'এভাবেই দৌড়তে থাকো', দেশের দ্রুততম মানব গুরিন্দরবীরকে বার্তা সচিনের
দু'দিনের ব্যবধানে দু'বার জাতীয় রেকর্ড ভাঙলেন গুরিন্দরবীর সিং ৷ নৌ-সেনা কর্মীকে নিয়ে আর কী লিখলেন 'মাস্টার-ব্লাস্টার' ?
Published : May 25, 2026 at 8:57 PM IST
হায়দরাবাদ, 25 মে: সেমিফাইনালে 10.17 সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে গড়ে ফেলেছিলেন জাতীয় রেকর্ড ৷ কিন্তু সেমিফাইনালে পরবর্তীতে সেই রেকর্ড হাতছাড়া হলেও ফাইনালে ফের জাতীয় রেকর্ড গড়লেন গুরিন্দরবীর সিং ৷ 29তম ফেডারেশন কাপ অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে রবিবার 100 মিটার দৌড়ে নয়া জাতীয় রেকর্ড গড়লেন গুরিন্দরবীর ৷ অর্থাৎ, ভারতের দ্রুততম মানব এখন তিনিই ৷
সেমিফাইনালে অনিমেষ কুজুরকে টপকে 10.17 সেকেন্ড সময় নিয়ে নয়া জাতীয় রেকর্ড গড়েছিলেন বছর পঁচিশের গুরিন্দরবীর ৷ দ্বিতীয় সেমিফাইনালে অনিমেষ পুনরায় তা ভেঙে 10.15 সেকেন্ডে জাতীয় রেকর্ড নিজের ঝুলিতে পুরে নেন ৷ রবিবার ফেডারেশন কাপ অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে অনিমেষকে টপকেই পুনরায় জাতীয় রেকর্ড নিজের নামে করে নিলেন ভারতীয় নৌ-সেনার কর্মী ৷ নয়া জাতীয় রেকর্ড গড়ার পথে 10.09 সেকেন্ড সময় নিলেন গুরিন্দরবীর ৷
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল রাঁচিতে জাতীয় রেকর্ড গড়ার সঙ্গে সঙ্গে আসন্ন এশিয়ান গেমসের যোগ্যতাও অর্জন করে ফেললেন ৷ পাশাপাশি প্রয়োজনীয় 10.16 সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে কমনওয়েলথ গেমসের টিকিটও কেটে ফেললেন পঞ্জাবের যুবক ৷
Incredibly proud of Gurindervir Singh for becoming the fastest Indian ever. What a phenomenal achievement. Keep sprinting ahead, champion! 🇮🇳 https://t.co/17U6JdejHo— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) May 25, 2026
পাতিয়ালা নিবাসী গুরিন্দরবীরের ঐতিহাসিক কীর্তিতে মুগ্ধ সচিন তেন্ডুলকরও ৷ সোশাল মিডিয়ায় 'ক্রিকেট ঈশ্বর' ভারতীয় স্প্রিন্টারের জাতীয় রেকর্ড গড়ার মুহূর্তের ভিডিয়ো পোস্ট করে লিখেছেন, "ভারতের দ্রুততম দৌড়বিদ হওয়ায় গুরিন্দরবীর সিং'য়ের জন্য দারুণ গর্বিত ৷ দুর্দান্ত একটা কীর্তি ৷ এভাবেই দৌড়তে থাকো চ্য়াম্পিয়ন ৷"
দেশের নৌ-সেনা কর্মীর কীর্তিতে উচ্ছ্বসিত কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্যও ৷ সোশাল মিডিয়ায় রবিবার তিনি লেখেন, "10.09 সেকেন্ড ৷ গুরিন্দরবীর সিং, তুমি নতুন করে ইতি হাস লিখেছো ৷ পুরো দেশ তোমার জন্য গর্বিত ৷"