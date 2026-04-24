'এর বেশি আর কী চাওয়ার ?' প্রিয়জন ও পোষ্যের সঙ্গে ছবি শেয়ার করে লিখলেন 'বার্থডে বয়' সচিন

'এর বেশি আর কী চাওয়ার ?' প্রিয়জন ও পোষ্যের সঙ্গে ছবি শেয়ার করে লিখলেন 'বার্থডে বয়' সচিন
53 পূর্ণ করলেন সচিন তেন্ডুলকর ৷ শুভেচ্ছা জানালেন একদা সতীর্থরা ৷ শুভেচ্ছা এল বিসিসিআই'য়ের তরফে ৷
Published : April 24, 2026 at 2:14 PM IST
মুম্বই, 24 এপ্রিল: নকশালমুক্ত বস্তারে তাঁর (সচিন তেন্ডুলকর ফাউন্ডেশন) উদ্যোগে তৈরি হবে 50টি খেলার মাঠ ৷ যেখানে প্রয়োজনীয় ক্রীড়া পরিকাঠামোর সুবিধা পাবে শিশুরা ৷ দিনদু'য়েক আগে ছত্তিসগঢ়ে গিয়ে মহৎ এই ঘোষণা সেরে এসেছিলেন সচিন তেন্ডুলকর ৷ যা সোশাল মিডিয়ায় ট্রেন্ডিং হয়ে উঠেছিল ৷ সেই ঘটনা বোধহয় তাঁর জন্মদিনের উপহার ছিল প্রায় হাজার পাঁচেক কচিকাঁচার জন্য ৷ কারণ শুক্রবার 53 পূর্ণ করে 54-য় পা দিলেন 'ক্রিকেট ইশ্বর' ৷
এদিন সকালটা অবশ্য প্রিয়জন এবং পোষ্যের সঙ্গে বাড়িতেই শুরু হয়েছে বলে জানালেন 'মাস্টার-ব্লাস্টার' ৷ সোশাল মিডিয়ায় জন্মদিনের সকালে একটি পোস্ট করেন সচিন ৷ যেখানে 100টি আন্তর্জাতিক শতরানের মালিক লেখেন, "মা, অঞ্জলি এবং দুষ্টুটার সঙ্গে জন্মদিনের যথার্থ শুরু ৷ একজন মানুষ এর চেয়ে বেশি আর কী চাইতে পারে ?"
জন্মদিনে অনুরাগীদের ভালোবাসার অত্য়াচার থাকবে না, তা আবার হয় নাকি ? তামাম ভক্তকুলের ডাকে সাড়া দিয়ে বাড়ির সামনে তাই কেক কেটেও জন্মদিন এদিন উদযাপন করেন ভারতীয় ক্রিকেটের মহীরুহ ৷ যে ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ মুম্বইয়ের ক্রিকেট ক্লাব অব ইন্ডিয়াতেও সচিনের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় ৷ যেখানে হাজির ছিলেন হরভজন সিং-সহ প্রাক্তন ক্রিকেটাররা ৷
Perfect start to my day with Aai, Anjali and the trouble maker! What more could a man ask for? ❤️ pic.twitter.com/MdniDnWdnl— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) April 24, 2026
কিংবদন্তিকে বিশেষ দিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন যুবরাজ সিং, হরভজন সিং'য়ের মতো তাঁর একদা সতীর্থরা ৷ শুভেচ্ছা এসেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফেও ৷ লখনউ সুপার জায়ান্টস শিবির থেকে বাবাকে জন্মদিনের বার্তা পাঠিয়েছেন সচিন-পুত্র অর্জুন তেন্ডুলকর ৷ তিনি বলেন, "শুভ জন্মদিন বাবা ৷ শীঘ্রই দেখা হচ্ছে ৷"
6⃣6⃣4⃣ international matches 🙌— BCCI (@BCCI) April 24, 2026
3⃣4⃣,3⃣5⃣7⃣ international runs 🫡
Only cricketer to score 1⃣0⃣0⃣ international hundreds 💯
Member of #TeamIndia's ICC Men's ODI World Cup 2011 winning campaign 🏆
Wishing the legendary Sachin Tendulkar @sachin_rt a very happy birthday 🎂🥳 pic.twitter.com/LAs8KbEUPd
বর্ণময় কেরিয়ারে উইলো হাতে এমন কিছু রেকর্ড নিজের নামে করেছেন সচিন রমেশ তেন্ডুলকর, যা এখনও অক্ষত ৷ এমনকী কোনওদিনও সেগুলো ভাঙবে কি না, তা নিয়ে প্রবল সংশয় রয়েছে বিশেষজ্ঞদের ৷ তালিকায় যেমন রয়েছে 34,357 আন্তর্জাতিক রান ৷ তেমনই রয়েছে 100টি আন্তর্জাতিক শতরান কিংবা 264টি অর্ধশতরান অথবা সর্বাধিক (4,076) বাউন্ডারি মারার নজির ৷ আন্তর্জাতিক কেরিয়াারে 28 বার নার্ভাস নাইন্টি'তে আউট হয়েছেন 'বান্দ্রার বাদশা', এটিও একটি রেকর্ড ৷