দেড় মাস মাঠের বাইরে ! সাহালের চোট নিয়ে আশঙ্কার কালো মেঘ মোহনবাগানে
আগামী 29 নভেম্বর ডার্বিতে সম্ভবত সাহালকে ছাড়াই নামতে হবে মোহনবাগানকে ৷
Published : November 7, 2026 at 3:09 PM IST
কলকাতা, 7 নভেম্বর: ওড়িশা এফসি ম্যাচে তাঁকে নামানো যায়নি ৷ তখনই তাঁর চোটের ধরন নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছিল ৷ শেষমেশ সাহাল আব্দুল সামাদকে নিয়ে আশঙ্কাই সত্যি হল মোহনবাগান শিবিরে ৷ যা পরিস্থিতি তাতে প্রায় দেড় মাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে সবুজ-মেরুন মিডফিল্ডারকে ৷ গত 31 অক্টোবর পঞ্জাব এফসি ম্যাচের প্রথমার্ধে চোট পেয়েছিলেন সাহাল। স্ট্রেচারে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে ৷ পরবর্তীতে ক্র্যাচে ভর দিয়ে টিম বাসে উঠেছিলেন। শেষপর্যন্ত স্বল্প সময়ের জন্য হলেও ছিটকে গেলেন সাহাল ৷
আর ছিটকে যাওয়ার সম্ভাবনা পুরোপুরি সত্যি হলে আগামী 22 নভেম্বর চার্চিল ব্রাদার্স ম্যাচ তো বটেই, 29 নভেম্বরের ডার্বিতেও পাওয়া যাবে না সাহালকে ৷ যদিও তারকা মিডফিল্ডার কতদিন বাইরে থাকবেন, সে ব্যাপারে মোহনবাগানের তরফে নিশ্চিত করে এখনও কিছু জানানো হয়নি ৷ তবে সাহালকে নিয়ে তারা তাড়াহুড়ো করতে নারাজ ৷ কারণ সেক্ষেত্রে বাকি মরশুমের জন্য অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারেন তিনি ৷ ফিফা বিরতির জন্য আপাতত আইএসএলে সপ্তাহদু'য়েকের বিরতি ৷ তাই ফুটবলারদের কয়েকদিন ছুটি দিয়েছেন সবুজ-মেরুন কোচ ৷ 13 নভেম্বর ফের অনুশীলন শুরু হওয়ার কথা ৷ তারপর রিহ্যাব শুরু করবেন সাহাল ৷
এদিকে মিগুয়েল ফিগেরার হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট সম্পূর্ণ সারেনি ৷ গ্রেড-ওয়ান টিয়ার হয়েছে ৷ এবার চোটের কবলে সাহাল। সবমিলিয়ে টানা চার ম্যাচ জিতে লিগ টেবলের শীর্ষে থাকলেও সবুজ-মেরুনে আশঙ্কার অদৃশ্য ঘূর্ণাবর্ত ৷ ডুরান্ড কাপ ফাইনালের আগে সাহাল চোটের জন্য শুরুতে খেলতে চাননি ৷ তাঁকে প্রথম এগারোয় রাখেনওনি গ্রিক কোচ প্য়ানাগিওটিস ডিম্পেরিস ৷ তা নিয়ে সেই সময় কম চর্চা হয়নি ৷ তবে পরবর্তীতে আইএফএ শিল্ড ফাইনালে ডার্বি জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন সাহাল ৷ মাঝমাঠে তাঁর বলের জোগানে ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই মিডফিল্ডারের চোট থিঙ্কট্যাঙ্কের কাছেও বড়সড় ধাক্কা বলা যায় ৷ মোহনবাগানের মাঝমাঠে এমনিতেই প্লে-মেকারের অভাব ৷ যাঁরা আছেন সবাই মূলত ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার ৷ ফলে একইসঙ্গে মিগুয়েল বা সাহালের অনুপস্থিতিতে ঘাটতি মেটানোই চ্যালেঞ্জ ৷
তবে আশার আলো লি আরউইন, দেজান দ্র্যাজিচরা গোলের মধ্যে রয়েছেন ৷ কিন্তু গোলের বল জোগান দিতে সাহাল বা মিগুয়েলের দ্রুত ফিট হওয়া দরকার ৷ এরই মধ্যে আপুইয়াকে সুস্থ করে চার্চিল ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে নামানোর চেষ্টা চলছে ৷ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও মিজো ফুটবলারের ম্যাচ ফিট হতে সময় লাগবে ৷ অর্থাৎ, মাঝের ফিফা বিরতিতে দলকে ফিট করাই চ্যালেঞ্জ ডিম্পেরিসের ৷