই ভারতীয় ব্রিগেড নিয়ে বাজিমাত মোহনবাগানের ৷ সাহাল আব্দুল সামাদের গোলে ডুরান্ডের ডার্বি জিতল সবুজ-মেরুন ৷ আর মোহনবাগানের হয়ে আত্মপ্রকাশে আন্তোনিও লোপেজ হাবাস'কে মগজাস্ত্রে টেক্কা দিলেন প্যানাগিওটিস ডিম্পেরিস ৷
শুরুটা এদিন দ্রুত লয়ে করেছিল ইস্টবেঙ্গল ৷ দেখে বোঝার উপায় ছিল না অপর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়ে মরশুমের প্রথম ম্য়াচে নেমেছে দল ৷ কিন্তু প্রথম কোয়ার্টার পেরোতেই ম্য়াচ নিয়ন্ত্রণে নেয় মোহনবাগান ৷ বল পজেশনে সামান্য এগিয়ে থেকে একাধিক সুযোগ তৈরি করেন মনবীর সিং, সাহাল আব্দুল সামাদ'রা ৷ উল্টোদিকে প্রথম 45 মিনিটে মোহনবাগান রক্ষণে ভয়ের কারণ হতে ব্যর্থ এডমুন্ড লালরিনডিকা, ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গাদের নিয়ে তৈরি লাল-হলুদের আক্রমণভাগ ৷
24 মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে বক্সে একটি হ্যান্ডবলের আবেদন উঠলেও কর্ণপাত করেননি রেফারি ৷ গোলশূন্য অবস্থাতেই শেষ হয় প্রথমার্ধ ৷ আক্রমণের ঝাঁঝ বজায় রেখে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে গোল তুলে নেয় মোহনবাগান ৷ 52 মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণে বোঝাপড়ার অভাবকে কাজে লাগায় তারা ৷ ডানদিক থেকে কিয়ান নাসিরি'র মাটি ঘেঁষা ক্রস থেকে ফাঁকা গোলে বল ঠেলে দেন সাহাল আব্দুল সামাদ ৷
52' | GOAL!— Durand Cup (@thedurandcup) July 25, 2026
Sahal (MBSG) opens the scoring in the Kolkata Derby.
EBFC 0-1 MBSG#EBFCMBSG #135thEditionofIndianOilDurandCup #PoweredbySBIandCIL #DeshKaCup #ManyChampionsOneLegacy pic.twitter.com/xN7QFrd87D
গোল হজম করার পর একমাত্র বিদেশি হিসেবে মহম্মদ রশিদকে নামিয়ে দেন হাবাস ৷ সঙ্গে রোহিত দানু'র পরিবর্তে পিভি বিষ্ণু নামলে আক্রমণে গতি বাড়ে ইস্টবেঙ্গলের ৷ বেশ কিছু দুর্দান্ত সুযোগও তৈরি করে তারা ৷ কিন্তু মেহতাব সিং, রাহুল ভেকে সমৃদ্ধ বাগান রক্ষণ টপকে গোল করতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল ৷ বিষ্ণুর একটি প্রয়াস বাঁ-দিকে ঝাঁপিয়ে দারুণভাবে রক্ষা করেন বাগান দুর্গের শেষ প্রহরী বিশাল কাইথ ৷ লালচুংনুঙ্গা'র একটি জোরালো ভলিও দারুণ ভাবে বাঁচান তিনি ৷
A sweet start to the season 💚♥️#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/4N1zOOXRz0— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) July 25, 2026
মোহনবাগানও এদিন দেজান দ্র্য়াজিচ'কে দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্ত হিসেবে ব্যবহার করে ৷ শেষদিকে ইস্টবেঙ্গলের মুহুর্মুহু আক্রমণ রুখতে নেমে পড়েন আলবার্তো রড্রিগেজও ৷ শেষদিকে মাঠে নেমে গোলের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গলের দ্বিতীয় বিদেশি দানি রামিরেজ ৷ বিষ্ণুর ক্রস থেকে তাঁর একটি প্রয়াস পোস্টে প্রতিহত হয় ৷ রশিদেরও একটি প্রয়াস নিজেকে উচ্চতায় নিয়ে গিয়ে সেভ করেন কাইথ ৷ সবমিলিয়ে একমাত্র গোলে জিতে মোহনবাগানে শুরু হল ডিম্পেরিস-জমানা ৷ অন্যদিকে ভারতসেরাদের হয়ে শুরুটা সুখের হল না হাবাসের ৷