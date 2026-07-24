'ছাত্রদের হতাশা স্বাভাবিক', মেধার জয় চেয়ে নিট-আন্দোলন ইস্যুতে মুখ খুললেন সচিন

'ছাত্রদের হতাশা স্বাভাবিক', মেধার জয় চেয়ে নিট-আন্দোলন ইস্যুতে মুখ খুললেন সচিন
দেশজুড়ে ছাত্র আন্দোলন ইস্যুতে মৌনতা ভাঙলেন 'ক্রিকেট ঈশ্বর' ৷ এক্স হ্যান্ডলে কী লিখলেন তিনি ?
Published : July 24, 2026 at 2:27 PM IST
মুম্বই, 24 জুলাই: আগেই ছাত্র-আন্দোলনের সমর্থনে সুর চড়িয়েছেন সোনাজয়ী অলিম্পিয়ান অভিনব বিন্দ্রা ৷ এরপর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় যন্তর-মন্তরে দেশের ছাত্র ও যুব সমাজের আন্দোলনকে যথার্থ বলে দাবি করলেন সচিন রমেশ তেন্ডুলকর ৷ পরোক্ষে ছাত্র আন্দোলনকে সমর্থন করে মেধার জয় চাইলেন 'ক্রিকেট ঈশ্বর' ৷
মেডিক্যালের সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় (NEET-UG) প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় আঁধারে দেশের ডাক্তারি পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ ৷ এমন সময় রাজধানীতে দেশের ছাত্র ও যুব সমাজের আন্দোলন ক্রমেই গতি পেয়েছে গত কয়েকদিনে ৷ প্রাথমিকভাবে রাজধানীর যন্তর মন্তরে সোনম ওয়াংচুং'য়ের অনশন কর্মসূচি তরান্বিত করেছে এই আন্দোলনকে ৷ গত 20 জুলাই আন্দোলনরত ছাত্রদের 'সংসদ চলো' কর্মসূচি ঘিরে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় যন্তর মন্তর চত্বর ৷ বিক্ষোভকারীদের উপর চলে পুলিশের লাঠিচার্জ এবং ধরপাকড় ৷
তবে এখনও পরীক্ষা ব্যবস্থায় আমূল সংস্কার এবং সর্বোপরি NEET প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে অনড় আন্দোলনকারীরা ৷ এমন সময় কলম ধরলেন সচিন ৷ এক্স হ্যান্ডলে বৃহস্পতিবার তিনি লেখেন, "আমার বাবা একজন অধ্যাপক ছিলেন ৷ বহু যুব ছাত্র-ছাত্রীদের মেন্টর ছিলেন তিনি ৷ একটি কথা তিনি ছাত্রদের মনে গেঁথে দিয়েছিলেন যে, 'ব্যর্থতা আসবেই ৷ কিন্তু ছলচাতুরি কখনোই কাম্য নয় ৷ জীবনে কখনও সহজ উপায় বেছে নেবে না ৷"
সচিনের সংযোজন, "আমাদের সমাজ পরিশ্রমের মূল্য না-দিয়ে কেবল ফলাফল দেখে ৷ মেধাকে মূল্য না-দিয়ে সহজ উপায় খুঁজে বের করে ৷ তাই সমাজের প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে আমাদের একটা দায়িত্ব রয়েছে সঠিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার ৷ এটা বোধগম্য যে ছাত্ররা আজ মনে করছে তাঁদের কঠোর পরিশ্রম মূল্য পাচ্ছে না ৷ কিন্তু আমাদের সম্মিলিতভাবে এই বিষয়টা নিশ্চিত করতে হবে যাতে পরবর্তীতে তাঁরা এমনটা মনে না-করে ৷"
সচিন আরও লেখেন, "দেশের তরুণ প্রজন্মের অনেক স্বপ্ন এবং শক্তি ৷ মা-বাবা, শিক্ষক, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন এমনকী প্রশাসন-সমাজের অংশ হিসেবে আমাদের ভূমিকা দেশের যুব সমাজ যাতে উৎসাহিত বোধ করে, তা সুনিশ্চিত করা ৷ আমাদের এমন একটা পরিমণ্ডল তৈরি করতে হবে যেখানে পরিশ্রম মূল্য পাবে, সততা সবসময় উৎসাহিত হবে এবং মেধা জিতবে ৷ আমি নিশ্চিত আমাদের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ শক্তিশালী করতে এবং তাঁদের উচ্চাকাঙ্খা রক্ষার জন্য আমরা সমাধান খুঁজে পাব ৷"
July 23, 2026
NEET প্রশ্নপত্র ফাঁস ও রাজধানী-সহ সারা দেশে ছাত্র আন্দোলন ইস্যুতে বৃহস্পতিবার মৌনতা ভেঙেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ পেপার লিকের সঙ্গে জড়িত সকলের কঠোর শাস্তির আশ্বাস দিয়ে ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত গঠনের কথা বলেছেন তিনি ৷ রাতের দিকে ভিডিয়োবার্তায় তিনি বলেন, "প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার পর গত আড়াই মাসে অনেক কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে । দোষীদের ধরা হয়েছে এবং তারা এখন জেলে আছে । আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল এটা নিশ্চিত করা যেন শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবর্ষ নষ্ট না-হয় ।"
প্রধানমন্ত্রীর সংযোজন, "আমি আজ সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে একটি ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত গঠনের নির্দেশ দিয়েছি । গভীর রাতে বিভাগগুলো আমার কাছে এই সংক্রান্ত প্রস্তাবনা পেশ করেছে । ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত ও কঠোর শাস্তির বিধানের প্রস্তাবনাটি আগামিকাল (শুক্রবার) মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচিত হবে । মন্ত্রিসভার সকলের পরামর্শের ভিত্তিতে এটি চূড়ান্ত করা হবে ৷ যেহেতু সোমবার থেকে চলতি অধিবেশনের দ্বিতীয় সপ্তাহ শুরু হচ্ছে, তাই যত দ্রুত সম্ভব সংসদে বিলটি পাস করানোর চেষ্টা করা হবে ।"