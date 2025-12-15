'আজকের দিনটা দশে দশ', লিয়োকে বিশ্বজয়ের জার্সি উপহার দিয়ে লিখলেন সচিন

'আজকের দিনটা দশে দশ', লিয়োকে বিশ্বজয়ের জার্সি উপহার দিয়ে লিখলেন সচিন
ভারত সফরের দ্বিতীয়দিন রবিবার মুম্বইয়ে পা রেখেছিলেন মেসি, সুয়ারেজরা ৷
Published : December 15, 2025 at 10:10 AM IST
মুম্বই, 15 ডিসেম্বর: প্রারম্ভে কলকাতায় কেলেঙ্কারির পর শনিবার সন্ধেয় হায়দরাবাদে প্রাণ পেয়েছিল লিয়োনেল মেসির 'ইন্ডিয়া গোট ট্যুর' ৷ তবে সবচেয়ে কাঙ্খিত মুহূর্তটা বোধহয় বরাদ্দ ছিল রবিবার সন্ধের জন্য ৷ সূচি মেনে রবিবাসরীয় সন্ধেয় ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম সাক্ষী থাকল 'GOAT ক্রসওভার'-এর ৷ ফুটবলের গোট লিয়ো মেসির সঙ্গে বাইশ গজের গোট সচিন তেন্ডুলকরের সাক্ষাতের মুহূর্ত প্রশ্নাতীতভাবে বিশ্বজয়ী 'লা আলবিসেলেস্তে' অধিনায়কের ভারত সফরের সবচেয়ে আকাঙ্খিত দৃশ্য ৷ এদিন তারিয়ে-তারিয়ে যে মুহূর্তের স্বাদ নিল ওয়াংখেড়ে ৷
প্রায় দেড় দশক আগে সচিনের বর্ণময় কেরিয়ারের সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্তটা এসেছিল ওয়াংখেড়েতেই ৷ 28 বছর বাদে ভারত বিশ্বজয় করেছিল যে মাঠে, সেই মাঠেই লিয়োর হাতে স্বাক্ষর করা তাঁর বিশ্বজয়ের জার্সি তুলে দিলেন 'ক্রিকেট ঈশ্বর' ৷ পাল্টা তিনবছর আগে বিশ্বজয় করা আর্জেন্তাইন মহাতারকা চুপ থাকেন কী করে ? তিনি সচিনকে উপহার দেন বিশ্বকাপের বল ৷ দুই ক্ষণজন্মার সাক্ষাতের মুহূর্তে ভারতের বিশ্বজয়ের মাঠে তৈরি হয় এক অদৃশ্য জ্যোতির্বলয় ৷ যা পাশে দাঁড়িয়ে উপভোগ করলেন মেসির দুই সতীর্থ রড্রিগো দি পল এবং লুইস সুয়ারেজ ৷
সোশাল মিডিয়ায় পরবর্তীতে সেই মুহূর্তের ছবি পোস্ট করেন একশো আন্তর্জাতিক শতরানের মালিক ৷ এক্সে সচিন লেখেন, "লিয়ো মেসি বলতেই হবে আজকের দিনটা ছিল 10/10 (দশে দশ) ৷" তবে শুধুই সচিন নন, মেসি-উৎসবে রবিবারের ওয়াংখেড়ে ছিল চাঁদের হাট ৷ হাজির ছিলেন ভারতীয় ফুটবলের সর্বাধিক গোলস্কোরার সুনীল ছেত্রী, নিখিল পূজারি, বালা দেবী, রাহুল ভেকে, চিংলেনসানা সিংরা ৷ আর বলিউডের শহরে অভিনেতারা থাকবেন না তা কী করে হয় ৷ এসেছিলেন টাইগার শ্রফ, জিম সর্ভ, ডিনো মারিয়ার মতো অভিনেতারা ৷ মেসি-সাক্ষাতের আগে এরা সকলেই অংশ নেন একটি প্রদর্শনী ম্য়াচে ৷
VIDEO | Maharashtra: Amid loud cheers, Indian cricket legend Sachin Tendulkar gifts Argentine football icon Lionel Messi the 2011 World Cup jersey, calling it a golden moment for Mumbai and India.— Press Trust of India (@PTI_News) December 14, 2025
(Full VIDEO available on PTI Videos –… pic.twitter.com/GKIqReBoqa
পরবর্তীতে ভারতীয় ফুটবলে তাঁর কাউন্টার-পার্ট সুনীল ছেত্রীকে আর্জেন্তিনার জার্সি উপহার দেন 'এলএম টেন' ৷ লিয়ো ও তাঁর সতীর্থদের সংবর্ধিত করা হয় মহারাষ্ট্র সরকারের তরফে ৷ এরপর কিক করে ওয়াংখেড়ের ভরা গ্যালারিতে বল পাঠান মেসি-সুয়ারেজরা ৷ শেষে আর্জেন্তাইন ফুটবল মায়েস্ত্রোর হাতে উন্মোচিত হয় মহারাষ্ট্র সরকারের 'প্রজেক্ট মহাদেব' ৷ তৃণমূল স্তরে ফুটবল উন্নয়নের লক্ষ্যে এই প্রজেক্ট উন্মোচনের পর মেসিকে কৃতজ্ঞতা জানান মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ ৷ সোমবার দিল্লি ঘুরে শেষ হবে মেসির বহু প্রতীক্ষিত ভারত সফর ৷